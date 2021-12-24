Главным событием, которое растаскали на цитаты СМИ, стала большая пресс-конференция Владимира Путина, состоявшаяся 23 декабря. Среди ключевых вопросов - Белоруссия сама по себе, Белоруссия и Россия, Союзное государство

Отвечая на все вопросы по этой теме российский президент был максимально корректен. Был долгий, непростой процесс согласования позиций. В 2021-м Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции. Подписаны важные соглашения. На повестке дня — синхронизация налогового и таможенного законодательств. Это внушает оптимизм.

Но, чтобы оптимизма не было слишком много, Владимир Путин напомнил, что в Евросоюзе уровень интеграции гораздо выше, чем в Союзном государстве. Быть скептиком важно, ведь все знают, каких только зигзагов не было в истории российско-белорусской интеграции. Последний случился полтора года назад. Не случайно и то, что происходит в сфере реальной политики. Россия назначила в Минск нового посла — четвертого за два с половиной года. МИД РФ не исключил возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Смотрите, кто пришел

Борис Грызлов — новый посол России в Белоруссии. Политическая карьера Бориса Вячеславовича началась еще в далеком 1998 году. Но прославился он уже в нулевых, когда расследовал на посту главы МВД должностные преступления офицеров силовых структур.

Термин «оборотни в погонах» появился именно тогда. «Парламент не место для дискуссий» тоже он. Экс-спикер Госдумы и председатель высшего совета «Единой России», которую он ровно 20 лет назад и создавал.

В труднейшее время второй Чеченской войны — министр внутренних дел. В не менее сложный период возведения знаменитой «президентской вертикали» — спикер Госдумы. Постоянный член Совбеза, полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Год назад Владимир

Путин, поздравляя Бориса Вячеславовича с 70-летним юбилеем отметил его «выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности». И это не формальные слова. Так оно и есть. Буквально все российские СМИ, комментируя событие повторяли слова «политический тяжеловес, которому доверяет Путин». Грызлов заявил об отказе Киева согласовывать статус Донбасса с ДНР и ЛНР © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Хотя вряд ли можно представить себе журналиста или хоть кого-нибудь, кто мог бы думать, что послом в Белоруссию президент Российской Федерации мог бы назначить того, кто не пользуется его доверием, либо недостаточно опытен. Это не камень в огород коллег, но констатация того, что мало, кто смог правильно истолковать данное назначение. Ибо даже на опытный взгляд «тяжеловесов» в вопросах российско-белорусских отношений оно выглядит знаковым. Наблюдатели помнят яркую, но недолгую службу послом РФ в РБ Михаила Бабича, который вызвал конфликтные высказывания со стороны президента Белоруссии.

Это к тому, что у каждого посланника России в союзной стране есть своя роль, своя функция, свои задачи на конкретный период времени.

Дипломатическая ретроспектива

За тридцать лет неестественного существования России и Белоруссии, как отдельных государств, не входящих в одно целое, в Минске побывали девять посланников Москвы. Первый прибыл 7 августа 1992 года, после него в Белоруссии работали восемь представителей РФ.

Сейчас этот пост занимает Евгений Лукьянов, именно его сменит Борис Грызлов. И вероятно еще до Нового года, как минимум, может побывать в Минске. С начала 90-х до 2005-го послы работали, как правило по три года. В 2005-м только что назначенный послом экс-губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков стал конфликтной фигурой, его работа фактически закончилась не начавшись.

А вот следующий за ним Александр Суриков проработал в Минске рекордные 12 лет. Его в августе 2018-го и сменил Михаил Бабич, который не пробыл послом и года, также став конфликтной фигурой. Вслед за ним прилетевший Дмитрий Мезенцев просидел в Минске два года, наконец нынешний чрезвычайный и полномочный посол Российской федерации Евгений Лукьянов был назначен совсем недавно — в марте. Стаж работы, как у Бабича, но никаких конфликтов не было. И тем не менее, смена посла — это факт. «Непростые переговорщики». Чего Путин ждет от встречи с Лукашенко © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

За два с половиной года Россия в четвертый раз меняет посла в Белоруссии. И всем интересно — зачем и почему? То ли так теперь будет всегда, то ли тот самый интеграционный процесс, о котором говорил Владимир Путин, делится на некие периоды, которым нужен отдельный куратор. Эта гипотеза все объяснила бы, если бы была верной. Но критики она не выдерживает. И вот почему.

Критика конспирологии

Что означает частая рокировка кадров и стоит ли теперь ждать видимых результатов ротации послов? Что именно случилось в период Мезенцева и Лукьянова? Президент Лукашенко занимался ликвидацией последствий политического кризиса в стране, уличных протестов, которые чуть не свергли его. И на каждый шаг получал политические и экономические санкции от запада, с которым (как ему казалось) он так хорошо сработался и приспособился, начиная с 2015 года, когда в обмен на освобождение пяти или шести уличных вождей, ЕС снял с РБ самые тяжелые тогдашние санкции.

