Арест в РФ украинских диверсантов, несостоявшийся «вагнергейт» - все это сошлось примерно в одно и то же время и потому вызывает медицинский интерес - как же это все умещается в украинском разведывательном сообществе и в украинской власти, представленной президентом Зеленским

У победы много отцов. Поражение — сирота. Скандал с бойцами частных военных компаний, именуемых по названию одного из них «вагнеровцами», можно считать закончившимся. От операции украинской разведки открестились ее авторы

«Вагнергейт» бездарен. Ни экс-ополченцев поймать не удалось, ни Зеленского в отставку отправить. Приказано забыть. Единственное, что ясно — это то, что это — украинская операция. Но ведь поражение — сирота. И президент Зеленский отказался от дитя украинской разведки. «Мне стыдно!», поставил точку Зе. Если бы это были все оценки главы Украины, то и писать было бы не о чем. Но было сказано еще: «нас втянули». Кто именно, Зеленский не уточнил, потому что военная тайна. Так чей был провал? Ничей?

Безответственные отцы

«Вагнергейт» четко делится на две составляющие: пиар и уничтожение рейтинга президента Зеленского.

Первое родилось там, где родилась и провокация ноября 2018 года у берегов Крыма — у американских кураторов Украины. Непосредственное осуществление было делегировано спецслужбам этого государства. Например, разведке.

Провокация в Черном море — каденция Порошенко. Она ушла на дно. Украинские подрядчики оказались бездарны, информационный выхлоп не принес очков, во весь рост встал призрак войны. Тем не менее наступательная стратегия была признана продуктивной, лишь было решено перенести активность украинской разведки на более безопасное игровое поле.

Так и родилась идея заманить на территорию Украины тех, кто воевал против нее в Донбассе. И это случилось еще при Порошенко — в середине 2019 года. План простой: вычислить бойцов, нанять, арестовать в третьей стране, экстрадировать на Украину. Проще некуда. История умалчивает, на каком именно этапе «сумрачный украинский гений» решил усложнить задачу. Бурба в роли стрелочника. «Эрдоган бы нам этого не простил». © коллаж Украина.Ру

Удачная операция по захвату в ДНР Владимира Цемаха, которого вяжут к делу МН-17, раззадорила украинскую разведку и было решено поднять планку: захватить десятки, а то и сотни бывших ополченцев. Зеленский узнал о подготовке операции в июле 2020 года, в том числе о том, что в отличие от первоначального плана, в схему ввели высокие риски: захват пассажирского самолета турецких авиалиний и его принудительную посадку в Киеве.

Эта часть операции была настолько непредсказуемой и грозила настолько непрогнозируемыми последствиями, что Офис президента Украины отменил операцию в самый последний момент, когда «вагнеровцы» были уже на территории Белоруссии, где их и задержали.

Тот, кто отменил операцию — спас Украину от куда больших проблем, чем морская конфузия 2018 года. Но поражение — сирота. Поэтому «отцы» отказались от своего «дитя». Глава разведки Василий Бурба сказал, что отменил операцию по приказу главы ОП Андрея Ермака. Андрей Ермак сказал, что ничего Бурбе не приказывал. А Зеленский сказал, что ему стыдно за украинскую разведку.

Скандал в благородном семействе

Чем хороша Украина для безответственных политиков — там можно всё и никому, ничего за это «всё» не бывает.

Например, в любой стране принято объяснять, кто именно накосячил, если случился «косяк». В «вагнергейте», как видно, ответственных лиц — четко трое. Глава разведки, кто разрабатывал операцию, президент, как верховный главнокомандующий и глава офиса президента — куратор. Василий Бурба был уволен и бежал из Украины, дав публичные интервью, раскрыв все военные тайны и пообещав подать в суд на Зеленского.

Зеленский, в статусе президента на пресс-конференции смешал с грязью главу разведки Украины, рассказав, между прочим, что разведчики крышуют бизнес и решают проблемы очень далекие от государственных интересов.

А пан Ермак публично соврамши, что не приказывал ничего главному разведчику, хотя он приказывал. Бурба и правда коррупционер, но был уволен не за коррупцию. Увидев, что операция провалилась, главный разведчик стал отводить от себя последствия рапортом о «кротах» в Офисе президента.

В ответ, «кроты» немедленно уволили Бурбу президентским указом. Бурба, наплевав на присягу и подписку о неразглашении, немедленно выболтал все военные тайны Украины Bellingcat, без сохранения анонимности. «Завербован и действовал по указанию». Кто в России работал на украинские спецслужбы © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Кроты» в долгу не остались и устами Зеленского охарактеризовали в общем-то засекреченного сотрудника засекреченных органов госбезопасности, как дешевку, авантюриста и афериста, который разгонял «Майдан» при Януковиче. Выяснилось, что украинскую разведку возглавлял разведчик, который торговал секретной информацией. Бурба из Скайпа пригрозил президенту Украины за эти оскорбления судом. Короче говоря, украинская политика воочию.

Единственная правда в этих потоках официальной лжи и доносов та, что любой вопрос любого уровня украинского государства густо смазан долларами, евро и биткоинами.

Несложно представить версию, по которой то, что задумывалось при Порошенко под руководством ЦРУ, при Зеленском кто-то решил использовать в качестве политического оружия, направленного против случайного на посту президента человека, то есть Зеленского. О том, что «вагнергейт» уничтожит Зе, в Киеве сообщал пассажирам каждый таксист. У Зеленского сейчас война с олигархом Ринатом Ахметовым, так что причина-следствие ведет к нему.

