К 2022 году Украина подходит с хорошим ростом в сельскохозяйственном производстве и одновременно со снижением потребления населением, вплоть до массового недоедания.

Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

«Российские нарративы» ООН и Минагрополитики Украины

Мы уже писали, ссылаясь на ООНовскую HungerMap (карту голода), что на Украине 4,6 млн человек (примерно 10% населения) не получают достаточного питания для нормальной жизни и развития. Хроническое недоедание испытывают 22,9% детей до 5 лет, острое недоедание — 8,2%. В 2019 более 20% детей до 5 лет из-за недоедания отставали в росте, почти 7% страдали от истощения, а 5,6% — от связанного с некачественным питанием избыточного веса. Летом 2021 года ЮНИСЕФ указал, что 11,1 млн человек на Украине испытывают острую нехватку пищи, а всего нехватку — 9,8 млн человек, что является худшим показателем по всей Европе.

Одновременно с этим, данные Глобального индекса продовольственной безопасности (GFSI) показывают, что Украина обеспечена продовольствием на 98,4 балла из 100. То есть еды производится много, но граждане не имеют к ней доступа.

Основная причина такого парадокса — бесконтрольный экспорт олигархических агрохолдингов, которые получают прибыль в долларах, а зарплаты работникам и налоги государству платят девальвированной гривной.

После публикации на наше издание с претензиями в распространении «пропагандистских российских нарративов» набросилось НКО StopFake — фактчекер Facebook, имеющий тесные связи с украинскими праворадикальными группировками. НКО считает, что результаты международных исследований мы придумали, а агрохолдинги не занимаются вывозом всей возможной сельскохозяйственной продукции за рубеж. Но вот беда, к концу года выяснилось, что «пропагандистские российские нарративы» вместе с Украиной.ру массово распространяют украинские производители продуктов питания, а также украинское правительство в лице Минагрополитики.

Согласно данным министерства об уровне средних цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки от 3 декабря 2021 года, пшеница (в зависимости от класса) подорожала от 12 до 17% по сравнению с предыдущим годом, кукуруза — на 5% (крупа — на 18%), гречка — на 31 % (крупа — на 24%), мясо крупного рогатого скота — на 20%, свинина — на 11%, молоко — на 18%, птица — на 26%, сливочное масло —на 14%, подсолнечное масло — на 46%, сахар — на 29%, капуста — на 60%, морковь — на 42%, свекла — на 70%, лук — на 59%.

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В докладе о состоянии агропромышленного комплекса за 2021 год Минагрополитики говорит следующее:

1. Индекс сельскохозяйственной продукции на конец года составил 117%, т.е. произведено на 17% больше, чем в прошлом году.

2. Рост объемов с/х производства произошел в 19 областях.

3. Засеяно 28,39 млн га (в прошлом году — 28,15 млн га).

4. Урожайность зерновых повысилась на 9,2 ц/га, сахарной свеклы — на 47,1 ц/га (а цена выросла на 70%), подсолнечник — на 6 ц/га и т.д.

Совсем не плохая ситуация для агрохолдингов. Впрочем, это ничуть не значит, что у жителей Украины появится качественная и недорогая отечественная еда. Почему выросли цены внутри Украины, если всего произведено больше? Потому что доля с/х экспорта в структуре экономики Украины составляет 38,3% от всего объема экспорта, а основная часть вывозимых сельхозтоваров — это зерновые (43,4%) и масла (24,5%).

Как функционирует сырьевая полуколония

Итак, олигархические агрохолдинги вывозят еду и пополняют свои карманы долларами. Затем они сдают их в частные банки в обмен на девальвированную гривну, т.е. производят неэквивалентный обмен, что характерно для угнетаемых экономик-доноров в мировом капиталистическом «разделении труда» между странами. Факт искусственной девальвации гривны год за годом подтверждает издание The Economist с помощью т.н. индекса Биг-Мака, т.е. индекса паритета покупательной способности различных валют.

В 2021 году гривна недооценена аж на 61% и занимает пятое место в рейтинге самых недооцененных валют мира. Так олигарх-экспортер покупает за часть вырученных за рубежом долларов больше гривны, чем должен был бы купить при эквивалентном обмене и платит дешевой национальной валютой налоги и зарплаты. Остальные доллары он выводит на офшорные счета для того, чтобы еще снизить курс гривны (чем меньше долларов в национальной экономике, тем больше на них спрос и тем выше их цена).

Тем же самым занимается и поддерживающее олигархов государство, покупая за экспортные доллары различные иностранные ценные бумаги (плюс оно отдает их обратно за границу в виде процентов по долгам МВФ и других иностранных кредиторов). В итоге оказывается, что национальная экономика отдала за рубеж львиную долю произведенного продукта, на что были истрачены недра, средства производства, человеческие силы, а получает обратно неэквивалентное количество денег, огромную часть из которых оно возвращает покупателю.

Это называется полуколонией. Внутри нее есть бизнес, который производит не зерно, а хлеб, т.е. продукты питания не на экспорт, а на внутренний рынок, за дешевую гривну. Поскольку Украина не производит своего высокотехнологичного оборудования, покупать его приходится за границей за доллары, которых мало и которые стоят очень дорого.

