Простой народ в Украине недоумевает, куда же это всё подевалось, что еще совсем недавно, до 31 декабря, фонтанировало из всех передающих устройств страны - от телевизора до водопроводного крана. Непривычно тихо в интернете, телеэфире и даже на Майдане, где неонацисты издали слабый звук в честь своего закомплексованного мёртвого лидера и скукожились

А всё просто. В украинской политической жизни — каникулы. В полном смысле слова. Уставшие пиар-техники катаются в Карпатах, плавают на Таити или пьют горькую в Конче Заспе и ее окрестностях. Тяжелый для них год закончился, а новые "активности" (так это называется на их жаргоне) отложены на потом, когда вернутся к активной жизни парламент и президент.

Даже разговор Байдена с Зеленским, состоявщийся в каникулярное 2 января, отрабатывать пришлось по ранее сделанным шаблонам — к другой их такой же беседе, без креатива и блеска, скучно, однобразно, одним словом повторно. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Между тем Офис президента Украины можно смело называть новатором в области политтехнгологий и, если бы существовала премия за внедрение новых политтехнологий, то, безусловно, за 2021-ый год ее следовало бы вручить если не Зеленскому, то Ермаку точно. Механизм отлажен, выверен и действует с неумолимостью автомата. Хотя и бессмыслен, как и всё, что выходит из под пера и рук команды Зеленского.

Но ведь никто и не обещал кормить по дороге к счастью, которое команда Зеленского обещала в конце пути.

А что такое конец пути для несчастного украинского народа по-Зеленскому? Когда оно, это счастье, наступит?

Ответ на этот вопрос — в конце статьи. А сначала все же о технологиях.

Пиар во время еды

Команда Зеленского пришла в политику и к управлению государством из специфической среды — театрально-закулисной. Можно ее назвать еще киношной. У этой публики есть три особенности.

1. Они привыкли пародировать других, шокировать публику, использовать в своей повседневной работе гротеск, гэки (то есть смешные, гротескные трюки).

2. Они не могут делать что-то постоянно и рутинно. Например, если вы возьмете жизнь обычного человека, то она состоит из пробуждения утром, завтрака, выхода на работу, обеда, возвращения домой, ужина и отхода ко сну.

Покажи вы все это на сцене или в кино, зритель тут же заскучает и переключится на другой канал. Поэтому в киношной версии человек должен не просто просыпаться, а вскакивать от шума за окном, прыгать по квартире в одном носке с бутербродом в руке, хамить на работе начальству, подначивать за обедом своих коллег, убегать с работы, прячась за «толстую тётю» и так далее. То есть делать всё то, что в обычной мирной жизни ни один нормальный человек даже в самом ужасном сне делать не будет. Между Путиным и Байденом. Почему именно эти два политика решают судьбу Украины © коллаж Украина.Ру

Но главная задача современного кино — даже не развлекать зрителя, а удержать его внимание более 3-х минут. Удержите три минуты, и далее уже возможно некое «проникновение в сюжет и образ». Не удержите — пиши пропало.

3. Ни в коем случае не заморачиваться серьезными проблемами. «Быть или не быть?», «В чем смысл жизни?», «Ради чего жить — ради будущего или настоящего?» и так далее — эти вопросы нынешнее театрально-киношное искусство не ставит. Потому что «пипл их не хавает».

Поэтому люди, пришедшие из этой среды в политику тоже не заморачиваются проблемами исторических и ментальных связей отдельных народов и человечества в целом.

Они сосредоточены на: а) сиеминутном, б) легко продаваемом (том, что «пипл хавает»), б) креативно-резонансном (то, что шокирует, независимо, правда это или ложь).

И в этом смысле команда Зеленского — новатор в политике. Они превратили политику в сплошной пиар. То есть пиар политики использовали всегда — для достижения каких-либо реальных политичекских и экономических целей. А Зеленский и его команда саму политику превратили в чистый пиар, и в этом и заключается их "ноу-хау"!

Пиар, который использует в своей деятельности команда Зеленского, по сути, действует по тому же принципу, по которому строятся нынешние киношные сериалы. Речь не о смысле, который он несет (чаще всего в пиаре смысла вообще никакого нет), а в том, чтобы удержать определенное количество времени внимание публики на сюжете, который по какой-то причине вам важен. Или вообще просто привлечь внимание к персоне, политику, стране и т.д.

Чтобы понять, как это устроено в Киеве, надо всего лишь запастись терпением и календарем с ручкой. Берете, например, ноябрь и отмечаете в календаре те дни, в которые проявляет активность советник руководителя Офиса президента Арестович.

12 ноября 2021 года Арестович заявил о «новом оружии Путина».

