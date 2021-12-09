Зеленский рассчитывает, что сырье не подешевеет. Он не видит, что минималка растет быстрее ренты, а дыру в бюджете заделывать нечем. Почему проект экономических паспортов оказывается невиданной популистской авантюрой, объясняет издание Украина.ру

Для рожденных в Зе-эпоху

Анатомия обмана. Как Зеленский старается для детей, не забывая про себя © коллаж Украина.Ру

Охватить программой планируют всех детей родившихся после 1 января 2019 года. То есть, Зе-эпоха отсчитывается не с инаугурации, а с того самого момента как в эфире «1+1» Зеленский объявил о походе в президенты. Исходя из показателей рождаемости, к началу предвыборной кампании таких детей будет около полутора миллионов. У каждого ребенка есть родители и почти у каждого дедушки и бабушки. Следовательно, к началу предвыборной кампании наберется свыше 5 миллионов человек, которые узнают о материальных приобретениях своих детей и внуков, и это станет для них стимулом поблагодарить Владимира Александровича не только словами, но и бюллетенем.

А некоторые даже смогут воспользоваться этими приобретениями до выборов. Ведь законопроект предполагает, что выплаты со счетов участников Фонда будущих поколений можно будет получить и до достижения 18-летия, в случае тяжелых заболеваниях ребенка. Здесь решение должны принимать лечебно-консультативные комиссии.

36 минималок на экономпаспорт

Ни денег, ни природных ресурсов. Что достанется следующему поколению украинцев © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Размеры таких доходов определить невозможно. Но в случае с минимальной зарплатой Зеленский в пояснительной записке четко указывает ее размер в 2023 году — 7 176 гривен. Если выплачивать такие суммы в течение 18 лет, то должно накопиться 258 336 гривен. Это чуть меньше 10 тысяч долларов, о которых сразу после послания Зеленского говорили «слуги народа», рекламируя еще неизвестный в деталях законопроект. Однако понятно, что президентская сторона будет говорить, что разница компенсируется доходами от деятельности Фонда, а главное что — минимальная зарплата в долларовом измерении будет расти.

Правда, в 18 лет выплачивать будут не всем, а родившимся с 2023, а тем, например, кто родился еще во время прошлой кампании Зеленского, выплаты будут поступать в течение лишь 14 лет и значит получат они почти на четверть меньше. Но ведь всем, кто родился раньше не поступит вообще ничего.

Ну а теперь самое главное — откуда брать деньги и насколько это реально.

Всю ренту детям

Зеленский планирует пустить на экономические паспорта всю ренту от добычи природных ресурсов, которая поступает в Госбюджет. Для этого предполагается, чтобы эти платежи с 2023 года шли вместо общего фонда бюджета в специальный, а оттуда уходили в Фонд будущих поколений.

Согласно законодательству в госбюджет уходит 95% рентной платы за добычу нефти, газа и газового конденсата (остальная — в местные бюджеты) и вся плата за добычу тех же ресурсов на континентальном шельфе. Бюджет на 2022 предусматривает что таких денег поступит 59,5 миллиарда, сколько из них от морской добычи углеводородов не указывается, но отдельными строками обозначены поступления от всех этих ресурсов — на газ вместе с конденсатом выходит чуть больше 52 миллиардов.

Что же касается остальных полезных ископаемых — то за их добычу в госбюджет уходит 70% ренты. И речь идет о гораздо меньших суммах. Предполагается, что в 2022 эти поступления составят около 6,3 миллиардов, из них около трех четвертей дает добыча железной руды.

Добавлю, что еще почти 5 миллиардов доходов госбюджета предусмотрено от ренты за использование радиочастотного ресурса, лесов, вод, а также транзита нефти, нефтепродуктов и аммиака. Но на эти поступления Зеленский не замахнулся.

В первый год действия программы предполагается отправлять в Фонд будущих поколений лишь половину рентных платежей за добычу полезных ископаемых, то есть, например, за нефть и газ — 47,5%. Эта доля будет ежегодно повышаться на 5%, пока не достигнет уровня, предусмотренного для нынешних рентных отчислений в госбюджет (это планируется на двенадцатый год действия программы)

Согласно пояснительной записке к законопроекту, государственный взнос в Фонд составит в 2023 году 21,8 млрд. гривен. Из этих цифр следует — чего в записке уже не написано — что при сохранении той же минимальной зарплаты и той же рождаемости — этот взнос должен ежегодно расти на 4,36 млрд. гривен, до 2037 года. Таким образом сумма взноса достигнет 72,65 млрд, что превышает поступления в бюджет в нынешнем году от всей ренты, а не только поступающей от использования недр.

