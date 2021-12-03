Выступая перед депутатами парламента в пятницу, 3 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников заявил: Россия начнет войну с Украиной в конце января. В том, «хотят ли русские войны», а если не они, то кто и почему ее хочет, разбиралось издание Украина.ру

Начнем с того, что правильнее было бы сказать «российские», но из песни слова не выкинешь. Ответ на этот вопрос из известной послевоенной песни сегодня как никогда актуален. И имеет как минимум два ответа. В России говорят: нет, не хотят. А на Украине и на Западе говорят обратное: мол, Россия сосредотачивает войска на границе с Украиной, чтобы напасть на соседнее государство.

Конечно, и в России есть горячие головы среди экспертов и политиков, кто считает, что война неизбежна, и потому надо «дать по сусалам» Зеленскому и его команде, чтобы раз и навсегда устранить «этот гнойник на теле бывшей Российской империи». Но, к счастью, экстремисты не делают погоды в России, в отличие от Украины, где они прямо во власти сидят — и в МИДе, в Минобороны, и в Офисе президента.

Министр иностранных дел Украины обещает России гробы, начальник Генерального штаба мечтает въехать на Красную площадь на танке, да и президент Украины постоянно возбуждает интерес западных СМИ и политиков «российской агрессией», которую видит в передвижении российских войск вдоль украинских границ.

Что там и где двигается в России — вопрос отдельный, и мы в свое время о нем скажем. Сейчас же интересно другое. Давайте зададимся вопросом не о том, будет ли война, а вопросом «зачем?». Глава Минобороны Резников на английском успокоил украинцев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Зачем России война с Украиной?

Аксиому о том, что такую войну выиграет Россия, кажется, никто на Западе и даже на самой Украине не оспаривает.

Правда, какой-то мало кому известный «полковник в отставке» заявил на днях, что после первых залпов «русские ваньки» побегут, как зайцы. Оставим это утверждение на его совести, если она у него есть, конечно. Напомним лишь, что чеченскую кампанию, несмотря на неудачное начало, Россия выиграла, что Россия успешно действует в Сирии и, в отличие от украинской армии, хорошо вооружена, обучена и постоянно, что выгодно отличает российскую армию от советской, находится в боеготовности, поскольку регулярно части российской армии участвуют в учениях, что является в мирное время одним из главных условий готовности к боевым действиям. Поэтому победа России, случись такая война, является фактом неоспоримым.

А вот что будет после такой победы — вопрос более интересный. Вернее так: зачем России завоевывать Украину?

Попробуем рассмотреть все мало-мальски известные аргументы, высказываемые, в основном, так называемыми украинскими экспертами.

Четыре причины и лишь одно основание

1. Россия хочет завоевать Украину, потому что без Киева, являвшегося духовным центром Российской империи, Россия не может быть полноценной империей в нынешнем ее состоянии, утверждают «диванные» украинские стратеги.

Этот аргумент ложный по двум основаниям. Киев с того момента, как Россия стала империей (при Петре Первом), никогда не был духовным центром, вернее, был одним из таких центров. Но главными центрами Империи были Москва и Санкт-Петербург, куда приезжали и становились духовными лидерами или великими учеными Гоголь и Булгаков, Шевченко и Королев.

На сегодня Киев — центр антироссийскости как главной идеологии государства Украина. И потому завоевывать его, чтобы получить в составе России антироссийскую (духовно и культурно) Украину, в этом смысле, по меньшей мере, глупо, а с точки зрения практической — нецелесообразно. Понятно, что все эти подоляки, арестовичи, ницои и фарионы никуда не денутся, а будут гадить исподтишка и в открытую, опираясь на западную поддержку и гранты. Киев давно уже не центр русской, а, скорее, центр антироссийской идеологии. Кому он в этом виде нужен?

2. Еще забавнее звучит другой аргумент диванных стратегов. Мол, Россия нападет на Украину, чтобы, завоевав ее, ускорить процесс ввода в строй «Северного потока — 2» и вообще в качестве мести за газовую войну, которую последние тридцать лет перманентно Украина вела против России.

Ну, во-первых, если бы Россия действительно хотела «отомстить» за газовые войны или, еще лучше, если бы хотела забрать себе газопровод, на который на Украине последние 30 лет разве что только не молились, то делать это надо было России еще 7-10 лет назад. Сейчас, когда уже построен «Северный поток — 2», и сама месть не имеет смысла (она, собственно, и воплотилась в СП-2) и газопровод никому, кроме самой Украины, не нужен. Резников ушел от ответа о применении «Джавелинов» в Донбассе © Алексей Резников/Фейсбук

А вот война с Украиной, начнись она по инициативе России, как раз может остановить эксплуатацию СП-2 как главная санкция Запада в ответ на «российскую агрессию». В этом смысле, наоборот, Украина заинтересована в российско-украинской войне, поскольку это возвращает украинский газопровод в первоначально востребованное состояние.

Грубо говоря: Россия точно не заинтересована в войне с Украиной из-за газопровода, поскольку в результате такой войны она может потерять свой новенький, еще не используемый СП-2.

3. Еще один аргумент, который часто приводят в украинских СМИ и соцсетях — Россия хочет получить Украину, поскольку ей необходимы ее ресурсы.

Ну, тут вопрос, прежде всего, о каких ресурсах может идти речь?

Мигранты, то есть человеческий ресурс, — так их и так в России по разным подсчетам от 2 до 3,5 млн человек с Украины, многие уже получили гражданство. И если нужны будут такие ресурсы и далее, то ничего России не мешает их привлекать без войны.

