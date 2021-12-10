В пятницу, 10 декабря, Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. В Соединенных Штатах журналисту грозит 175 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже

Апелляцию по делу суд рассматривал 27 и 28 октября, но решение огласил только сегодня.

Американская сторона оспаривала в суде решение об отказе выдать Ассанжа властям США, которое вынесла судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер. По ее мнению, у журналиста, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут снова появиться суицидальные мысли. Кроме того, условия в тюрьме Белмарш, по ее мнению, не имеют ничего общего с тем, что может ожидать Ассанжа в американской тюрьме.

Теперь же дело об экстрадиции вернут в суд первой инстанции.

Решение Высокого суда Лондона уже раскритиковала международная организация «Репортеры без границ».

«Мы убеждены, что Джулиан Ассанж стал жертвой своего вклада в журналистику», — заявил генсекретарь организации Кристоф Делуар.

Враг государства

«Разоблачение того, что ЦРУ замышляло убить Джулиана». Какое решение примет суд в Лондоне по Ассанжу © AP, Frank Augstein Джулиан Ассанж получил статус «врага США» после того, как обнародовал ряд секретных документов, подтверждающих военные преступления США. Благодаря его разоблачениям вскрылась правда о вертолетной атаке на мирных жителей в Афганистане; ракетных ударах американских ВВС по мирным жителям в Йемене; прослушке генсека ООН Кофи Аннана перед вторжением в Ирак в 2003 году; приказ Хилари Клинтон в 2009 году тайно получить образцы ДНК, сканы радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев и личные пароли генсека ООН Пан Ги Муна, а также представителей Китая, Франции, России и Великобритании в ООН; организации подрядчиком правительства США в Афганистане фирмой DynCorp детской проституции и многом другом.

В 2010 году Ассанж переехал в Швецию — именно сюда было решено перенести сервер сайта Wikileaks, так как законодательство этой страны заботится об анонимности пользователей. Практически сразу же после переезда в отношении него выдвинули обвинение в изнасиловании двух женщин. Журналист отверг обвинения, назвав их политически мотивированными. Более того, никаких заявлений об изнасиловании женщины на самом деле не подавали.

Опасаясь экстрадиции в США, Ассанж перебрался в Великобританию — тогда Швеция подключила к поискам журналиста Интерпол.

В Великобритании Ассанж сам явился в полицейский участок, где его и арестовали на основании ордера шведской прокуратуры. Вскоре журналиста отпустили под залог. Суд решает экстрадировать Ассанжа в Швецию, его защита дважды пытается это решение оспорить. В это время Ассанж, находившийся под подпиской о невыезде, просит политического убежища и укрывается в посольстве Эквадора, где в итоге проведет шесть лет.

Дело не в заговорах. За что США наказывают Ассанжа © AFP, Pedro PARDO Дональд Трамп, начался новый виток преследования Ассанжа. Опубликованные в Wikileaks документы дискредитировали его соперницу по президентской гонке — Хилари Клинтон, и, как заявляли в Демократической партии, помогли ему прийти к власти.

Трамп выиграл суд, который пришел к мнению, что президент никак не связан с Wikileaks и знаменитыми «русскими хакерами», а публикацию Ассанжа признал законной (публиковать информацию, полученную от источников, позволяет 1-я поправка к Конституции США). Однако репутация все равно была подмочена, и чтобы на деле доказать свою невиновность, власти США называют Ассанжа виновным в утечке секретной информации в 2010 году. Речь идет о видео расстрела американским вертолетом мирных жителей в Ираке, переданном военнослужащим Брэдли Мэннингом.

Вскоре в посольстве Эквадора Ассанжа посетил конгрессмен Дана Рорабахер, который предложила ему сделку — взамен на свободу он должен был назвать имя своего источника, передавшего документы Нацкомитета Демпартии. Журналист отказался — и вместо одного обвинения получил 18. Среди которых взлом правительственных сайтов, незаконная публикация имен секретных источников и сговор с целью совершения компьютерного взлома — всего на 175 лет тюремного заключения.

С приходом к власти в Эквадоре нового проамериканского президента Ленина Морено Ассанжа начали всячески «прижимать», а в 2019 году и ему вовсе отказали в убежище. Позже выяснилось, что помещение, где жил журналист, прослушивалось компанией, связанной со спонсорами предвыборной кампании Дональда Трампа.

Тюрьма, суд и лжесвидетель

На выходе из посольства Эквадора Ассанжа арестовали, а затем посадили в одиночную камеру тюрьмы Белмарш. Швеция перестала требовать экстрадицию журналиста, и на экстрадиции Ассанжа сосредоточили свои силы власти США.

Дело Ассанжа. Отказ от экстрадиции — еще не конец © REUTERS, Henry Nicholls

Настоящих доказательств того, что Ассанж взламывал какие-либо сайты, нет — даже показания ключевого свидетеля, Сигурдура Тордарсона оказались ложными. В июне этого года гражданин Исландии, бывший модератор чатов сторонников Wikileaks признался, что заставил американскую сторону поверить в то, что он был близким соратником основателя сайта.

В 2010 году Тордарсон присвоил $50 тысяч, которые были собраны для портала. Wikileaks подал на него в суд, после чего молодой человек предложил свои услуги ФБР в качестве информатора — в обмен на освобождение от ответственности.

Тордарсон утверждал, что Ассанж поручал ему взламывать компьютеры и телефоны членов парламента и записывать их разговоры. На самом же деле модератор чата получал всю эту информацию, которая предназначалась Ассанжу, от «третьей стороны», и никогда не проверял содержимое файлов. Журналист же его не инструктировал и не просил получать доступ к чужим компьютерам.

Как выяснилось, молодой человек значительно преувеличивал свое положение в Wikileaks и вынуждал СМИ щедро оплачивать свои поездки за границу, где он выдавал себя за официального представителя сайта.

Но эти признания никак не повлияли на решение суда — первый в истории журналист, получивший обвинение в шпионаже, оказался на шаг ближе к американской тюрьме.