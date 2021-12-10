Вечером 9 декабря в 19 часов 30 минут по Киеву (20.30 Москвы), Джо Байден должен был позвонить Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить о результатах своих переговоров с Владимиром Путиным, произошедшим двумя сутками ранее. Но Байден не позвонил в назначенное время, что могло обернуться очередной трагедий для моряков ВМС Украины

Прецедент от Порошенко

То, что произошло поздним вечером 9 декабря, отчасти напоминает события трехлетней давности, когда в ноябре 2018 года, за полгода до выборов президента Украины, тогдашний глава украинского государства отправил в Керченский пролив два судна (на самом деле два катера) Военно-морских сил (ВМС) Украины и одну баржу.

На запросы российских пограничников украинские моряки не отвечали, а поскольку движение морских военных судов не было заранее согласовано с российской стороной, при приближении этой небольшой кавалькады к Керченскому мосту российскими морскими пограничниками был открыт огонь по судам-нарушителям. Однако обошлось без жертв. Суда были остановлены и арестованы. Как выяснили российские органы дознания, среди моряков находились двое сотрудников СБУ, то есть это была не просто военная операция, не случайное морское происшествие, а целенаправленная операция украинской спецслужбы.

Позже уже при президенте Зеленском моряки были возвращены на родину, как и арестованные суда.

Порошенко, как выяснили это и сами украинские органы дознания, тогда в 2018-ом действовал в собственных интересах, в обход существующих в ВМС Украины инструкций. Цель той провокации — объявить военное положение в стране за полгода до выборов, что автоматически отодвигало выборы на неопределенный срок. Так Порошенко хотел продлить срок своего президентства.

Но из этого ничего не вышло. Во-первых, в результате филигранной стрельбы и четкой работы российских пограничников — огонь был открыт по катерам, но не по людям, в результате чего никто существенно не пострадал. А следовательно и повода для объявления военного положения не было (нет жертв, нет войны). Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Во-вторых, депутаты украинского парламента сами раскусили планы Порошенко и военного положения не объявили, а ввели чрезвычайное положение, но только в некоторых, приграничных с Россией регионах.

А теперь Зеленский

Владимир Зеленский в те дни был даже еще не кандидатом в президенты, хотя, судя по всему, уже готовился к новой роли, но не президента, а спойлера. Тогда его задача была — оттянуть часть голосов у одного из предполагаемых фаворитов президентской гонки — Юлии Тимошенко. И тогда уже в ходе первого тура выборов, а может быть еще и до его окончания у тогдашнего покровителя Зеленского, олигарха Игорю Коломойского, появлялась возможность поторговаться с Тимошенко "за будущие коврижки".

Но судьба, а вернее электорат распорядились иначе. Стартанув почти сразу после Керченской провокации, Зеленский стал быстро побеждать в рейтингах и превратился из запасного в основного игрока, в конечном итоге став президентом Украины в апреле-мае 2019-го года.

Порошенко, как утверждали многие украинские политики, должен был после выборов Зеленского понести суровое наказание за попытку узурпации власти, организацию незаконного пересечения российско-украинской границы и целого ряда других законов, которые могли повлечь за собой человеческие жертвы. Но так и не был наказан, поскольку тогда за него негласно вступились США. Он пока у них в списке неприкасаемых. Керченская провокация и политическая шизофрения Украины: виноват Порошенко, но Киев обвиняет Россию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

И вот три года спустя тогдашняя трагедия повторяется, только оборачивается не комедией, а шантажом.

Итак, вернемся к сегодняшнему дню. Еще за сутки до разговора по телефону между Байденом и Зеленским, было известно что он назначен на 19 часов 30 минут по Киеву.

Однако, как хорошо помнит Зеленский, летом нынешнего года ему не единожды назначали и под разными благовидными предлогами переносили встречу с президентом США Байденом в Белом доме. Последний раз встреча была перенесена еще на сутки буквально в тот день, когда Зеленский уже прибыл в Вашингтон.

Конечно, так небрежно вести себя с президентом якобы независимого государства можно только в том случае, когда эта «независимость» — фикция, а сам президент и всё его окружение находятся под полным контролем сюзерена, то есть США. Байден, привыкший к самоуверенному превосходству США, в этом пренебрежения и унижения Зеленского, вероятно, не видит. Это для него, настолько естественно — не считаться с теми, кого он использует, — как руки помыть после туалета — просто привычка, форма взаимодействия с теми, кто зависим от США.

А вот для Зеленского ситуация совершенно иная. Зеленский был поставлен в унизительное положение Байденом уже тем, что Байден переговорил по телефону со своими коллегами в Европе — Италии, Германии и Франции по темам, которые собирался обсуждать с российским президентом еще до разговора с Путиным. А с главой Украины не пожелал пообщаться не только до, но и даже сразу после встречи. А теперь вот, в последний момент перенес разговор еще на сутки (с 8 на 9 декабря) а в день переговоров с 19.30 украинского времени на 20.30, то есть еще позже на час. «Очередные манипуляции»: глава Минобороны Украины не увидел ничего страшного в инциденте в Азовском море © Алексей Резников/Фейсбук

Вот Зеленский и решил прибегнуть к уже раз опробованному, но не им, а Порошенко, ходу — вывести на траверс Керченского моста боевой корабль ВМС Украины. Только с другой, чем у Порошенко, целью.

