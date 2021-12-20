Пятый президент Украины Петр Порошенко спешно покинул страну, бежал от Госбюро расследований за границу — в Турцию. Более того, он не просто покинул страну, при этом грязно ругаясь матом, что выдает его нервное практически состояние аффекта, он буквально выскочил из здания ГБР, убегая от следователей. Что же произошло на самом деле?

Бегство экс-президента выглядит хотя и причудливо, но как-то наигранно. Ощущается некая предсказуемость ситуации. Порошенко и раньше вел себя со следователями ГБР вызывающе, так что в этом плане ничего нового не произошло. И тем не менее есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание.

Три вопроса к ГБР и Офису президента

Во-первых, обвинения, которые предъявили Порошенко. Ему вменяют госизмену за поставки угля из ЛДНР в 2014-2015 году. Притом госизмену, судя по всему, Порошенко лепят не за то, что он продавал вместе с Ахметовым уголь своим гражданам по формуле «Роттердам+» (то есть как будто бы он был куплен не в соседнем Донбассе, а в Нидерландах плюс доставка морем до Украины), а за сам факт покупки угля у не признаваемого официальным Киевом Донбасса. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

По сути дела, судят не за воровство, не за мздоимство, не за использование служебного положения в целях личного обогащения, не за попытку узурпации власти (все эти обвинения имели место и были легко доказуемы), а по самому, если честно, безобидному для него обвинению — за уголь, который покупало государство Украина, возглавляемое в то время Порошенко в соседнем Донбассе для того, чтобы обеспечить страну теплом и светом. В этом, на первый взгляд, странность обвинения.

Во-вторых, обвинения, которые предъявили Порошенко и еще целому кругу лиц, не новы. Например, Медведчук находится под домашним арестом и с заблокированными счетами его и его жены, точно за то же самое и по тем же обвинениям уже год. То есть, иными словами, про Порошенко все, что сейчас ему вменяют, было известно еще год назад. Но обвинения предъявили только сейчас.

Более того, еще полгода назад глава ГБР Венедиктова заявляла, что НИКАХ дел против Порошенко у них нет. Но именно сейчас они появились. Почему не год назад, не полгода назад, а именно сейчас?

В-третьих, обвинения предъявлены Порошенко странным образом: в пятницу, 17 декабря, он должен был расписаться в получении повестки по вызову его в понедельник, 20 декабря, для предъявления ему обвинений.

То есть следователи не только не арестовали Порошенко в тот момент, когда он был у них в ГБР, а наоборот, дали ему еще три дня для бегства из страны и принятия мер. Получается, следователям нужен был не арест Порошенко, а его бегство, что они в результате вполне предсказуемо и получили. Порошенко покинул Украину. И поставил на растяжку Зеленского и Байдена © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

То есть перед нами разыгранный спектакль, сценарий которого написали то ли в Офисе президента (что по основной специальности им в самый раз), то ли в ГБР, где при Зеленском тоже научились «лепить горбатого к стенке». При этом сам Порошенко, скорее всего, используется в этом сценарии втемную. То есть идет ровно по тем дорожкам, которые ему отвели сценарием, сам того не ведая.

Итак, постараемся ответить на все вопросы по порядку.



Почему сейчас?

Прежде, чем ответить на все возникшие вопросы, зададим главный: что изменилось за прошедшие полгода — то есть с момента, когда за Порошенко не числилось никаких уголовных дел, к моменту, когда над ним нависла угроза реального ареста, да такая угроза, что, поминая чью-то мать, он физически под камеры сбежал от следователей (при полном их попустительстве), а потом и из страны?

Изменилось многое. Во-первых, до критических отметок упал рейтинг президента. По разным причинам, но главное, за полностью невыполненные обещания — фактически не сделано ничего из того, что Зеленский пообещал избирателям. А половина президентского срока уже прошла.

Во-вторых, рейтинг самого Порошенко вырос. Особенно заметно — после домашнего ареста Медведчука. Теперь Порошенко почти догнал Зеленского.

Но самое главное, появилась вполне осознаваемая и очень похожая на правду ситуация «кидка» Зеленского и его команды со стороны США, на которых все эти два с половиной года работала команда Зеленского. США начали договариваться с Россией через голову Украины и за ее, как считают в Офисе президента Украины, счет. Только ленивый не говорит об этом на Украине.

В этой ситуации предъявление обвинений Порошенко решает сразу несколько задач. Крашенникова: Байден передал Зеленскому жесткий месседж © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Во-первых, Зеленский начинает выполнять обещания. А он во время избирательной кампании обещал посадить Порошенко. То, что Порошенко сбежал, в этой ситуации не так уж и важно. Обвинения почти предъявили.

