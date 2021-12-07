Во вторник, 7 декабря, состоятся переговоры между президентами - России Владимиром Путиным и США Джо Байденом. Судя по всему, в них пойдет разговор и о "красных линиях", которые российский лидер рекомендует Западу не переходить. А если они будут пересечены, РФ найдет возможность ответить адекватно. Каким образом, об этом - в материале Украина.ру

Тема большой войны прочно вошла в обиход западных политиков и их СМИ. Мир знает две мировые войны и обе развязаны европейскими странами, так что традиции обязывают

Наоборот, на востоке, то есть в России и в странах-союзницах, о войне говорят мало. А когда говорят, максимально предметны и конкретны. Нас на западе не слушают, поэтому часто не замечают подобных заявлений. Но они есть и последнее сделал в конце ноября президент Белоруссии. Россия и США подошли к «красным линиям»: чего ожидать от переговоров Путина и Байдена © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Лукашенко пообещал, что в случае, если американцы разместят ядерное оружие в какой-либо стране, восточнее Германии, то РБ предоставит свою территорию под ответное размещение аналогичного оружия. К громким заявлениям Александра Лукашенко привыкли все, поэтому порой кое-что могут пропустить. А между тем это был важный сигнал.

Инфоповод

Итак, в интервью МИА «Россия сегодня» президент Белоруссии среди прочих заявлений сделал одно важное по ядерному статусу. РБ предложит Москве разместить на своей территории ЯО в случае, если американские ядерные боеголовки появятся в Польше.

Таким образом Лукашенко прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности размещения ядерных вооружений США в Восточной Европе. 19 ноября этот чиновник сказал, что в случае отказа Германии хранить ядерное оружие на своей территории оно может оказаться «в других европейских странах, в частности к востоку от Германии».

При этом, по словам генсека, НАТО рассчитывает, что Германия останется участницей ядерного обмена — стратегии совместного использования ядерного оружия альянса, в соответствии с которым ядерные боеголовки США размещены, в частности на территории ФРГ.

Лукашенко, который в силу понятных причин, склонен принимать все на свой счет, решил, что это очередная попытка свержения и отреагировал максимально жестко. Хотя и на словах. На вопрос генерального директора МИА "Россия сегодня" журналиста Дмитрия Киселева, какое именно российское ядерное оружие может быть переброшено в Белоруссию, Лукашенко ответил, что предпочтение будет отдано оружию, которое будет наиболее эффективно. «Красные линии уже пройдены». Марков рассказал о вводе войск на Украину © Украина.ру

«Мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все сараи стоят на месте», — добавил он.

Сараи — это скорее всего имелись в виду специализированные военные объекты (то, что от них осталось), которые поныне стоят на территории Белоруссии. Они и правда сохранились и в принципе их несложно привести в боевое состояние при наличии политической воли.

Коротко о «сараях»

Лучше всего просто перечислить то, что до сих пор законсервировано.

Эти объекты в основном не являются закрытыми, там можно бывать кому угодно, однако состояние их вполне годится для реконструкции. Возле Калинковичей, рядом с аэродромом «Бобровичи» находится зона, где раньше размещались ядерные боеприпасы.

Предположительно, мощность хранимых авиабомб составляла 150-300 килотонн. В иностранной литературе эти боеприпасы маркировали как ТН-1000 и ТН-1200. Под Барановичами, где находился очень известный стратегический аэродром, располагалась секретная ремонтно-техническая база. Раньше здесь хранились атомные бомбы и боевые части ракет, мощность которых исчислялась сотнями килотонн. Среди них — ядерные боевые части ракет для самолетов Ту-16 — КСР-2, К-10С, КСР-5Н, а также ракет для сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 — Х-22МА и Х-22НА. Лукашенко пообещал совместно с Россией дать ответ на планы НАТО в Восточной Европе © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Недалеко от Сморгони размещался 428-й гвардейский Краснознаменный Звенигородский ракетный полк (в/ч 44 197). 3-й дивизион был вооружен шахтными пусковыми установками с ракетами Р-14У (по классификации США и НАТО — SS-5 Skean). Сама шахтная установка получила название «Чусовая». Стоявшие в этой шахте ракеты P-14 имели дальность стрельбы с легкой боеголовкой (мощность 1 Мт) порядка 4500 км, с тяжелой (мощность 2-2,3 Мт) — 3200 — 3700 км.

Недалеко от городского поселка Ружаны находилось расположение 2-го дивизиона 403-го ракетного полка. В советское время здесь сначала базировались ракетные комплексы 8П63 с ракетой Р-12, а затем «Пионер» и «Тополь». На территории бывшей ракетной части в военном городке Житковичи-1 находились ракетные ангары. Сперва на вооружении части состояли ракетные комплексы Р-12, затем их сменили «Пионеры», также там размещались ПГРК «Тополь».

В Полоцком районе неподалеку от городского поселка Ветрино — тоже ангары советских времен. Здесь хранилась техника ПГРК «Пионер», вооруженного комплексом «Горн», ранее на вооружении полка были ракеты Р-12. Впрочем, данный список далеко не полный.

