Spotify
Шведский ресурс Spotify представил несколько списков, отражающих интересы украинских пользователей. Один из них — топ самых прослушиваемых в этом году песен.
На первых строчках — австралийский рэпер Masked Wolf с треком Austonaut in the Ocean, победители «Евровидения-2021» итальянцы Måneskin с I wanna be your slave и огромное количество российских исполнителей: рэперы Моргенштерн, kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Soda Luv, Mayot, Pharaoh, Gone.Fludd и переживающий второе рождение коллектив «Король и шут».
Первая украиноязычная песня появляется лишь на 58-м месте рейтинга: украинские участники «Евровидения-2021» группа Gо_A с их «Шумом». Еще ниже присутствуют WELLBOY с песней «Гуси», KALUSH — «Зори», а также KALUSH и Skofka с треком «Додому».
В топе самых просматриваемых музыкальных видео по версии Spotify украинского авторства побольше, в список попали клипы Тины Кароль, Насти Каменских, Artik & Asti, Макса Барских и Светланы Лободы. Однако все это — на русском языке. Украиноязычный ролик в топе лишь один, это «Гуси» WELLBOY.
При этом самым знаменитым музыкантом года на Украине Spotify признал россиянина Моргенштерна, а самым популярным блогером — Юрия Дудя. Последний, конечно, утверждает, что украинец по происхождению, однако все же является российским журналистом.
Apple Music
Другая платформа Apple Music опубликовала рейтинг самых популярных на Украине песен года. В первую пятерку попали австралийский Masked Wolf с композицией Astronaut в the Ocean, румынская певица Minelli с Rampampam и трое представителей России: HammAli & Navai «Птичка», Scriptonite — «Чистый» и SLAWA MARLOW — «Снова я напиваюсь».
Из 100 песен, представленных Apple Music, всего 5 композиций от украинских исполнителей, из них на национальном языке — лишь «Гуси».
Компания Google представила свой список, это топ-10 видео, набравших максимальное число просмотров на Украине. Вот полный перечень таких роликов:
Дворец для Путина. История самой большой взятки
Антон Лапенко Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
Ивангай — где он пропадал
Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021
ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Времена!
Холостяк 11 — Выпуск 1 от 05.03.2021
MORGENSHTERN. Фото члена, в лужайке мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ВРЕМЯ) [prod. Капуста]
ШОУ «МАСКА» | ВЫПУСК 1. СЕЗОН 1
Как оказалось, украинцы любят не только развлекательный контент и рассказы о знаменитостях, но и с завидной регулярность выбирают российские проекты на русском языке.
Отдельный рейтинг Google посвятил музыкальным клипам, но и в нем обнаружилась та же логика: больше русских и по-русски. Вот сам список:
LOBODA — Родной
Султан Лагучев — Горький вкус
Minelli — Rampampam | Official Video
MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow)
NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО
Тина Кароль — Скандал
Max Barskih & Zivert — Bestseller
Artik & Asti — Истеричка (Official Video)
Супер Жорик — Чао! Чао!
Wellboy — Гуси
Логика
Между тем, в стране принят языковой закон, и чиновников, а также бизнес обязали работать исключительно на украинском. По задумке властей, это должно было помочь украинизации нации. И все получилось, правда, только на бумаге. Последние официальные данные, опубликованные местными СМИ, гласят о том, что 78 процентов украинцев считают своим родным языком украинский, и только 18 процентов назвали родным русский, тогда как еще пару лет назад таковых было более 80 процентов.
Если верить официальной статистике, государственная украинизация идет не просто семимильными шагами, а, как шутили в Советской Союзе, темпом «пятилетка за 3 дня».
Вот только на деле оказывается все совсем не так, и доказательство тому — списки Spotify, Apple Music и Google. Платформы это западные и частные, обвинить их в подтасовывании фактов довольно сложно. По крайней мере, если бы их статистика и была заказной, то явно не в пользу всего русского.
Отдельные эксперты уже успели пошутить, что украинскому руководству впору запрещать все эти Google и YouTube от греха подальше, чтобы не давать гражданам пищи для логичных размышлений о политике партии.
Кстати, еще более интересный факт: подобное положение дел сохраняется из года в год, несмотря ни на какие попытки властей и радикалов сделать из России врага и агрессора. Многих российских артистов Киев вносит в черный список, а украинцы не только продолжают их слушать, но и с удовольствием ходят на концерты. А голосование рублем или в данном случае гривной, как известно, самое честное из всех возможных.
Комментарии
Конечно, пользователи сети не остались в стороне от такой «вкусной» темы и начали активно комментировать. Россияне в основном шутят, что Россия может передать Украине «гуманитарную помощь» в виде рэперов, а украиноязычные комментаторы даже здесь видят руку Кремля.
«Это такая операция ГРУ — отравление мозгов молодым украинцам?», «Это свидетельствует только лишь о тяжести заболеваемости украинского народа… Это дно! Бузова отдыхает», «Свои исполнители у них, похоже, еще хуже», «Выслать всех этих исполнителей на Украину, наша культура мужественно перенесет эту утрату», «Да, деградация.. И судя по всему, и в России, и на Украине молодое поколение пострадало умственно в равной степени»,
«Было бы смешно, если бы не было так печально от того, что и российская аудитория примерно этих же вынуждена слушать… И рейтинг популярности этих оральных извращенцев у нас не сильно отличается», «Моргенштерна и Дудя пущай себе забирают, а золото скифов пущай нам отдадут», «Странно, на самом деле на Украине есть хорошие музыканты», «Я такое не смотрю и не слушаю. Старею, видать. Однажды Дудя посмотрел — словно с унитаза отхлебнул», — оценили пользователи рейтинги украинских предпочтений.