Во-вторых, посадкой или бегством Порошенко себя дезавуировал, то есть фактически признал свою вину (а повесят на него теперь и других собак — как мифических, так и реальных), и его рейтинг, в отличие от рейтинга президента, пойдет вниз. А Зеленского, по идее, вверх.

В-третьих, предъявляя обвинения Порошенко Зеленский разыгрывает уже ранее опробованную на Медведчуке комбинацию. Нужно было пошантажировать Россию — арестовали Медведчука. Теперь нужно тоже самое сделать с США, пригрозить арестом, конечно, не кума Байдена (это в США не принято), но очень близкого президенту США Порошенко, который хорошо осведомлен о тайных и явных политических и прочих операциях США, поскольку был их активным участником и даже исполнителем.

К тому же Порошенко хорошо осведомлен и о коррупционном бизнесе семьи Байденов на Украине. И через бывшего генпрокурора Шокина, а затем такого же бывшего Луценко, с помощью которого и было закрыто дело Хантера Байдена (сына нынешнего президента США), которое в свое время возбудил и хотел довести до суда Шокин, да не успел. Кстати, он же утверждает, что дело это можно возродить, и более того, говорит, что люди Байдена хотели сначала купить у него документы, а потом его же пытались отравить во время отдыха на Кипре. Экс-генпрокурор Украины Шокин ждет мести от Джо Байдена © скриншот с видео 24tv.ua

Правда, Зеленский пока не решился на окончательное объявление войны США, и потому Порошенко не арестовывают (а могли бы), а всего лишь предъявили обещание предъявить обвинения, дав возможность удрать за границу (а ведь вполне могли и не дать, закрыв для него границу).

Но Зеленский прекрасно понимает, что Порошенко деваться некуда. Весь основной его бизнес находится на Украине. Не приедет — признает тем самым обвинения, будет заочно осужден и все его имущество окажется в госказне, а потом и распилено между кунаками президента…

А если захочет доказать свою невиновность, то вернется, а там уже как карта ляжет. Может, США, как это и было ранее, посулят чего-то Украине, раскроют над ней очередной военно-финансовый зонтик, политическая ситуация изменится и Порошенко с потрепанным рейтингом окажется почти что ни в чем не виновным — заявит, например, что, закупая уголь в ЛДНР, спасал Отечество от замерзания. И на этой ноте вернется на Украину.

А предъяви сейчас ему обвинения в узурпации власти, в попытке организации при помощи Керченской провокации государственного переворота (продления срока президентства сверх установленных Конституцией сроков) или в присвоении с помощью хитрых схем госсредств (на изготовление негодной военной техники для ВСУ) — мог бы не отвертеться и получить реальный срок.

А так прошел по льготному в смысле обвинений режиму. И вполне еще со временем может отмыться.

А что же Порошенко?

Понимает ли экс-президент, за что ему пригрозили цугундером?

Конечно, понимает. Он и сам такой. Может, постарше, не такой наглый, не такой беспринципный, как Зеленский, но такой же политически извращенный. Да, впрочем, хотя ученик и превзошел учителя, но учился-то Зеленский на примере Порошенко.

И то, что Порошенко понимает, во что влип, хорошо видно на том, куда он бежал. В Турцию, к Варфоломею, тому самому Вселенскому патриарху, с которым замутил самое грязное из своих проамериканских деяний — уничтожение, раскол Православной церкви. В Верховной Раде предрекли Зеленскому судьбу сбежавшего Порошенко © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Вот уж тут у него точно не то что рыло, а весь облик в пуху. Будучи сам прихожанином Русской православной церкви, нанес сокрушительный удар по ее единству именно по наущению США, добивающихся уничтожить главную скрепу русского народа по обе стороны российско-украинской границы — его веру. И тут два подельника, Варфоломей и Порошенко, оба должны друг другу. Только Варфоломей успешно избежал, благодаря вмешательству США, в свое время обвинений в хищении 20 миллионов долларов, а Порошенко их только начинают предъявлять. И кто же, как не Варфоломей, должен ему помочь отмыться?

Вместо резюме

Безусловно, борьба с олигархами, к которым относится Порошенко, и предъявление ему обвинений — дело благое. Можно было бы воскликнуть: наконец-то.

Но в том-то и дело, что эти обвинения — спектакль, который перед нами разыгрывают. Олигархов раскулачивать будут еще аж в мае 2022 года, то есть команда Зеленского дала им полгода на возможность с ними договориться и уладить всё полюбовно — то есть поделиться.

Да и Порошенко никто арестовывать по этой же логике не собирался. А только пошантажировать решили, дав ему возможность сбежать.

Иными словами, всё, что делают Зеленский и его команда, делается не во благо народа и страны, а на благо узкой группы людей, дорвавшихся, хотя и законным путем, до власти.

И в этом смысле Зеленский — такой же Порошенко, только моложе и циничнее.