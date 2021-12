В начале декабря мировые интернет-платформы традиционно подводят итоги года: какие песни слушали, какие видео смотрели и даже каких блогеров читали жители разных стран. Чаще всего ничего удивительного в этих рейтингах нет. Если, конечно, речь не об Украине

Spotify

На первых строчках — австралийский рэпер Masked Wolf с треком Austonaut in the Ocean, победители «Евровидения-2021» итальянцы Måneskin с I wanna be your slave и огромное количество российских исполнителей: рэперы Моргенштерн, kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Soda Luv, Mayot, Pharaoh, Gone.Fludd и переживающий второе рождение коллектив «Король и шут».

Первая украиноязычная песня появляется лишь на 58-м месте рейтинга: украинские участники «Евровидения-2021» группа Gо_A с их «Шумом». Еще ниже присутствуют WELLBOY с песней «Гуси», KALUSH — «Зори», а также KALUSH и Skofka с треком «Додому».

В топе самых просматриваемых музыкальных видео по версии Spotify украинского авторства побольше, в список попали клипы Тины Кароль, Насти Каменских, Artik & Asti, Макса Барских и Светланы Лободы. Однако все это — на русском языке. Украиноязычный ролик в топе лишь один, это «Гуси» WELLBOY.

При этом самым знаменитым музыкантом года на Украине Spotify признал россиянина Моргенштерна, а самым популярным блогером — Юрия Дудя. Последний, конечно, утверждает, что украинец по происхождению, однако все же является российским журналистом.

Apple Music

Minelli с Rampampam и трое представителей России: HammAli & Navai «Птичка», Scriptonite — «Чистый» и SLAWA MARLOW — «Снова я напиваюсь».

Из 100 песен, представленных Apple Music, всего 5 композиций от украинских исполнителей, из них на национальном языке — лишь «Гуси».

Google

Компания Google представила свой список, это топ-10 видео, набравших максимальное число просмотров на Украине. Вот полный перечень таких роликов:

Дворец для Путина. История самой большой взятки

Антон Лапенко Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Ивангай — где он пропадал

Папик — 1 серия — 2 сезон | Премьера сериала 2021

ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Времена!

Холостяк 11 — Выпуск 1 от 05.03.2021

MORGENSHTERN. Фото члена, в лужайке мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона

ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал

Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ВРЕМЯ) [prod. Капуста]

ШОУ «МАСКА» | ВЫПУСК 1. СЕЗОН 1

Как оказалось, украинцы любят не только развлекательный контент и рассказы о знаменитостях, но и с завидной регулярность выбирают российские проекты на русском языке.

Отдельный рейтинг Google посвятил музыкальным клипам, но и в нем обнаружилась та же логика: больше русских и по-русски. Вот сам список:

LOBODA — Родной

Султан Лагучев — Горький вкус

Minelli — Rampampam | Official Video

MORGENSHTERN — ДУЛО (Prod. Slava Marlow)

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — КРАСНОЕ ВИНО

Тина Кароль — Скандал

Max Barskih & Zivert — Bestseller

Artik & Asti — Истеричка (Official Video)

Супер Жорик — Чао! Чао!

Wellboy — Гуси

Логика

Если верить официальной статистике, государственная украинизация идет не просто семимильными шагами, а, как шутили в Советской Союзе, темпом «пятилетка за 3 дня».

Вот только на деле оказывается все совсем не так, и доказательство тому — списки Spotify, Apple Music и Google. Платформы это западные и частные, обвинить их в подтасовывании фактов довольно сложно. По крайней мере, если бы их статистика и была заказной, то явно не в пользу всего русского.

Отдельные эксперты уже успели пошутить, что украинскому руководству впору запрещать все эти Google и YouTube от греха подальше, чтобы не давать гражданам пищи для логичных размышлений о политике партии.

Кстати, еще более интересный факт: подобное положение дел сохраняется из года в год, несмотря ни на какие попытки властей и радикалов сделать из России врага и агрессора. Многих российских артистов Киев вносит в черный список, а украинцы не только продолжают их слушать, но и с удовольствием ходят на концерты. А голосование рублем или в данном случае гривной, как известно, самое честное из всех возможных.

Комментарии

Конечно, пользователи сети не остались в стороне от такой «вкусной» темы и начали активно комментировать. Россияне в основном шутят, что Россия может передать Украине «гуманитарную помощь» в виде рэперов, а украиноязычные комментаторы даже здесь видят руку Кремля.

«Это такая операция ГРУ — отравление мозгов молодым украинцам?», «Это свидетельствует только лишь о тяжести заболеваемости украинского народа… Это дно! Бузова отдыхает», «Свои исполнители у них, похоже, еще хуже», «Выслать всех этих исполнителей на Украину, наша культура мужественно перенесет эту утрату», «Да, деградация.. И судя по всему, и в России, и на Украине молодое поколение пострадало умственно в равной степени»,

«Было бы смешно, если бы не было так печально от того, что и российская аудитория примерно этих же вынуждена слушать… И рейтинг популярности этих оральных извращенцев у нас не сильно отличается», «Моргенштерна и Дудя пущай себе забирают, а золото скифов пущай нам отдадут», «Странно, на самом деле на Украине есть хорошие музыканты», «Я такое не смотрю и не слушаю. Старею, видать. Однажды Дудя посмотрел — словно с унитаза отхлебнул», — оценили пользователи рейтинги украинских предпочтений.