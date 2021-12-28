Искусственная жажда. Как в 2021 году решалась главная проблема Крыма

В нынешнем рекордном для постсоветского Крыма 2021-ом году - при более чем шести миллионом количестве туристов, посетивших полуостров, самая острая проблема - нехватка воды, которую перекрыла в Крым Украина. Новый водовод почти достиг Феодосии и проблема, хотя и не решена полностью, но совершенно отчетливо решается на наших глазах

В настоящее время от насосной станции (НС-2), которая должна стать самой мощной на строящемся тракте водоподачи, к Феодосии продолжают тянуть трубы, так что в скором времени еще один населенный пункт Крыма перестанет "изнывать от жажды", а попросту говоря от нехватки пресной воды.

Северо-Крымский канал уйдет в историю: в Крыму достраивают трубопровод для водоснабжения Керчи и Феодосии © РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Уложить здесь пластиковые трубы, по словам строителей, означало бы допустить их неизбежный разрыв при запуске. Ведь вода от Владиславовки до Керчи пойдёт с максимальным давлением.

В целом тракт водоподачи, на который так рассчитывает восточный Крым, по данным Минстроя республики, сегодня готов на 50%. Новый водовод, который считается одним из крупнейших инвестиционных проектов на территории полуострова и строится в рамках ФЦП, должен полностью решить «больной» вопрос водоснабжения Крыма.

Стоимость только второго этапа проекта (от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи) — более 19,5 миллиарда рублей. Водовод должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Однако в правительстве дали поручение рассмотреть возможность ускорить строительство, чтобы запитать Феодосию уже в наступающем 2022-ом году.

В Крыму назвали цинизмом отказ Киева прекратить водную блокаду © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк

Новый водовод начали строить ещё в 2018 году. Как говорит директор фирмы-подрядчика Марк Луньков, его прокладывают в две нитки, одна из которых резервная на случай непредвиденных ситуаций.

— Насосы будут в сутки пропускать через себя 195 тысяч кубометров воды. Это питьевые нужды Феодосии и Керчи, в том числе Судака, Коктебеля и Ленинского района, — отмечает Луньков.

Вода на восток Крыма будет подаваться из подземных источников в Нижнегорском и Джанкойском районах. Речь идёт о Просторненском, Нежинском и Новогоригорьевском водозаборах, введённых в эксплуатацию в период с 2015 по 2017 годы. На каждом из них оборудовано по 12 артезианских скважин глубиной от 113 до 185 метров. Вода из них уже сейчас подаётся в Северо-Крымский канал с последующей транспортировкой на очистные сооружения Феодосии.

Из-за обмеления местного водохранилища город был вынужден перейти на артезианскую воду, более жёсткую по своим качествам. Добиться мягкости ранее удавалось за счёт её смешения с водой из Белогорского водохранилища. Но и оно к концу октября из-за отсутствия осадков оказалось пустым.

Как пояснил директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик, ту воду, запасов которой должно было хватить феодосийцам до конца ноября, курортники выпили ещё летом. На такое количество потребления в местном водоканале не рассчитывали. Количество израсходованного ресурса превысило показатели советских лет.

— Сейчас Феодосия потребляет вне курортного сезона порядка 40 тысяч кубометров в сутки. В курортный сезон, который в этом году был рекордным, мы бросали на Феодосию 125 тысяч кубов в сутки. Этим курортным сезоном мы выпили воду, которой, по нашим прогнозным оценкам, должно было хватить до конца ноября, — пояснил Новик.

Сможет ли пересохший Крым напиться водой из-под Азовского моря © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Новый тракт водоподачи прокладывают параллельно руслу Северо-Крымского канала, который в конце концов будет исключён из схемы питьевого водоснабжения.

Гидротехническое сооружение, которое почти полвека служило для переброски днепровской воды в Крым, теперь будет использоваться для перекачки её на поля. По информации Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК, вода из Белогорского и Тайганского водохранилищ, которая освободится после ввода в эксплуатацию нового водовода, по каналу будет подаваться для орошения сельскохозяйственных земель Белогорского, Нижнегорского, Советского, Кировского и Ленинского районов. Аграрии давно заявляют о нехватке воды для полива овощей — тогда урожай можно было бы сделать круглогодичным.

Особо зависимым от Северо-Крымского канала всегда был засушливый Керченский полуостров, где нет собственных источников водоснабжения. Однако даже когда курорты получали воду по графику, особых проблем с водоснабжением (за исключением дырявых труб) Керчь не испытывала. Из-за отсутствия альтернативы воду на полуостров стабильно перекидывали по руслу канала. Но в скором времени и он Крыму уже не понадобится.

Так Россия постепенно избавится от "жаждущего пресной воды Крыма", той проблемы, которую искусственно создала Украина для жителей полуострова.