Красота по-польски: роковые иностранки советского кино

В 1969 году на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо», в котором одну из главных ролей сыграла Беата Тышкевич. С тех пор в советском и российском кино снялись более десятка актеров и актрис из Польши

Ко времени съемок в СССР Беату Тышкевич уже давно знали в Польше как разноплановую актрису, а дебютировала она в кино в шестнадцатилетнем возрасте в фильме «Месть». В 1961-м на съемках фильма «Самсон» Беата познакомилась с режиссером Анджеем Вайдой, в 1965-м стала его спутницей жизни и снялась еще в двух фильмах Вайды — «Пепел» (1965) и «Все на продажу» (1968).

На съемках «Дворянского гнезда» Тышкевич активно общалась с коллегами, очаровывая окружающих ее мужчин. Когда Сергей Михалков пригласил Беату к себе в гости, то каждый считал долгом поухаживать за пани. Больше всех активничал Кончаловский, между ним и артисткой даже завязался роман. Влюбленные обменивались письмами, Андрей порывался жениться на Беате, однако она отказала ему — несмотря на то, что после возвращения в Польшу актриса развелась с мужем. «На жену смотреть не сможешь»: Голая правда Барбары Брыльской © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Кроме роли Варвары Павловны Лаврецкой в «Дворянском гнезде», для советских зрителей Беата Тышкевич стала олицетворением героинь польского кино: Марии Валевской («Марыся и Наполеон»), Эвелины Ганской («Большая любовь Бальзака») и Изабеллы Ленцкой («Кукла», по роману Болеслава Пруса). В 1984-м она снялась в фильме Игоря Гостева «Европейская история». Красивой зеленоглазой полькой восхищался даже президент СССР Михаил Горбачев, называя ее «нашей знаменитой актрисой».

В 1992 году Тышкевич появилась в польско-российском фильме «Прекрасная незнакомка» по мотивам рассказа Алексея Толстого «Возмездие» (режиссер — Ежи Гофман). В 2001 году вышел фильм белорусского режиссера Михаила Пташука «В августе 44-го…», где актриса исполнила роль пани Гролиньской. В 2006-м на XV Международном кинофоруме «Золотой витязь» Тышкевич получила золотую медаль имени Сергея Бондарчука «За вклад в мировой кинематограф». Самая свежая ее роль в российском кино — Марта Липиньская в телефильме Олега Газе «Линия Марты» (2014) о блокадном Ленинграде.

За свою жизнь Тышкевич успела трижды побывать замужем, у нее две дочери. Ныне актриса изредка появляется на польском ТВ в программе «Танцы со звездами», занимается фотографией и наслаждается жизнью в своем варшавском особняке.

Зося, Надежда и прелестная декабристка советского кино

Боевое кино: Три поляка, грузин и собака © imdb.com Пола Ракса — та самая Маруся-Огонек из сериала «Четыре танкиста и собака» конца 60-х. В 1967 году состоялась триумфальная премьера польско-советского фильма «Зося». По опросам журнала «Советский экран», иностранка впервые была названа лучшей актрисой года в СССР.

Пола Ракса обошла таких звезд, как Наталья Варлей в «Кавказской пленнице», Татьяна Доронина в «Трех тополях…» и Галина Польских в «Журналисте». Это был первый и удачный опыт привлечения зарубежной актрисы в советское кино. Ее популярность в СССР граничила с помешательством, под Полу массово стриглись — каре с челкой было самой модной прической у советских женщин в те годы. Для мужчин она и вовсе стала идеалом красоты.

Ставший известным в России польский актер Ежи Штур как-то заявил, что именно благодаря Поле Раксе выбрал профессию.

На съемках «Зоси» Пола познакомилась с актером Юрием Каморным, который влюбился в нее без памяти. Впрочем, бурный роман продлился недолго, артистка не рискнула связать себя узами с иностранцем. В 2015-м в документальном фильме «Польские красавицы. Кино с акцентом» актриса рассказала: «Спустя годы я поняла, что поступила правильно. Каморного надо было отпустить: я еще тогда почувствовала, что Юра — фатальный человек…»

И как в воду глядела — Юрий Каморный трагически погиб в 1981 году. «Зося» оказалась для актрисы единственным советским фильмом, после 1970 года Пола Ракса снималась в кино все реже и реже, перейдя на небольшие роли и эпизоды. Последнюю роль Ракса сыграла еще в 1993-м («Похищение Агаты»), позже увлеклась дизайном одежды, но основное время проводит в своей усадьбе недалеко от Варшавы.

