В настоящее время от насосной станции (НС-2), которая должна стать самой мощной на строящемся тракте водоподачи, к Феодосии продолжают тянуть трубы, так что в скором времени еще один населенный пункт Крыма перестанет "изнывать от жажды", а попросту говоря от нехватки пресной воды.
После ранее возникших проблем с подорожанием металла (когда в смете была заложена старая цена) и большим объёмом запрашиваемой продукции (липецкий завод физически не мог одномоментно обеспечить поставку на 159 километров трубопровода), вопрос удалось решить, в частности, за счёт труб китайского производства. И если на участке до Феодосии, где готовность работ составляет уже около 95%, строители использовали липецкую пластиковую восьмисотку с внутренней цементацией, то на Керчь пойдут трубы чугунные, большего диаметра, срок службы которых достигает ста лет.
Уложить здесь пластиковые трубы, по словам строителей, означало бы допустить их неизбежный разрыв при запуске. Ведь вода от Владиславовки до Керчи пойдёт с максимальным давлением.
В целом тракт водоподачи, на который так рассчитывает восточный Крым, по данным Минстроя республики, сегодня готов на 50%. Новый водовод, который считается одним из крупнейших инвестиционных проектов на территории полуострова и строится в рамках ФЦП, должен полностью решить «больной» вопрос водоснабжения Крыма.
Стоимость только второго этапа проекта (от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи) — более 19,5 миллиарда рублей. Водовод должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Однако в правительстве дали поручение рассмотреть возможность ускорить строительство, чтобы запитать Феодосию уже в наступающем 2022-ом году.
Суть проекта состоит в том, чтобы за счёт нового тракта водоподачи уйти от использования Северо-Крымского канала, при транспортировке воды в котором теряется до трети её объёма. Потери недопустимы для вододефицитного Крыма, в отдельных районах которого из-за засухи и обмеления водохранилищ год назад пришлось вводить графики отключений. На воду «по расписанию» тогда перевели Симферополь и Симферопольский район, Бахчисарай, курортные Алушту и Ялту.
Новый водовод начали строить ещё в 2018 году. Как говорит директор фирмы-подрядчика Марк Луньков, его прокладывают в две нитки, одна из которых резервная на случай непредвиденных ситуаций.
— Насосы будут в сутки пропускать через себя 195 тысяч кубометров воды. Это питьевые нужды Феодосии и Керчи, в том числе Судака, Коктебеля и Ленинского района, — отмечает Луньков.
Вода на восток Крыма будет подаваться из подземных источников в Нижнегорском и Джанкойском районах. Речь идёт о Просторненском, Нежинском и Новогоригорьевском водозаборах, введённых в эксплуатацию в период с 2015 по 2017 годы. На каждом из них оборудовано по 12 артезианских скважин глубиной от 113 до 185 метров. Вода из них уже сейчас подаётся в Северо-Крымский канал с последующей транспортировкой на очистные сооружения Феодосии.
Из-за обмеления местного водохранилища город был вынужден перейти на артезианскую воду, более жёсткую по своим качествам. Добиться мягкости ранее удавалось за счёт её смешения с водой из Белогорского водохранилища. Но и оно к концу октября из-за отсутствия осадков оказалось пустым.
Как пояснил директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик, ту воду, запасов которой должно было хватить феодосийцам до конца ноября, курортники выпили ещё летом. На такое количество потребления в местном водоканале не рассчитывали. Количество израсходованного ресурса превысило показатели советских лет.
— Сейчас Феодосия потребляет вне курортного сезона порядка 40 тысяч кубометров в сутки. В курортный сезон, который в этом году был рекордным, мы бросали на Феодосию 125 тысяч кубов в сутки. Этим курортным сезоном мы выпили воду, которой, по нашим прогнозным оценкам, должно было хватить до конца ноября, — пояснил Новик.
Однако переводить Феодосию на воду по графику не стали — город перекинули на артезианские скважины, но всё-таки попросили экономить ресурс. Уже к концу ноября из-за осадков водохранилища восточного Крыма начали наполняться водой, и напряжение понемногу спадает.
Новый тракт водоподачи прокладывают параллельно руслу Северо-Крымского канала, который в конце концов будет исключён из схемы питьевого водоснабжения.
Гидротехническое сооружение, которое почти полвека служило для переброски днепровской воды в Крым, теперь будет использоваться для перекачки её на поля. По информации Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК, вода из Белогорского и Тайганского водохранилищ, которая освободится после ввода в эксплуатацию нового водовода, по каналу будет подаваться для орошения сельскохозяйственных земель Белогорского, Нижнегорского, Советского, Кировского и Ленинского районов. Аграрии давно заявляют о нехватке воды для полива овощей — тогда урожай можно было бы сделать круглогодичным.
Особо зависимым от Северо-Крымского канала всегда был засушливый Керченский полуостров, где нет собственных источников водоснабжения. Однако даже когда курорты получали воду по графику, особых проблем с водоснабжением (за исключением дырявых труб) Керчь не испытывала. Из-за отсутствия альтернативы воду на полуостров стабильно перекидывали по руслу канала. Но в скором времени и он Крыму уже не понадобится.
Так Россия постепенно избавится от "жаждущего пресной воды Крыма", той проблемы, которую искусственно создала Украина для жителей полуострова.