Если имеется в виду сельское хозяйство, знаменитые чернозёмы Украины, которые позволяют получать богатые урожаи пшеницы, подсолнечника, бахчевых культур, овощи, великолепное животноводство и т. д., то это вряд ли. Нет, всё это так или почти так (за исключением животноводства, которое в настоящее время находится в некотором упадке), но только России-то это зачем?

За последние 10-12 лет Россия как-то незаметно стала одним из процветающих сельскохозяйственных государств мира, которое не только себя полностью обеспечивает основными продуктами питания, но и поставляет на мировые рынки пшеницу и некоторые другие зерновые культуры. А никаких других ресурсов, уникальных для России, у Украины нет. Того же леса, древесины в России имеется в десятки раз больше, чем на Украине. Ну, а про газ и нефть говорить не будем — этих ресурсов в сравнении с Россией у Украины нет. Железной рудой Россия обеспечивает себя сама и так же экспортирует в значительно больших объемах, чем Украина.

Остается в этом разделе промышленность Украины, некогда бывшая одной из самых передовых в Европе. Да, еще 30 лет назад Украина была космической державой, имевшая свои мощности в авиа- и автомобилестроении, в Николаеве находились крупнейшие предприятия по строительству военных и гражданских кораблей, во Львове, например, делали телевизоры и автобусы, в Харькове — турбины для гидроэлектростанций и танки и так далее.

Но беда для Украины в том, что все это, в основном, в прошлом. Космическая отрасль, авиационная и судостроительная почти полностью разрушены, автомобильная уничтожена, авиация еле-еле дышит. Как и почему это произошло — вопрос отдельный, и Украина.ру неоднократно об этом писала.

Ясно одно: Украина как промышленная держава, создающая не слябы для Запада, а товары с дополнительной стоимостью, то есть корабли, самолеты и танки, практически не существует и в этом смысле не только для России, а по прошествии 30 лет хозяйствования и для Запада не представляет никакого интереса. Резников пригрозил жесткой реакцией НАТО и США на «агрессию» России © Y27 / wikimedia.org

Более того, случись война, которая закончится победой России, стране-победительнице нужно рассчитываться с долгами Украины (70-80 млрд долларов), а если восстанавливать всё, что было украдено и разграблено с порезкой на металлолом, нужно как минимум, по подсчетам украинских же экономистов, от 200 до 300 млрд долларов, которых у России, как, впрочем, и у Запада, нет.

4. Остаётся последняя причина, которая может стать основанием войны между Россией и Украиной — попытка насильственного возвращения Украиной Донбасса. То есть, говоря попросту, переход вялотекущего гражданского конфликта на востоке в страны в активную фазу, то есть начало активных действий Вооруженных сил Украины против гражданского населения с применением тяжелой техники, байрактаров, танков, установок «Град».

Начать и быстро проиграть

В этом случае, Россия, конечно, будет вынуждена вступить в военный конфликт с Украиной с тем, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе, где уже находится около полумиллиона ее граждан.

Но тут важно не только последствие таких действий, но и основание. Для того, чтобы Россия вступила в войну с Украиной, надо, чтобы именно Украина начала военные действия против гражданского населения. Никаких других оснований для начала войны, которые могли бы заставить Россию в ней участвовать, нет.

Понимая все негативные последствия такого развития событий (санкции Запада, изоляция России, крах проекта СП-2), руководство РФ не допустит вступления в войну даже в результате обычных провокаций со стороны украинских воинских частей. Война со стороны Украины должна начаться в этом случае по-настоящему, с массовым истреблением населения. Только это может заставить Россию применить свои Вооруженные силы для защиты Донбасса.

Это прекрасно понимают и на Украине, на Банковой и Грушевского, где находятся Офис президента и правительство страны. Поэтому когда министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 3 декабря, на заседании Верховной Рады заявляет, что Россия начнет войну с Украиной в конце января, он, видимо, имеет в виду, что на конец января украинская армия предполагает начать операцию по принудительному возвращению Донбасса.

Прекрасно понимают всю эту чудовищную по своей сути аргументацию, которую мы привели выше, и власти Украины. И поэтому они планируют как-то исхитриться, переведя гражданский конфликт в горячую стадию, быстро (желательно в течение нескольких первых часов) получить международную дипломатическую и военную поддержку со стороны Запада, иначе ВСУ ждет позорное поражение с последующим отказом победителя содержать побеждённых, то есть еще большое разорение и обнищание страны с непрогнозируемым восстанием народа против власти и возможной фрагментацией государства. Резников договорился с главой Пентагона вместе «обороняться» от России © Алексей Резников/Фейсбук

И вот в этом-то и заключается, как нам кажется, главная актуальная задача украинской власти — как добиться от Запада гарантий поддержки в случае, если сама Украина, нарушив все свои международные обязательства, в том числе вопреки Минским соглашениям, начнет войну в Донбассе, в результате которой гражданского конфликта перейдет в российско-украинскую истребительную войну.

Эту подспудную задачу украинской власти, которая хочет навязать западу гарантии своей защиты, хорошо понимают политики Запада. Отсюда увещевания Виктории Нуланд и некоторых других, менее известных политиков Запада, адресованных украинскому руководству — договариваться с Россией, наладить диалог.

Проблема в том, что украинская власть в результате собственных ошибок и неадекватности находится в том политическом (внешней и внутренней политики) и экономическом состоянии, когда решить все или почти все проблемы государства, попавшего в тупик истории, можно только путем краткосрочной, пусть и проигранной войны, в которой Запад обвинит Россию и в очередной раз даст Украине денег на ликвидацию ее, войны, последствий. Главное для украинской власти, чтобы такая война была краткосрочной и ограничилась Донбассом.

Сможет ли Зеленский и его ближайшее окружение преодолеть этот соблазн относительно «быстрого решения», покажут их действия в ближайшие два месяца.