15 ноября 2021 года Арестович назвал миграционный кризис на границе Белоруссии «операцией России против Украины»

18 ноября 2021 года Арестович предложил застрелиться всем, кто связал Зеленского с операцией по вагенровцам и т.д.

Мы специально не раскрываем подробности и внутреннее содержание этих заявлений. Во-первых, они не имеют никакого значения (ни политического, ни исторического), а, во-вторых, они производятся не для содержательной части, а специально для произведения внешних эффектов.

Принцип в данном случае один — раз в три дня специалист по пиару (назовем его резонатор, потому что он должен производить спичи, вызывающие определенный резонанс в обществе) должен выдавать какую-нибудь несуразность, которую по своей космической глупости или наглости трудно пропустить. Зеленский в 2021-м. Политик года на Украине, ставший ее разочарованием © коллаж Украина.Ру

Почему именно такой срок? Всё очень просто. В первый день это заявление публикуют и перепечатывают крупные информагентства, вечером оно попадает в соцсети, где его активно обсуждают сначала проплаченные блоггеры, а потом и «полезные идиоты» (полезные прежде всего власти и резонатору).

Все это должно в тот же день попасть в телевизор, чтобы, ужиная в семейном кругу, «пипл», пережевывая котлету, вместе с ужином усваивал и информационную пищу.

Во второй день откликаются комментаторы, которые будут объяснить «пиплу», уже усвоившему информацию, что имел в виду резонатор.

На третий день сама новость или глупость, произнесенная резонатором, утончается почти до тени и на этом месте возникают мнения маститых аналитиков, которые на заявлениях людей, приближенных к власти, пытаются с тем или иным успехом конструировать то, что с их точки зрения власть собирается делать в целом, глобально.

Эта схема: «резонатор-комментатор-аналитик» живет ровно три дня.

На четвертый день неискушенная публика уже забывает про то, что было три дня назад. И поэтому, если вы хотите, чтобы о вас, о вашей власти или о вашей стране говорили из каждого утюга, на 4-ый день нужно включать резонатора с новым заявлением, при этом не важно на какую тему он сморозит очередную глупость.

Понятно, что даже самый креативный резонатор не может с периодичностью робота выдавать некие пиар-спичи каждые три дня. Тот же Арестович и до процитированных нами дней и после с определенной периодичностью продолжал резонировать. Но вместе ним в те же дни (почти всегда с трехдневным разрывом во времени) выступали другие резонаторы, давая ему возможность отдохнуть и набраться сил.

Поэтому резонаторов должно быть несколько. Один главный (в нашем случае уже упомянутый Арестович), и несколько дополнительных, в качестве которых могут выступать другой помощник президента (Подоляка), секретарь СНБО (Данилов), популярный журналист (Бутусов). А в исключительных случаях, сам глава государства — Зеленский. Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Как отличить кошку от собаки?

Теперь, когда мы разобрались с технологией подачи пиар-спичей и определили роли в нем резонатора, комментаторов и аналитиков, стоит разобраться в том, как отличить реальную политику (которую еще называют искусством возможного, то есть действиями в интересах определенных групп населения) от пиар-спичей, главная задача которых — привлечь внимание, подогреть интерес или, наоборот, переключить внимание пипла с важных социально-экономических проблем на второстепенные или вообще не существующие.

Главное отличие пиар-спича от реальной политики в том, что он не имеет никакого политического и экономического смысла, а, следовательно, не имеет никаких последствий для общества.

Например, секретарь СНБО Данилов заявил пару месяцев назад, что украинский язык надо перевести на латиницу. Три дня это все обсуждали по вышеописанной технологии.

Понятно, что ни тогда, когда Данилов это заявил, ни после этого никто ничего не собирался переводить. Этот был пиар-ход, чтобы переключить внимание публики с беззаконий, которые вытворяет СНБО Украины, подменяя собой суд и следствие, вводя незаконные санкции в отношении граждан Украины или закрывая телеканалы. Но пипл, вместо того, чтобы обсуждать эти реальные преступления президента страны и СНБО, нарушающие Конституцию и все сущестьвующие законы, вслед за комментаторами и аналитиками начинает возмущаться, негодовать, а в некоторых случаях и приветствовать очередную глупость с латинизацией украинского языка.

То, что это все именно так, хорошо видно на главном резонаторе украинской власти — президенте Зеленском.

Президент Зеленский заявлял на протяжение 2021-го года, что в течение ближайших лет высадит в Украине миллиард деревьев, разобьет в стране 1500 парков, привлечет инвестиций на 279 миллиардов долларов, отправит украинцев на Луну, обеспечит фотографирование в стиле селфи украинских солдат в Крыму, Донецке и Луганске и т.д. и т.п. Всё не так плохо, всё ещё хуже. О чем на самом деле Байден рассказал Зеленскому © Вячеслав Яковенко © ИА Красная Весна

Если ко всем этим (и очень большому количеству других) заявлений президента применить предложенный нами универсальный механизм проверки (что сделано, чтобы реализовать произнесенное), то так же, как и с латинизацией украинского языка по Данилову, мы обнаружим — НИЧЕГО.

