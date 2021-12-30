Свои среди своих: как советские партизаны ждали боя курантов

На заре истории СССР Рождество и Новый год попали в опалу. Праздновать не запрещали, но выходные отменили. Революционные предрассудки излечила война: Новый год стал праздником, объединявшим фронт и тыл

Слыша слово «Хованщина», наверное, читатель вспомнит оперу Модеста Мусоргского. На создание этой оперы русского композитора вдохновила история стрелецкого бунта в Москве, названного по имени предводителя стрельцов князя Ивана Андреевича Хованского.

Но у лесного урочища Хованщина в Брестской области — другая история, совершенно не связанная с XVII веком. Этот лесной массив, окруженный Споровскими болотами, с островом в центре, куда ведет единственная тропа, во время Великой Отечественной войны превратился в неприступную партизанскую крепость. А название урочища идет от слова «ховаться» — прятаться.

Партизанский Дед Мороз на Хованщине

Словацкое восстание, начавшееся в Киеве. Как украинские партизаны громили галицких эсэсовцев по другую сторону Карпат © topwar.ru Сергей Иванович Сикорский (Сергей).

На счету этой советской воинской части — 26 000 терактов на железной дороге, 2126 пущенных под откос эшелонов, 644 взорванных моста, 110 набегов на немецкие штабы и гарнизоны. Добраться в сердце Споровской трясины враг так и не смог. Сегодня туда проложена единственная туристическая подвесная тропа на столбах. А 75 лет назад туда можно было добраться только с партизанскими проводниками.

Быт гарнизона был адским, а порядки — как в военно-монашеском ордене. За вход мужчины в женскую землянку без разрешения — расстрел. Нормы пайка — как в блокадном Ленинграде. Курили сушеную траву, а самогон был только в госпитале для анестезии. И в этих условиях партизаны праздновали Новый 1944 год. До наших дней дошел детский рисунок, изображающий партизанского Деда Мороза. Лакомства, которые он подарил маленьким партизанам, — хлеб из ржаной муки с сухофруктами и блины с крапивой.

Сегодня этот эпизод разыгрывается как часть экскурсионной программы, где туристы, выполнив все уровни «квеста», в финале встречаются с партизанским Дедом Морозом. В ватнике, перепоясанном пулеметными лентами, с трофейным оружием и пистолетом на боку.

Новый год партизана Дзяковича

Война в тылу врага. Как в Белоруссии партизаны громили фашистов: цифры, факты, герои © РИА Новости, Леонид Коробов / Перейти в фотобанк

Это дневник Анатолия Дзяковича. Выпускник Саратовского университета, в 1941 году он был «распределен» сразу на войну. В самый ад. Его часть была окружена и разгромлена. Сам лейтенант Дзякович, контуженный, напуганный и деморализованный, попал в плен и посажен в лагерь. Точно как в фильме «Свои».

Как и героям картины, ему удалось вернуть себе свободу и уйти в партизаны.

Правда, в реальной жизни все было куда прозаичнее. Свободу Дзякович купил, дав русскому коменданту лагеря взятку: свои золотые зубы. Русский комендант дал «откат» немецкому начальству. И вот двое бывших офицеров РККА и военнопленных едут по оккупированной Белоруссии в Жлобин, где у товарища Дзяковича, Михаила, также купившего свободу за взятку, жили родственники. Счастливое событие было двойным праздником для обоих: оно случилось под новый, 1942 год.

«Вчера «справляли» Новый год. Купили пол-литра какого-то вина немецкого производства (гадость), мятую картошку взяли в столовой, которой заведует Мишкин дядя. Думал о семье, вспоминал, как встречали новый 41-й. Ни жены, ни ребят уж, видно, не придется видеть. Настроение похоронное. Гибнет и личная жизнь, и Россия. А ведь к этой войне готовились многие годы. А немцы ходят и радуются: весной рус капут».

Проза реальной войны: легализовавшись, Анатолий Дзякович работал при оккупантах и только через год ушел к партизанам. В отряде «Железняк» он был назначен командиром подрывников и, по собственному признанию, пустил столько поездов под откос, что хватило бы на звезду Героя. Но у него не было за войну даже медали. Наградой Анатолий Дзякович считал уже то, что следователи госбезопасности, разобравшись в его деле после освобождения, дали «добро» на его назначение городским председателем Жлобина.

Всю свою эпопею он описал в дневнике, который прятал от всех. Нашли записи случайно, а опубликовали без купюр только в 2010 году.

Артефакты партизанского Нового года

Триумф народной войны. 75-я годовщина первого в истории партизанского парада © РИА Новости, Владимир Лупейко / Перейти в фотобанк Михаил Иванович Калинин. Так было и до, и во время войны. Этой минуты, этого голоса ждали во всех партизанских отрядах.

