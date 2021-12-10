Игорь Коломойский обустроил в Запорожье криптоферму, на которой майнит биткоины (добывает крипотовалюту), получая при этом электроэнергию по цене ниже рыночной, сообщили украинские СМИ. Добыча криптовалюты для олигарха происходит на Запорожском заводе ферросплавов

О новом направлении бизнеса олигарха поздно вечером 9 декабря сообщил проект «Схемы» украинской редакции «Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.).

Согласно данным источников «Схем» на украинской таможне, с февраля этого года на Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) начали прибывать большие партии оборудования для майнинга криптовалют. Одесская радость. Биткоин может стать мировой резервной валютой © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Так, грузинская компания Georgian Manganese, которая, как и ЗЗФ входит в орбиту Коломойского (и компания, и завод занимаются производством ферросплавов и марганца), отгрузила заводу свыше 1200 блоков фирмы Bitfury. Стоимость оборудования составила около $3 млн. В марте грузинская компания отгрузила заводу ещё около 1400 блоков.

В тот же период ЗЗФ у двух гонконгских фирм за более, чем $6 млн приобрёл 12,5 тыс. блоков обработки информации и почти столько же блоков питания фирмы Bitmain.

Всё вышеуказанное оборудование используют для майнинга — добычи — самой популярной криптовалюты — биткоина. В целом же в 2021 году ЗЗФ импортировала из Китая и Грузии такие устройства на сумму около 750 млн грн. или $27 млн.

В 2021 году один биткоин на пике по стоимости превышал 4,8 млн рублей или $66 тыс. Поэтому желание Запорожского завода ферросплавов разбогатеть по-человечески понятно. Тем более, менеджмент не стал отпираться и признался журналистам: оборудование для майнинга действительно покупали.

«[Мы установили оборудование для майнинга] чтобы иметь возможность зарабывать деньги. Иметь прибыль тогда, когда у меня нет реализации основной нашей продукции. Это как запасной вариант, потому что тот период, который мы пережили, когда то один цех не работает, то другой, то мы можем продать, то мы не можем продать», — рассказал руководитель ЗЗФ Павел Кравченко.

Кравченко — выходец из «ПриватБанка», который в 2002 году возглавил правление завода.

В комментарии журналистам он утверждал — оборудование для майнинга закуплено, но не функционирует.

«Мы как-то её (криптоферму — Ред.) установили, но ещё не имеем возможности её запустить потому, что оборудование нужно подготовить, чтобы оно работало», — отметил Кравченко. Биткоин установил рекорды по нескольким показателям © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Однако журналисты утверждают: на самом деле ЗЗФ добывает криптовалюту. И добыча эта особенно прибыльна не только с учётом высокого курса биткоина, а и с учётом украинской коррупции. Именно благодаря ей предприятие получает электроэнергию по цене ниже рыночной.

Конкуренция? Не, не слышал!

Нынешний год для ферросплавов простым не назовёшь. Однако спрос на них есть. Красноречивым свидетельством этого является ситуация на Никопольском ферросплавном заводе.

Этот завод контролируется группами олигархов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского.

В октябре завод действительно сокращал производство в два раза из-за проблем с реализацией ферросплавов и резкого роста цен на электроэнергию. Но уже в конце ноября, когда цены на электроэнергию оставались по-прежнему высокими, руководство завода заявило о запуске ранее остановленных электропечей и выходе на работу 100% ферросплавщиков.



«Завод готов и к дальнейшему увеличению производства, для этого в резерве есть печи, а вот с кадрами — дефицит. Есть сложности с рабочими технологических профессий — горновыми, плавильщиками и машинистами кранов, также требуют доукомплектации и слесари, механики, энергетики и электрики. Но главное — коллектив готов выполнять поставленные задачи и с радостью берется за работу», — заявила тогда пресс-служба НЗФ.

А вот украинские журналисты обратили внимание не столько на ситуацию на рынке ферросплавов, сколько на странный аукцион по продаже электроэнергии, который состоялся в декабре 2020 года.