А вот Эва Шикульска снималась у советских режиссеров больше и дольше других польских коллег. Варшавянка по происхождению, Эва еще в детстве отлично выучила русский язык и говорила на нем без акцента. Этот факт да еще необычная красота и несомненный талант привлекли внимание таких мэтров кино, как Владимир Мотыль, Александр Зархи и Илья Авербах.

Невероятно притягательная и талантливая, Эва как нельзя лучше справилась со своей ролью жены декабриста Анненкова в драме Мотыля «Звезда пленительного счастья» (1975). Помимо зрителей, Шикульска покорила и коллегу, Игоря Костолевского. Актер буквально увивался за актрисой, и та поначалу даже отвечала взаимностью, однако у них не сложилось.

Эва Шикульска сыграла также Аполлинарию Суслову, первую страсть Достоевского в фильме «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» (Александр Зархи, 1981), а также Зину, подругу писателя, в фильме по автобиографическому сценарию Габриловича «Объяснение в любви» (Илья Авербах, 1978).

Во время съемок последнего фильма Эва влюбилась в женатого режиссера, тот даже порывался уйти из семьи, но в какой-то момент одумался.

Совместная работа с Баталовым, Мотылем, Зархи, Костолевским позволила актрисе так «врасти в Россию», что позднее в одном финском фильме она правдоподобно сыграла русскую женщину. Шикульска снялась в российских сериалах «Что сказал покойник» (1999), «Азазель» (2002), «Диверсант. Конец войны» (2007), «В далеком сорок пятом… Встречи на Эльбе» (2015), а также в белорусско-украинском сериале «Волчье солнце» (2014). Актриса продолжает выступать в театре и снимается в польских сериалах, в частности, в популярном сатирическом шоу «Ухо председателя» — пародии на деятельность руководителя правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского и вообще всего польского политикума.

Огнём, мечом и киноплёнкой © скриншот из фильма "Огнём и мечом" Барбара Брыльска. После выхода на экраны картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976) она стала любимой каждым советским мужчиной. Хрупкая девушка, которую играла Брыльска на экране, не могла не понравиться и коллегам по съемкам. В жизни же актриса оказалась сильной и бескомпромиссной. Скорее она выбирала спутников жизни, а не они ее.

В 1977 году создатели фильма, в том числе Барбара Брыльска, стали лауреатами Государственной премии СССР в области кинематографии. И хотя у актрисы есть также высокие польские награды — «Крест заслуги» (1975) и кавалерский крест Ордена возрождения Польши (1985), отдельные ура-патриоты до сих пор припоминают ей именно получение советской Госпремии.

Как сказала Барбара Брыльска более 15 лет назад, «ваша Госпремия положила конец моей работе на родине — я в основном стала работать за границей: в Германии, Чехословакии, Болгарии, России. В Польше мне почти не давали ролей, я постепенно выпала из этого артистического круга».

Надежду Шевелеву актриса воплотила и в продолжении «Иронии судьбы», которое снял в 2007 году Тимур Бекмамбетов. Ранее, в 2001-м, Брыльска исполнила роль генеральши Епанчиной в фильме Романа Качанова «Даун Хаус», современной интерпретации романа Федора Достоевского «Идиот». В 2008-м она сыграла Розу Карловну, няню маленького Колчака в фильме «Адмиралъ», а в 2014-м — фею в российском фэнтези «Тайна четырех принцесс» (пока последний фильм с ее участием). В последние годы актриса редко появляется на публике и в СМИ.

Из польских актрис нового поколения, сыгравших в российском кино, стоит отметить Марту Клубович (главная женская роль в сериале «Что сказал покойник»), Магдалену Мельцаж (панночка в «Тарасе Бульбе»), Магдалену Лампарску («Только не сейчас», о любви польской девушки и русского солдата в Польше 1953 года, по рассказу Владимира Войновича), Эдиту Гербусь (возлюбленную экстрасенса в сериале «Вольф Мессинг: видевший сквозь время»).

«Знахарь»: мелодрама, победившая войну © kino-teatr.ru/Томаш Каролина Грушка, которая в 2000-м дебютировала в «Русском бунте» Александра Прошкина — фильме по мотивам произведений Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачева».

С тех пор актриса сыграла в фильмах «В августе 44-го», «Брейк-пойнт» (2004), «На пути к сердцу» (2007), «Кислород» и «Короткое замыкание» (2009), «Танец Дели» (2012) и «Спасение» (2014). Каролина Грушка ныне входит в число ведущих польских актрис. Съемки в кино она успешно сочетает с работой в Варшавском Национальном театре, куда актриса пришла по окончании театральной академии. Каролина подчеркивает, что театр для нее стоит на первом месте, и нередко признается в любви к русской литературе.