Сегодня тема Нового года в условиях партизанского быта представлена отдельной экспозицией в белорусском Государственном музее Великой Отечественной войны в Минске. Экспонаты — подлинные атрибуты необходимого и во время войны праздника, которые их владельцы бережно сохранили.

Здесь символическая шкатулка с обозначенными на карте освобожденными городами. Заглавный рисунок настенной газеты партизанской бригады имени Калинина, что воевала на Минщине. Передовица начала 1944-го.

Своеобразные поздравительные открытки, оптимистичные, несмотря ни на что, радуют и сегодня. Их партизаны рисовали на кусках любой бумаги — от обрывков обоев до трофейных документов. Дед Мороз на таких открытках всегда рисовался в виде бородатого партизана, в ватнике и увешанный трофейным оружием.

Лучшим подарком от партизан на Новый год, рассказывают сегодня экскурсоводы, были спланированные боевые операции. А дети ждали партизанского Деда Мороза с трофейными подарками. Главным атрибутом зимнего праздника оставалась елка. Только украшали ее погонами, бинтами, ватой, картоном и отполированными стреляными гильзами. Макушкой могла стать бутылка, химическая колба, а лампочки без цоколя были шарами.

Сама церемония встречи Нового года для тех, кто не спал, проходила в штабе, у радиостанции. Слушали поздравление Калинина и бой кремлевских курантов. Казалось бы, всё как сегодня — только тогда. И на боевом посту.

Операция «С Новым годом!»

Две стороны партизанщины в Крыму: разноцветная и межнациональная © IWM / IWM / Перейти в фотобанк Алексея Германа «Проверка на дорогах» о том, как бывший советский военнопленный, который служил у немцев, в немецкой форме и с немецким оружием, раскаявшись, возвращается к своим в партизанский отряд, был снят в 1970 году. Сюжет показывает, как предателя встретили свои, как он добивался их доверия, как кровью искупил вину перед Родиной.

В его основе — реальная история, описанная отцом режиссера, Георгием Павловичем Германом в рассказе «Операция "С Новым годом!"», в свою очередь — по мотивам книги партизанского командира Пяткина «Крах Цеппелина».

Дело было в 1943 году. В Пскове тогда находился штаб группы армий вермахта «Север», в деревне Печки Печорского района — разведшкола абвера, где обучались завербованные в лагерях военнопленные. А вокруг, в лесах Ленобласти и Белоруссии — партизаны. В декабре 43-го опергруппа 1-й Ленинградской партизанской бригады под командованием лейтенанта НКВД Георгия Ивановича Пяткина подготовила диверсионную, контрразведывательную операцию.

Было решено внедрить в ваффеншуле партизанского агента. Им стал 20-летний бывший военнопленный, служивший у немцев, а потом ушедший к партизанам, Александр Иванович Лазарев. В его истории есть отличия от киносюжета: он пришел к своим не один, а привел с собой сотню товарищей по плену и службе у врага. И, также в отличие от показанного в фильме, их после небольшой проверки и «фейс-контроля» сразу зачислили в отряд.

Такой была настоящая война — будничной и совсем не кинематографичной.

Лазарев доверие оправдал. Вернулся «из отпуска» в ваффеншуле, не вызвал подозрений, стал «служить, как обычно». И передавать информацию своим. А затем переодетые в форму СС партизаны, совершенно не говорившие по-немецки, с переводчицей, в новогоднюю ночь к полуночи приехали на немецкую базу.

Операция «С Новым годом» прошла безупречно. Школа была разгромлена, а заместитель ее начальника, Гурьянов-Лашков — захвачен.

Картина «Проверка на дорогах» не понравилась критикам худсовета Ленфильма. С приговором «дегероизация народного сопротивления врагу» фильм отправили «на полку», где он пролежал 15 лет. А режиссера и автора сценария обвинили в незнании реалий партизанской жизни.

Но даже выйдя на экраны во время перестройки, фильм несколько разочаровал аудиторию, потому что от запрещенной картины тогда ждали «откровений»: критики СССР и разоблачений сталинизма.

Но всего этого в «Проверке на дорогах» нет. Только чуть драматизированные, очень серые будни встречи всего одного партизанского Нового года. Непримиримый и неприступный. История председателя первого партизанского края © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Главная ёлка Родины

Новый год по-прежнему объединяет всех жителей нашей великой страны. Враг знает это и пытается вредить, как новогодняя баба Яга. Переносит день праздника на другую дату, запрещает Деда Мороза и Снегурочку, срывает красную звезду с макушек ёлок.

Помните: кто-то встречает Новый год в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Таллине, Душанбе, Тбилиси, Астане, Ашхабаде, Кишинёве — и во всех местах, где живут рожденные в СССР. Они тоже ждут боя кремлевских курантов.

Они чокаются с нашими бокалами и пьют с нами за нашу общую великую Родину.