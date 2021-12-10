Апелляцию по делу суд рассматривал 27 и 28 октября, но решение огласил только сегодня.
Американская сторона оспаривала в суде решение об отказе выдать Ассанжа властям США, которое вынесла судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер. По ее мнению, у журналиста, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут снова появиться суицидальные мысли. Кроме того, условия в тюрьме Белмарш, по ее мнению, не имеют ничего общего с тем, что может ожидать Ассанжа в американской тюрьме.
Теперь же дело об экстрадиции вернут в суд первой инстанции.
Решение Высокого суда Лондона уже раскритиковала международная организация «Репортеры без границ».
«Мы убеждены, что Джулиан Ассанж стал жертвой своего вклада в журналистику», — заявил генсекретарь организации Кристоф Делуар.
Враг государства
Создатель Wikileaks, журналист Джулиан Ассанж получил статус «врага США» после того, как обнародовал ряд секретных документов, подтверждающих военные преступления США. Благодаря его разоблачениям вскрылась правда о вертолетной атаке на мирных жителей в Афганистане; ракетных ударах американских ВВС по мирным жителям в Йемене; прослушке генсека ООН Кофи Аннана перед вторжением в Ирак в 2003 году; приказ Хилари Клинтон в 2009 году тайно получить образцы ДНК, сканы радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев и личные пароли генсека ООН Пан Ги Муна, а также представителей Китая, Франции, России и Великобритании в ООН; организации подрядчиком правительства США в Афганистане фирмой DynCorp детской проституции и многом другом.
В 2010 году Ассанж переехал в Швецию — именно сюда было решено перенести сервер сайта Wikileaks, так как законодательство этой страны заботится об анонимности пользователей. Практически сразу же после переезда в отношении него выдвинули обвинение в изнасиловании двух женщин. Журналист отверг обвинения, назвав их политически мотивированными. Более того, никаких заявлений об изнасиловании женщины на самом деле не подавали.
Опасаясь экстрадиции в США, Ассанж перебрался в Великобританию — тогда Швеция подключила к поискам журналиста Интерпол.
В Великобритании Ассанж сам явился в полицейский участок, где его и арестовали на основании ордера шведской прокуратуры. Вскоре журналиста отпустили под залог. Суд решает экстрадировать Ассанжа в Швецию, его защита дважды пытается это решение оспорить. В это время Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, просит политического убежища и укрывается в посольстве Эквадора, где в итоге проведет шесть лет.
Когда к власти в США пришел Дональд Трамп, начался новый виток преследования Ассанжа. Опубликованные в Wikileaks документы дискредитировали его соперницу по президентской гонке — Хилари Клинтон, и, как заявляли в Демократической партии, помогли ему прийти к власти.
Трамп выиграл суд, который пришел к мнению, что президент никак не связан с Wikileaks и знаменитыми «русскими хакерами», а публикацию Ассанжа признал законной (публиковать информацию, полученную от источников, позволяет 1-я поправка к Конституции США). Однако репутация все равно была подмочена, и чтобы на деле доказать свою невиновность, власти США называют Ассанжа виновным в утечке секретной информации в 2010 году. Речь идет о видео расстрела американским вертолетом мирных жителей в Ираке, переданном военнослужащим Брэдли Мэннингом.
Вскоре в посольстве Эквадора Ассанжа посетил конгрессмен Дана Рорабахер, который предложила ему сделку — взамен на свободу он должен был назвать имя своего источника, передавшего документы Нацкомитета Демпартии. Журналист отказался — и вместо одного обвинения получил 18. Среди которых взлом правительственных сайтов, незаконная публикация имен секретных источников и сговор с целью совершения компьютерного взлома — всего на 175 лет тюремного заключения.
С приходом к власти в Эквадоре нового проамериканского президента Ленина Морено Ассанжа начали всячески «прижимать», а в 2019 году и ему вовсе отказали в убежище. Позже выяснилось, что помещение, где жил журналист, прослушивалось компанией, связанной со спонсорами предвыборной кампании Дональда Трампа.
Тюрьма, суд и лжесвидетель
На выходе из посольства Эквадора Ассанжа арестовали, а затем посадили в одиночную камеру тюрьмы Белмарш. Швеция перестала требовать экстрадицию журналиста, и на экстрадиции Ассанжа сосредоточили свои силы власти США.
В январе 2021 года судья Ванесса Барайцер отказала Штатам в экстрадиции подсудимого: защита стороны обеспокоена тем, что психика журналиста не выдержит перехода в американскую тюрьму. При этом судья отвергла остальные аргументы защиты и поддержала позицию американских властей. Из английской тюрьмы, которая тоже вряд ли благотворно влияет на психику Ассанжа, журналиста также не выпустили, отклонив требование защиты о выходе под залог.
Настоящих доказательств того, что Ассанж взламывал какие-либо сайты, нет — даже показания ключевого свидетеля, Сигурдура Тордарсона оказались ложными. В июне этого года гражданин Исландии, бывший модератор чатов сторонников Wikileaks признался, что заставил американскую сторону поверить в то, что он был близким соратником основателя сайта.
В 2010 году Тордарсон присвоил $50 тысяч, которые были собраны для портала. Wikileaks подал на него в суд, после чего молодой человек предложил свои услуги ФБР в качестве информатора — в обмен на освобождение от ответственности.
Тордарсон утверждал, что Ассанж поручал ему взламывать компьютеры и телефоны членов парламента и записывать их разговоры. На самом же деле модератор чата получал всю эту информацию, которая предназначалась Ассанжу, от «третьей стороны», и никогда не проверял содержимое файлов. Журналист же его не инструктировал и не просил получать доступ к чужим компьютерам.
Как выяснилось, молодой человек значительно преувеличивал свое положение в Wikileaks и вынуждал СМИ щедро оплачивать свои поездки за границу, где он выдавал себя за официального представителя сайта.
Но эти признания никак не повлияли на решение суда — первый в истории журналист, получивший обвинение в шпионаже, оказался на шаг ближе к американской тюрьме.