На нём подразделение Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» — «Энергоатом-трейдинг» — выставило большой объём электроэнергии. Большую часть со скридкой купил трейдер из орбиты Коломойского — компания «Юнайтед Энерджи». При этом вместо начальной стоимости 1,4 грн. (около 3,64 руб. по курсу того времени — Ред.) за кВт-ч, компания купила электроэнергию за 1,15 грн. (около 3 руб. по курсу того времени — Ред.) за кВт-ч.

Таким образом, утверждали журналисты «Схем», «Энергоатом» мог недополучить почти 3 млрд грн. из запланированных (около 7,8 млрд руб. по курсу того времени — Ред.). Копы гибнут за биткоин. Харьковских полицейских подозревают в краже криптовалюты у задержанного © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

«По данным аналитиков энергорынка, которые следят за подобными аукционами, правила аукциона были прописаны таким образом, чтобы сделать конкуренцию невозможной <…> Приобретённую на декабрьском аукционе электроэнергию компания «Юнайтед Энерджи» в течение полугода (с января по июнь 2021 год) поставляла на ряд предприятий из орбиты Игоря Коломойского. Среди них — упомянутый Запорожский завод ферросплавов», — указывалось в материале «Схем».

Сейчас декабрьский аукцион пристально изучают в Национальном антикоррупционном бюро. При том там подсчитали, что недополученная прибыль «Энергоатома» больше чем та, что упомянули журналисты — 4,35 миллиарда гривен (около 11,3 миллиона рублей по курсам того времени — Ред.).

Другой аукцион, в котором принимала участие «Юнайтед- Энерджи» — сентябрьский — тоже мог нанести государству ущерб. Об этом свидетельствует промежуточный акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности «Энергоатома», которую провела Государственная аудиторская служба. Это

При этом вр.и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Пётр Котин в комментарии журналистам заявил, что «ничего такого не было».

«Там всё было сделано так, как нужно было сделать. Мы — самый большой поставщик на Украине. Конечно, мы продаём большими лотами. Там очень много факторов на самом деле было», — отметил он, заявив, что в конце концов по делу «будут выводы соответствующих органов».

При этом сами журналисты со ссылкой на неназванные источники утвержали: накануне аукционов, на которых структуры Коломойского получали большие объёмы электроэнергии, в «Энергоатоме» появлялись представители «Привата».

Кому кризис, а кому и заработок

По подсчётам «Схем», если всё завезённой из Грузии и Китая оборудования включить круглосуточно и на полную мощность, то это может принести ЗЗФ 80 биткоинов в месяц. На момент написания этой статьи, курс биткоина падал и составлял $48,2 тыс. за единицу.

Если взять этот курс как средний, то получается, что завод в месяц добывал почти $3,86 млн.

При этом, если предположить, что оборудование запустили в апреле — на следующий месяц, после приобретения его в Китае и Грузии, то за восемь месяцев — с апреля по ноябрь включительно — ЗЗФ добыл почти $30,85 млн или почти 837 млн грн.

С учётом стоимости оборудования (почти 27 миллионов долларов), завод из орбиты Коломойского получил $3,85 млн чистой прибыли. И это с учётом того, что в 2021 году пришлось серьёзно потратиться на оборудования для майнинга, чего не нужно будет делать в 2022 году. При этом не нужно забывать и о миллиардном ущербе, который стране нанесли аукционы, на которых структуры Коломойского закупали электроэнергию. Харьковчанка зарабатывала биткоины на торговле наркотиками © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Ситуация с последней сегодня в стране катастрофическая и настолько, что некоторые главы регионов просят разрешить им обратиться за помощью к республикам Донбасса, которые законодательство Украины считает «террористическими организациями».

«С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трёсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики России квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС», — говорилось в письме главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая министру по реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирине Верещук.

Выдержку из письма в среду, 8 декабря, опубликовало издание РБК-Украина.

Ну а пока украинцы потихоньку свыкаются с неизбежностью возвращения веерных отключений электроэнергии, весёлый криптофермер Коломойский продолжает богатеть.