Это было тяжелое время, когда послу союзного государства в Минске нужно быть максимально толерантным к действиям союзников, применяющим суверенное право так, как им это кажется правильным. Не забудем и то, что в обязанности посла РФ в РБ входит — постоянно напоминать «вертикали Лукашенко» о том самом «углублении интеграции», о котором Александр Григорьевич порой забывает, когда успехи в отношениях с западом очевидны и бесспорны.

В данный момент, когда стабилизация налицо, впереди новый и еще более важный этап — референдум по новой Конституции. Вернее, по важным поправкам к Основному закону. Это случится в феврале, и власти, особенно силовики, убеждены, что дата может стать точкой сборки нового майдана. Поссорить Путина с Лукашенко: на Украине раскрыли детали «Вагнергейта» © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Буквально на днях Александр Лукашенко, пребывая в Гомельской области, напутствуя нового губернатора, напоминал о том, что провокации экстремистов ожидаются. В этот момент Россия не может не напрячься вместе с союзниками — это и ее дело тоже. Так что в должности посла нужен стрессоустойчивый конфликтолог, способный к действиям в экстремальных административных условиях.

В общем, не правы те, кто думает, что Кремль меняет слишком мягкого проводника «мягкой силы» Евгения Лукьянова на «жесткого» Бориса Грызлова. Лукашенко, как раз сейчас нужна поддержка и не только дипломатическая. НАТО идет на восток, ставит на наши границы еще больше танков. А ведь наша страна, как никакая другая помнит драму 22 июня 1941 года.

Мягкий форсаж

Очередная ротация посла и правда тесно связана с необходимостью форсировать интеграционные процессы. Но правда и то, что опасность для союзного России государства никуда не делась. На фоне растущей военной угрозы со стороны всего запада, провокаций на белорусской границе, расширения НАТО на восток, размещения наступательных вооружений в Прибалтике и Восточной Европе нетрудно понять цели всего этого, как и то, почему именно на кандидатуре Грызлова остановился Путин.

Поступают сигналы, что в преддверии конституционного референдума, назначенного на февраль, резко активизировались спящие протестные группы влияния. И несмотря на то, что основные центры и лидеры оппозиции были зачищены — США планируют использовать в Белоруссии новые технологии децентрализованного сетевого протеста и мобилизации.

Назначение бывшего силовика Грызлова — это прямой ответ США и НАТО на их агрессивную политику и военные угрозы. Кремль демонстрирует готовность жестко отвечать на возможные провокации в зоне прямых интересов России. Москва очерчивает «красные линии» по границам Союзного государства, и сигнализирует Вашингтону, что готова принять вызов, и перейти от «мягкой силы» к «жесткой». Ядерные ракеты в Белоруссии — где их могут развернуть. О чем до сих пор жалеет Лукашенко © Пресс-служба МО РФ / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанк

Жёсткие заявления Путина на коллеги Минобороны накануне совершенно неслучайно совпали с назначением в Белоруссию Грызлова. Кстати, сравнивать его с Бабичем некорректно, поскольку сейчас коренным образом меняется структура управления — президент фактически берет личное кураторство над ключевым направлением и будет управлять «белорусским проектом» в ручном режиме.

И в этом есть особый смысл назначения Грызлова. Он — один из тех людей, которые имеет прямой доступ к Путину, он не просто — член команды Путина, а один из его ближайших личных друзей. Поэтому сможет передавать президенту РФ напрямую информацию о том, что происходит в Минске, в том числе и от самого Лукашенко, минуя многочисленные коридоры российской власти.

С другой стороны, особое личное доверие Путина делает его более независимым при выборе инструменатрия, обеспечивающего российское влияние в Белоруссии. А это, в свою очередь, прозрачный намек и Лукашенко — за ним теперь следит "око государево", как и за реализацией всего намеченного на ближайшие месяцы процесса интеграции двух государств.

И, наконец, это назначение означает автоматическое освобождение Грызлова от работы руководителем переговорной площадки с Украиной по урегулированию конфликта на востоке Украины, переросшего в вялотекущую, но не прекращающуюся по воле Киева гражданскую войну. Похоже, в этой части внешней политики России время переговоров на уровне доверенного лица Путина истекло. А сам процесс умиротворения понижается в политическом поле России до рутинного процесса.

Накануне

Но главное — назначение Грызлова — это и есть начало активной фазы глубокой интеграции по линии Союзного государства. Вслед за ним, как пишут, на этот же участок могут направить и питерского губернатора Александра Беглова, которому многие пророчат пост председателя президиума парламентского собрания Союзного государства. Которое, как поговаривают, с высокой долей вероятности будет базироваться в городе на Неве. Отсюда тенденция: на «белорусский фронт» в непростых условиях объективно направляется питерская команда.