Плащи и кинжалы

Проблемы у украинских спецслужб и правда есть. Аллюзия про «таксиста» не случайна. О том, что «Зеленского осенью будут валить» болтали в Киеве абсолютно все, абсолютно везде. Заказчиком переворота называли Рината Леонидовича.

Кстати «переворот от Ахметова» — не первый. Первый был еще в декабре 2014 года, когда бандформирование «Айдар» захватило главу «Укрспирта» Михаила Лабутина. На Лабутине оттачивал мастерство раскрытия госпереворотов нынешний глава контрразведки Александр Поклад. Полтавский милиционер, ставший начальником 5 управления ОКР СБУ.

Риффмастер и остальные подозреваемые в убийстве Павла Шеремета — это все агенты «пятерки». После «спиртовых заговорщиков» Поклад разоблачил второй госпереворот — Савченко-Рубана. К летчице Надежде Савченко и Владимиру Рубану из ГО «Офицерский корпус» подсылали Андрея Лисогора, внештатника СБУ, спеца по ножевому бою и снайпера Сергея Сановского, сбежавшего позже из Украины.

Эти же лица предлагали Лабутину откупиться от обвинения в госперевороте за два миллиона долларов, но тот сбежал в Румынию, где и теперь прячется.

Сейчас в суд ушла еще одна их разработка — по генералу Валерию Шайтанову, заместителю начальника Центра специальных операций «А», который якобы заказал убийство Адама Осмаева, вдовца Амины Окуевой (Натальи Никифоровой). Избитый при задержании Валерий Шайтанов полтора года сидит в СИЗО. Недавно был на операции. Суд начался только в октябре.

В суде дело развалится, потому что единственным доказательством госизмены являются записи телефонных переговоров со старым товарищем по службе, отставником, гражданином РФ.

И вот, «вагнергейт». Офис Зеленского держится легенды, что экс-руководитель ГУР МО Василий Бурба сбежал из Украины из-за возможного ареста по делу о госизмене. И именно он будучи в должности «сливал» секретные данные пропагандисту Юрию Бутусову (который работает на Ахметова), а также инициировал спецоперацию по «вагнеровцам» лично, без прямого приказа своих прямых руководителей — министра обороны и президента.

В нагрузку Бурбе хотят пришить заказ на убийство группы Андрея Галущенко (Эндрю), агента СБУ, который наблюдал за контрабандой угля из ДНР/ЛНР и случайно узнал о наркотрафике из Афганистана, который курировала военная разведка, то есть Василий Бурба. «Мне стыдно за этот эпизод нашей разведки». Хотел ли Зеленский быть агентом Москвы

Не переключайтесь

Как уже было отмечено, «вагнергейт» утоплен, больше о нем говорить не будут, пока Зеленский президент. Репутационные потери от публичного, базарного скандала с участием главы государства и главы разведки трудно оценить — у него космический масштаб.

И тем не менее это не все в данной, конкретной истории. Бегство Бурбы, как не странно привлекло очень мало внимания украинских СМИ. Все они олигархические, а все произошедшее случилось в рамках «войны с олигархами».

Журналисты очень мало писали о бегстве Бурбы. А о снятии начальника контрразведки СБУ Александра Руснака вообще не писали, кроме коротких сообщений. К нему тоже имеет отношение восходящая звезда украинской «закулисы» — уже упомянутый Александр Поклад, который теперь глава контрразведки СБУ.

Самое время приоткрыть завесу тайны с этой таинственной и могучей личности. Новый главный контрразведчик Украины в середине 90-х был осужден за вымогательство и отбывал семилетний срок. Вышел по амнистии. Его назначение незаконно. Руснак прекрасно знаком с этим моментом биографии преемника, но он не скандалит и не разоблачает. Потому что причиной увольнения стал друг Зеленского, нынешний глава СБУ Иван Баканов, который сформулировал причину так: «в связи с утратой доверия».

Доверие было утрачено сразу после окончания «вагнергейта» не случайно. Так что все сегодняшние зачистки, увольнения, перемещения в разведках и СБУ связаны с контактами персоналий с беглым Василием Бурбой. Эти контакты — ни много, ни мало — половина руководящего состава СБУ и разведок. Так что не стоит удивляться, если на медийном горизонте взойдет новый инфоповод — «переворот Бурбы». Каковой, кстати, вполне может оказаться названным Зеленским на пресс-конференции «переворотом Ахметова». Правда не состоявшимся. В США рассказали о подготовленном РФ «перевороте» на Украине © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Этот «гейт» тоже тухлый. «Заговорщики» на пленках Зеленского странные. Чего стоит списанный экс-глава СБУ Василий Грицак, который при Порошенко ловил российских шпионов в черных, кожаных плащах при двух кинжалах. Злые языки утверждают, что единственное, что мог готовить пан генерал за всю свою генеральскую жизнь — это крышевание бизнеса на паспортах и закупках автомобилей для МВД. Картина маслом вырисовывается не самая лицеприятная.

Государство Украина в этих историях представляется черной дырой, где творится черт знает что, что каждый делает то, что хочет, гостайн нет, все куплены и проданы, все являются чьими-то агентами. Во главе всего этого совершенно некомпетентный в вопросах госуправления человек — случайный прохожий, которого судьба сделала президентом.

В принципе, если откинуть в сторону политес, всё это так и есть. Но это уже другая история.