Пятого президента Украины Петра Порошенко и его окружение обвинили в разгроме украинских войск под Иловайском. Обвинение прозвучало на фоне обострения отношений между Порошенко и президентом Украины Владимиром Зеленским

Порошенко обвинили в эфире канала «Исландия» вечером 16 декабря. Именно тогда на канале появился спецвыпуск «Иловайский. Похороненное преступление». Весь спецвыпуск по сути представлял интервью ведущего Сергея Иванова с куратором батальона «Кривбасс» Николаем Колесником.

«Глава Генштаба, главнокомандующий [нёс ответственность за ВСУ] — Муженко. Но он выполнял приказ о переговорах от Петрах Алексеевича Порошенко. Очень удобно туда впутывать Корбана, Коломойского, Семенченко, добробаты и говорить, что они что-то там сами приняли», — заявил Колесник.

Он также рассказал, что штаб АТО заказывал присутствие в операции милиционеров и батальонов Нацгвардии у министерства внутренних дел. «Паниковал только Стрелков». Ополченец ДНР о том, что происходило накануне боев за Иловайск © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Тем с ними был заместитель министра внутренних дел полковник Яровой — непосредственно на месте <…> Но все подразделения, которые принимали участие в «Антитеррористической операции» подчинялись тому, кто отвечал [за операцию] — это Муженко и Назаров», — подчеркнул куратор батальона «Кривбасс».

Он отметил, что подразделения не могли самостоятельно принять решение об отходе с границы. Приказ на отход им дал генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Он же подчинялся начальнику Генштаба — генерал-полковнику Виктору Муженко.

И вот с приказом Муженко Хомчаку есть проблема.

Кто кого покрывает?

Колесник уверен: от украинцев пытаются скрыть настоящих виновных в том, что произошло семь с лишним лет тому назад.

«До сих пор нет третьей экспертизы, которую анонсировала генеральная прокурорка (Ирина Венедиктова — Ред.) и до сих пор не снят гриф «секретно» ни с одной бумажки, что она уже анонсировала. Нам не дают знать [кто дал команду]», — рассказал Колесник.

Он настоял, что виновные в разгроме украинских войск под Иловайском в августе 2014 года должны быть наказаны.

«Они (власть — Ред.) сели, начали выходить…. Помнишь Юрия Витальевича [Луценко] (бывший генпрокурор Украины — Ред.): «Клянусь честью»? Они начали выходить на себя и **р там кто что рассекретит. Там госизмена на лбу как клеймо. У тебя тысяча за сутки, двое, трое — потери <…> Семь лет прокуратура, СБУ что-то бурно расследует. Но это — похороненное преступление <…> Когда не допрошен основной свидетель — тот, кто провёл переговоры об этом коридоре — Пётр Алексеевич Порошенко», — подчеркнул Колесник.

Он также вменил в вину Порошенко, что за время его президентства не было открыто реальных, а не «эфемерных» уголовных дел по российским военачальникам — командирам батальонно-тактических групп, артиллерийских подразделений. Колесник также отметил, что никто из россиян по этому делу не был осуждён по спецпроцедуре.

Колесник поставил и вопросы по расследованию. «Героический боевик». Ополченец ДНР о том, что на Украине до сих пор говорят об Иловайском котле © РИА Новости, Дэн Леви / Перейти в фотобанк

«Почему Матиос (бывший главный военный прокурор — Ред.) озвучивает 2,5 тыс. свидетелей, а Венедиктова — 950+? А разница никого не расстраивает?» — недоумевал Колесников.

Он в очередной раз подчеркнул, что следствие вышло само на себя.

«Когда Луценко расследовал — 100%. На кума — точно. На Порошенко», — указал куратор «Кривбасса».

По его словам, даже временная следственная комиссия Верховной Рады отделалась лишь лозунгами.

«По качеству работы ВСК я бы задал госпоже Безуглой один вопрос: «Кого и в каком количестве вы допрашивали в формате ВСК? Кого вы приглашали на заседание ВСК…?» — отметил Колесник.

Но несмотря ни на что, куратор Кривбасса верит, что те, кто виновны в разгроме украинских войск под Иловайском, будут наказаны.

Выпуск передачи Иванова, несмотря на то, что в ней звучат критические высказывания и в адрес нынешней украинской власти, призван больно ударить по парламентской оппозиции — «Европейской солидарности». При этом за ударом может стоять Офис президента Украины.

Информационное противодействие

Иванов, в передаче которого и прозвучали обвинения в адрес президента Украины, является ещё и сотрудником обновлённого телеканала «Рада». Перезапуск канала 15 декабря вызвал в самом парламенте громкий скандал. «Где деньги?» Для чего Порошенко врывается в эфир и обвиняет команду Зеленского в коррупции © скриншот видео

«Когда оппозиция узнала, что канал "Рада" обновляется и будет качественным каналом, то во всех своих контролируемых СМИ они начали истерику, что теперь канал будет работать на власть. Вот что мы хотим вам ответить: канал "Рада" был и остается государственным каналом», — говорилось в распространившейся по соцсетям рекламе телеканала.

При этом в рекламе засветились и новые ведущие, среди которых был Иванов, а также собственник канала «Исландия» и политтехнолог Владимир Петров и ряд других журналистов с «Исландии».

Слова в ролике разъярили оппозицию. Особенно громко с критикой выступала «Европейская солидарность», обвинившая власть в попытке создать очередное лояльное СМИ, притом за государственный счёт. При этом в «Европейской солидарности» подчеркнули, что Офис президента готов прибегать к услугам людей с весьма сомнительной, по мнению депутатов «ЕС», репутацией. Каналу же пришлось оправдываться.

«Телеканал "Рада" не имеет никакого отношения к видеоролику, который распространяют в соцсетях и анонимных Telegram-каналах. Мы не несём ответственности за его наполнение и содержание. Наши сотрудники не проводили и не согласовывали этот ролик. Это видео не будет выходить в эфире нашего канала», — говорилось в заявлении канала в Facebook.

И это несмотря на то, что в ролике были задействованы те, кто появился в студии «Рады» в качестве её ведущих.

При этом Петров в последнее время у себя на канале — на «Исландии» — крайне жёстко проходится по тем, кто критикует украинскую власть. В частности — по экс-спикеру Дмитрию Разумкову, журналисту Савику Шустеру, журналистке Наталье Влащенко, ведущему Дмитрию Гордону и, конечно же, Петру Порошенко.

На претензии «Европейской солидарности» Петров отметил: на каналах, связанных с этой политсилой тоже занимаются пропагандой.

«Хочу напомнить госпоже Геращенко (сопредседателю «Европейской солидарности» — Ред.), что у неё на канале, на канале «Прямой», занимаются пропагандой <…> Депутаты «Европейской солидарности» — они все — гордоны, люди, которые с честными лицами рассказывают, что чего-то там не знали, люди, которые откровенно врут», — подчеркнул Петров.

Он задался вопросом, как долго ещё смогут врать депутаты «Европейской солидарности». А в у себя в Telegram-канале Петров заявил, что планирует в пятницу, 17 декабря, прийти в Верховную Раду.

«Думаю завтра в Верховную Раду сходить, на живого Порошенко посмотреть. Ни разу не видел», — отметил он 16 декабря.

На Украине у Петрова — слава одного из мастеров чёрного PR. А это значит, что «Европейскую солидарность» в парламенте могут ждать крайне нетривиальные «сюрпризы».

Будет ли от этого легче самой Украине? Вряд ли. Ведь в битве телевизора и холодильника первый, как правило, проигрывает.