«Он уважать себя заставил»

Утром 9 декабря корабль ВМС Украины «Донбасс» водоизмещением более 5 тысяч тонн вышел из порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на проход «Донбасса», как требует российское законодательство, не поступало. На украинском корабле сообщили, что не планируют проходить через пролив. В течение всего дня судно дрейфовало в акватории Мариуполя. И эти действия свидетельствуют, чтьо уже с утра судно было подготовлено к последующей операции.

Примерно в 19 часов 30 минут, как раз, когда должен был начаться телефонный разговор Байдена и Зеленского, но был перенесен еще на час, «Донбасс» покинул акваторию Мариуполя и направился в сторону Керченского пролива и, соответственно, Керченского моста. Маневры судна были сразу замечены российскими пограничниками. Корабль продвигался, не отвечая на запросы (точь- в точь, как при Порошенко). При этом необходимо учесть, что на этот раз это были уже не катера, а довольно крупное судно водоизмещением более 5 тысяч тонн и со 145-ью военными моряками на борту. Прорывающийся в Керченский пролив украинский «Донбасс» повернул обратно © George Chernilevsky

Спустя некоторое время, как раз к началу разговора Байдена с Зеленским, «Донбасс» приблизился к Керченскому проливу на 18 миль (40 км), то есть реально для опасного сближения с охраняемой пограничниками РФ зоной у него оставалось меньше часа.

Очевидно, что за передвижением судна ВМС Украины следили не только российские пограничники, но и спутниковые системы, в том числе и США. Мы, конечно, далеки от мысли, что Байдену доложили перед началом его переговоров с Зеленским, о маневрах "Донбасса" вблизи Керченского моста. Не тот формат. Но готовность организовать провокацию со стороны Зеленского не видеть в Пентагоне не могли.

Между тем, разговор Зеленского с Баденом продолжался около полутора часов и всё это время «Донбасс» дрейфовал в нескольких километрах от Керченского моста. Ровно в тот момент, когда разговор между Байденом и Зеленским завершился, «Донбасс» лег на обратный курс, а министр обороны Украины Алексей Резников, внезапно появившийся в этот момент в одном из украинских СМИ словно рояль в кустах, сделал в обычной для него недоумевающей манере заявление о том, что корабль «Донбасс» не несет вооружения и не представляет никакой угрозы России.

Правда, при этом министр обороны не пояснил, с какой целью «Донбасс» дрейфовал в опасной близости от Керченского моста и, самое главное, почему хотя по словам министра и не имел вооружения на борту (что никто не проверял), все же не отвечал на запросы российских пограничников, провоцируя их на активное, возможно огневое противодействие, которое вполне могло закончится перестрелкой с человеческими жертвами.

Совершенно очевидно, что вся эта история была нацелена на шантаж со стороны Зеленского в отношении Байдена и Путина. И вот почему.

«Золотая акция» Зеленского

Как известно из российских и украинских источников, президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден, в ходе переговоров 7 декабря договорились о некоторых границах интересов своих стран. При этом Россия ясно дала понять, что не допустит расширения НАТО на восток, прежде всего на территорию Украины, что связано с обеспечением безопасности России. При этом формально США утверждают, что решение этого вопроса остается за страной-кандидатом и самим альянсом. Однако, по рекомендации Байдена, предполагается создать комиссию НАТО-Россия, которая должна урегулировать все отношения между РФ и НАТО. Украину в эту комиссию, естественно, никто не приглашает. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Очевидно, что оба главы государства, Путин и Байден, в очередной раз признали необходимость выполнения всеми сторонами гражданского конфликта на Украине Минских соглашений, что опять же не соответствует подлинным, а не декларируемым интересам украинской власти. В свою очередь, Россия гарантировала в этом случае не применять силу в отношение Украины, а США в тот же день, 7 декабря, отказались от очередной порции санкций в отношение «Северного потока-2», фактически отказавшись от дальнейшей борьбы с этим проектом, что так же наносит еще больший ущерб интересам украинской стороны.

Все эти решения, принятые в отношении Украины, но за ее спиной и без согласования с ней, Зеленский, узнавший о них из прессы, а не от своего покровителя в Овальном кабинете, мог воспринять исключительно как личный проигрыш, даже как личное оскорбление.

Поэтому, как человек, судя по всему, весьма амбициозный, он решил показать и Байдену и Путину, что не только они решают вопросы войны и мира в этом регионе, что он, как глава суверенного государства, тоже имеет в этом раскладе свою «золотую акцию» — возможность устроить войну, не сообразуясь с тем, о чем по этому поводу договорились между собой Москва и Вашингтон.

Именно на это намекают все эти маневры судна «Донбасс» ВМС Украины во время разговора Байдена с Зеленским по телефону. Очевидно, ни о чем таком в самом разговоре между ними проговорено не было. Это был скорее всего, фон разговора, а не тема, которую они обсуждали.

Все это, конечно, обычный политический шантаж, больше похожий на плохое кино про шпионов.

Ну, так кто на что учился.