Кроме того, очень дорого стоят энергоносители — часть их находится в руках отдельных олигархов, а часть приходится закупать у России (с которой якобы война) тоже по высоким ценам. И последний штрих — сырье для производства хлеба, т.е. зерно, на внутреннем рынке за гривну почти не купишь, т.к. оно вывезено и продано. Значит его приходится закупать снова за границей и снова за дефицитные и дорогие доллары. В итоге, внутренний производитель продуктов питания оказывается неконкурентоспособен, его цены выше, чем у импортной еды. Чтобы снизить цену, он фальсифицирует продукт, ухудшает его качество и снова проигрывает конкуренцию.

Если это «российский нарратив», тогда «российский нарратив» тождественен объективной реальности, а украинские пищевые промышленники все как один — агенты Кремля.

Например, Всеукраинская ассоциация пекарей пугает ценой на хлеб в следующем году в размере 40 грн за буханку из-за высоких цен на сырье. Урожай зерна, как мы уже убедились из министерских отчетов, собрали очень большой, но, во-первых, лишь 40% собранной пшеницы обладает достаточным качеством для производства хлеба, а во-вторых, продовольственное зерно отправляется на экспорт и отечественной муки уже не хватает. Это, кстати, конкретный ответ на абстрактные цифры Минагрополитики, показывающие рост экспорта пшеницы и падение экспорта муки. Производство муки на Украине становится нерентабельным и сокращается. StopFake, или Разоблачение разоблачителей © скриншот с youtube

Глава ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк недавно заявил, что кондитерские фабрики приостанавливают производство части ассортимента из-за сверхвысоких цен на сырье и энергоносители, а с января, если ничего не изменится, фабрики вообще начнут останавливаться. Иначе придется повысить цены за год на 40% (на 25% они уже выросли) и проиграть иностранным конкурентам. По словам Балдынюка, за прошедший год объемы импорта кондитерки возросли на 30%, а на внешних рынках украинскую продукцию теснят даже поляки, поэтому многим приходится работать в минус по экспорту, лишь бы не потерять рынки. Ясное дело, что бесконечно в минус работать не выйдет.

Компания «Молочный альянс» решила выходить из положения, снизив закупочную цену на молоко на 10% и на столько же повысив отпускные цены. Это привет и покупателю, и фермеру, производящему молоко.

Собственник компании-производителя подсолнечного масла «ГрадОлия» Станислав Таршин утверждает, что в новом году масло на полках в магазинах будет стоить больше 100 грн за литр, хотя статистика показывает рост урожайности подсолнечника. Причина все та же.

Результат — население не может покупать достаточное количество разнообразной и качественной еды, поскольку у него не хватает на это денег, а также поскольку этой разнообразной и качественной еды просто нет (даже дорогие продукты все больше на вкус напоминают резину, а вредное пальмовое масло содержится почти во всем). Отсюда массовое недоедание или набивание животов дешевым и вредным суррогатом, макарошками, цена на которые, кстати, вполне себе растет. Такое положение вещей и отражено в шокирующих цифрах отчета ЮНИСЕФ.

Наше мнение и реальность

Почему в Украине голодают дети? © коллаж Украина.Ру

Дело в том, что американским тележурналист, обладатель 19 наград «Эмми», полвека проработавший на ABC, CBS, NBC и Fox Джон Стоссель подал в суд на Facebook за то, что на его материалы были навешены плашки о фейковой информации. Определением, что есть фейк, а что нет, занималась американская НКО Science Feedback — один из фактчекеров Facebook, такой же, как и StopFake.

Во время расследования было выявлено, что НКО определило фейковую информацию, даже не просмотрев выложенные Стосселем видеоролики. Решение принималось на основании заголовков — нравится или не нравится, т.е. субъективно и предвзято.

Чтобы избежать поражения в суде, адвокаты Цукерберга придумали, как выкрутиться и помочь Facebook уклониться от ответственности, но одновременно целиком и полностью заруинили репутацию НКО-фактчекеров. Всех НКО-фактчекеров, причем официально — в письменном возражении на исковое заявление Стосселя. Поскольку Первая поправка к Конституции США определяет подсудность по искам о клевете только ложной информации, но не мнений и не субъективных оценочных суждений, адвокаты заявили, что установленные фактчекером ярлыки — всего лишь субъективное мнение фактчекера, выражение его взгляда на жизнь. StopFake, Facebook и украинские неонацисты. Как крупнейшая международная соцсеть оказалась связана с нацистами Украины © Twitter,

Из этого вывод: Facebook блокирует и удаляет аккаунты на основании политически-мотивированных субъективных пожеланий связанного с ультраправыми группировками фактчекера. Никакого отношения к проверке информации на достоверность его деятельность не имеет. А значит, обвинения Украины.ру в подтасовке фактов для «дестабилизации» Украины со стороны НКО StopFake — мнение, не основанное ни на чем, кроме личных политических пристрастий «экспертов» данного НКО. У нас, например, другое мнение, и заключается оно в том, что дестабилизацией Украины, искажением информации и пропагандой в интересах иностранных государств занимается именно StopFake.

В принципе, мы это знали и писали об этом и ранее, Но теперь, что очень важно, эта жен истина установлена судом в США.

А тем временем многострадальная Украина входит в новый год с резко растущими ценами на продовольствие и нешуточной угрозой закрытия многих компаний-производителей продуктов питания. Спонсоры НКО StopFake спасают экономику своей страны за счет ограбления Украины. Но это, ясное дело, наше мнение.

Всех с новым годом! Дай Бог нам его пережить.