Правовой аспект

В 1989-ом году на территории БССР находилось около 1180 стратегических и тактических ядерных боеголовок. Они стояли на вооружении четырех ракетных дивизий в Пружанах, Мозыре, Поставах и Лиде. В декларации о государственном суверенитете, принятой 27 июля 1990 года, было записано: «Белорусская ССР ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а республику — нейтральным государством».

В соглашении же о создании СНГ 8 декабря 1991 года гарантировалось, что члены Содружества «обеспечивают единый контроль за ядерным оружием и его нераспространение». Гарантом была Россия. 23 мая 1992-го был подписан Лиссабонский протокол к Договору СНВ-1. Его подписали четыре министра иностранных дел — Петр Кравченко (Белоруссия), Анатолий Зленко (Украина), Андрей Козырев (Россия), Тулеген Жукеев (Казахстан), а также госсекретарь США Джеймс Бейкер. Про Крым, свое будущее и Украину. О чем думает, говорит и мечтает Лукашенко © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк

Белоруссия де-юре стала ядерной страной до 4 февраля 1993 года, когда договор был ратифицирован белорусским парламентом. Окончательный вывод ядерного оружия завершился уже при Александре Лукашенко, в ноябре 1996 года. К этому моменту в стране оставалось 18 ракет. В ночь с 21 на 22 ноября, когда премьер-министр РФ Виктор Черномырдин вел переговоры в Минске, российская сторона без ведома белорусов начала грузить последние ракеты на железнодорожные платформы. Александр Лукашенко возмутился, и в Беларуси была оставлена последняя ракета СС-25, которую торжественно вывезли из страны 26 ноября.

«Кто старое помянет, тому глаз вон», гласит русская поговорка. И все же сравнительно недавно, Александр Лукашенко громко сетовал и назвал вывод ядерного оружия жесточайшей ошибкой. Но времена меняются, ситуации тоже. Мир сильно изменился, меняется ежедневно. И вот, звезды встали так, что ядерное оружие, в случае, если НАТО совсем обнаглеет, снова вернется в Белоруссию. Может вернуться.

А Россия в курсе?

Безусловно, да. Москва абсолютно в курсе, слова своего союзника слышала, сказанное даже поддерживает. В части условий, при которых такое решение возможно.

Высшие руководители РФ, в первую очередь президент Владимир Путин, все время делают напоминания Западу о «красных линиях», за которыми — непредсказуемое.

Но на Западе в последнее время взяли за моду не слушать слова разума и не придавать им значение. Россия приняла к сведению слова белорусского президента о возможной просьбе разместить ядерное оружие в Белоруссии если НАТО разместит ЯО в Польше. Об этом вполне официально сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом чиновник напомнил, что распространением ОМП на территории неядерных держав Москва не занимается в отличие от американских партнеров. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Мы не идем в этом направлении, мы услышали сигнал президента Лукашенко, приняли его к сведению. Мы крайне ответственно относимся к собственным обязательствам по всем договорам, стороной которых является РФ. Точно также поступает и Белоруссия, у нас в этом нет сомнений. Но в какой-то момент западные коллеги должны остановиться и задуматься над тем, что они творят», — отметил дипломат.

Страны НАТО открыто подрывают сложившуюся систему международной безопасности, в том числе посягая на Договор о нераспространении ЯО. Мир изменился. То, что раньше казалось незыблемым, вдруг превращается в тему для дискуссий и обсуждений. А в последнее время наблюдается бравирование такими угрожающими сигналами, что ядерное оружие может появиться уже вблизи российских границ.

Слово и дело

Коль скоро слова политиками были сказаны, никто не запрещает пофантазировать на эту тему.

Понадобится ли ремонтировать «сараи»? Появится ли вновь в лесах Белоруссии объект «Двина»? К слову: о «сараях» высказался Лукашенко. Он намекнул, что в ремонт инфраструктуры вкладываться не придется. Россия может предложить различные виды вооружений, способных нести ядерное оружие, в зависимости от действий НАТО.

К примеру, в РБ может быть размещен комплекс «Искандер-М», который стреляет на дальность до 500 км и может нести ядерную боеголовку. Если США разместят в Европе ракеты средней дальности и будут загружать пусковые установки в Румынии и Польше «Томагавками» с ядерными боеголовками, то это могут быть и наземные комплексы «Калибр».

Возможно размещение самолетов-бомбардировщиков, таких как «Миг-31» с «Кинжалами» на борту. Они тоже могут иметь ядерные боеголовки. Еще раз стоит подчеркнуть, что подобный шаг будет возможен и оправдан, только в случае реального размещения ядерного оружия в Польше.

Это и будут те самые «красные линии», поскольку отступать Москве будет некуда. Возникнет реальная военная угроза не только Белоруссии, но и России, ее столице, Москве. И в этой связи то, что сказал Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву согласованный с российским коллегой ответный сигнал и НАТО, и Европе, и США.