А, следовательно, во-первых, и придавать этому значения не имеет никакого смысла, а, во-вторых, этими заявлениями прикрывается нечто другое, скорее всего совершенно противоположное — не будет инвестиций, леса в стране вырубят и вывезут в виде необработанного кругляка под видом дров на Запад, а мир в гражданском конфликте на востоке Украины при Зеленском не наступит. Если его, конечно, не заставят это сделать США и Россия.

Но это уже будет, скорее всего, пропиарено как-то иначе…

Найдите два отличия

Итак, мы разобрались с технологией пиара и научились отличать пиар-спич от реальной политики. Поэтому теперь мы можем взять историю посложнее.

Пару месяцев назад был уволен из спикеров и отправился в самостоятельное политическое плавание Дмитрий Разумков. С точки зрения политический карьеры — ход сомнительный. А вот с точки зрения пиара — превосходный.

Судите сами. Разумков освобожден от должности по предложению (не важно как оформленному) президента Зеленского, потому что в их деятельности обнаружились несовместимые разногласия.

Теперь применяем наш универсальный механизм проверки к этой ситуации. Чем реально мог навредить Разумков, будучи спикером президенту Зеленскому? Оказывается, ничем. Один раз Разумков отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию, которая должна определить (пока не ясно когда), его соответствие Конституции Украины. Ну, даже если она определит, что он не соответствует, то это всего лишь рекомендация, которую парламент вовсе не обязан рассматривать, что уже неоднократно и было — например с рекомендацией Венецианской комиссии по Закону об образовании, ограничивающем получение образование на родном языке (прежде всего русском — почти половины граждан страны). То есть действие Разумкова никак не помешали Зеленскому. Ложь и правда об отношениях России и Украины. Как это видят на Западе © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Еще пару раз Разумков голосовал на СНБО против предложений Зеленского. Но, во-первых, он был в гордом одиночестве и решения (по санкциям против граждан Украины) принимались большинством голосов. А, во-вторых, оппозиция Разумкова Зеленскому в этом случае только укрепляла позиции президента. Вот, хоть и были голоса против, но все демократично — санкции на украинцев украинское государство наложило без суда и следствия.

Тогда возникает вопрос, зачем же было убирать Разумкова из спикеров, оставляя его при этом депутатом? И дав ему возможность создать своб партию «Разумная сила»?

Если вам в украинской власти говорят «белое» ищите на изнанке «черное» и будете правы.

Именно так мы и поступим. И выясним в результате, что Разумков, создавая свою партию и собираясь идти на президентские выборы в 2024 году, будет удобным спойлером Зеленскому (а со своей партией и спойлером «Слуги народа»).

С точки зрения идеологии, возраста, происхождения и прочих данных — они (и обе партии и Зеленский с Разумковым) — близнецы-братья. Главное, обеспечить Разумкову выхолд во второй тур президентских выборов и тогда артист Зеленский легко завалит «профессорского сынка» Разумкова.

А если не завалит и Разумков победит? Да, какая разница, если они во всем копии друг друга?

Хотя тогда у Зеленского будет шанс выскочить из-под немининуемого уголовного преследования за узурпацию власти, а у «Слуг народа», с их сильно подмоченной политической репутацией, создать с партией «Разумная сила» правящую коалицию без всяких ОПЗЖ, Батькивщины и Европейской солидарности.

Да и по факту, если бывший спикер станет президентом, а бывший президент спикером, кому от этого из них двоих будет хуже?

Тут важно, выдержать игру на верной ноте. Чтобы Разумков критиковал Зеленского по процедурным вопросам (а не за главные промахи во внутренней и внешней политике и провалы в экономике), что он успешно и делает, и чтобы у пипла сохранялось убеждение, что «парни разругались по-настоящему». А это они делать умеют, даром что ли Зеленский столько лет на театральных подмостках играл «доброго парня» и "веселого пройдоху"?

Резюме

В самом начале этой статьи я обещал ответить на вопрос, когда же при Зеленском и нынешней власти Украины для простого народа наступит конец долгого пути к счастью? Или когда для него наступит счастье?

Это, кстати, тоже технология — задавать вопрос в начале, чтобы отыскивать на него ответ в конце. И если вы дочитали эту статью до конца, то теперь понимаете и сами, что при этой власти у украинского народа не будет счастья никогда.

Что касается пипла, то это — не мой термин, а слово из идиомы, известной пиар-технологам, для которых все мы с вами не народ, не люди, а либо «электорат», либо «пипл, который всё схавает».