Также несложно рассчитать, что в первые годы ситуация будет противоположная. Так по предложенным президентом нормативам для нужд Фонда в 2023 году полагается изъять ренты на 32,9 миллиардов гривен, то есть в полтора с небольшим раза больше, чем необходимо для поступлений на счета обладателей экономических паспортов. 11,1 миллиарда гривен, или более 400 миллионов долларов, останется в качестве резерва для тех лет, когда доходы от ренты окажутся меньше взноса в размере двух минимальных зарплат на каждого получателя. В 2024-м доходы от ренты вырастут на 3,3 миллиарда гривен, это на миллиард с небольшим меньше, чем увеличение необходимых поступлений в фонд, но все равно излишек будет более чем достаточный. Еще десяток миллиардов. А главное, что прокручивать, то есть инвестировать Фонд может не только такие резервы, но и все поступления — ибо платить придется только с 2037-го года.

Сырьевой бум не будет вечным

«Из-за "заговора" Ахметова». Зачем на самом деле Зеленский пообещал деньги украинским детям © коллаж Украина.Ру

А записанный в бюджет-2022 рост этих доходов — это следствие роста мировых цен на сырье, особенно на нефть и газ. Государства, чья экономика основана на нефти, например, аравийские монархии, планируя свой бюджет не исходят из высоких цен на этот ресурс. А если эти цены превышают расчетные, то излишки идут в подобные фонды будущего. Их экономика существование таких фондов позволяет.

А вот проект Зеленского основан на нереальной презумпции сохранения высоких цен на сырье на неограниченное время. Падение же их грозит крахом Фонда. С другой стороны, даже при сырьевых ценах, позволяющих подобную ренту государство вынуждено будет сдерживать рост минимальной зарплаты, чтобы обеспечить гарантированный объем поступлений. Да, в случае сокращение рождаемости нагрузка на фонд несколько уменьшиться, но такой сценарий никак не обязателен.

Дыра в три министерства культуры

Другая проблема лежат на поверхности. Проект с 2023 года предполагает дыру в бюджете размером более 30 миллиардов гривен, что, например, втрое превышает запланированные на этот год расходы по линии министерства культуры. А чем ее заделывать?

Может, у Зеленского рассчитывают, что раз в будущем году планируют собрать на 174 миллиарда больше доходов, чем в нынешнем, то речь идет не о такой большой сумме. Но это явное заблуждение. И заделывать дыру придется в той или иной степени за счет всех украинцев. Но вполне возможно, что Зеленский предложит сногсшибательный проект изъятия средств у олигархов, причем речь должна идти не о разовом раскулачивании, а о нахождении средств, которые будут перекрывать эту все расширяющуюся дыру на все последующие годы.

Пока же создание Фонда будущих поколений вопреки обещаниям Зеленского делает инвесторами детского будущего не олигархов, а государство, то есть в конечном счете всех налогоплательщиков. Ведь три четверти предназначенной для него ренты должно платиться за добычу газа, который в основном добывает госкомпания «Нафтогаз».

И использование газовой ренты исключительно для президентского проекта Зеленского лишит государство важнейшего ресурса для компенсации тарифов за газ и тепло. По сути речь идет о том, что все семьи должны будут все время терпеть непомерные тарифы для того, чтобы семьи с детьми, которым посчастливилось родиться после прихода Зеленского в политику, могли надеяться на 10 тысяч долларов для своих чад в конце будущего десятилетия. А надежды вполне могут оказаться напрасными.

Впрочем, прохождение закона станет трудным испытанием и для президента, и для Рады. Ведь речь идет о том, чтобы для поднятия рейтинга Зеленского создать стране проблемы на много лет вперед. Такой взрывоопасный популизм не предлагала сделать законом ни одна власть. И объективно проект президента может стать катализатором для распада его большинства. Для этого нужно лишь чтобы порядка полусотни депутатов подумали о завтрашнем дне больше, чем о собственных выгоде и спокойствии.