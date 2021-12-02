Бары и рестораны в Крыму начинают подготовку к новогодним корпоративам. 1 декабря власти республики внесли изменения в указ «о режиме повышенной готовности», смягчив коронавирусные ограничения.

И красота, и польза. В Крыму хотят построить «пещерное метро» © commons.wikimedia.org, GvozdevN

Однако пообедать или поужинать в крымских кафе, равно как и попасть на новогоднюю вечеринку, по-прежнему можно только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесённом заболевании или предъявлении отрицательного ПЦР-теста. То же самое касается торговых центров, салонов красоты, бассейнов, спортзалов и гостиниц.

В преддверии новогодних праздников, с учётом снижения числа заражений коронавирусом, власти Крыма смягчили и режим работы театров, кинотеатров, концертных залов, а также цирков. Им разрешили увеличить заполняемость залов с 50 до 70 процентов. Это значит, что посетить в Крыму в период новогодних каникул будет что.

Отели и гостиницы

Отели и гостиничные комплексы уже готовятся удивлять новогодними шоу-программами, изысканным меню и приятными скидками. Праздничные банкеты, вечеринки с Дедом Морозом, дискотеки, квесты, кулинарные мастер классы, и даже детские утренники — это только часть того, что ждёт любителей зимнего отдыха в Крыму.

В туристической отрасли уже заявили о повышенном спросе на путёвки на период новогодних праздников. Естественно, больше популярностью пользуются средства размещения, которыми подошли к процессу подготовки основательно и заранее разместили информацию о программах на своих сайтах.

Забронировать номер на двоих в трёхзвездочном отеле в Севастополе с завтраком на 3 января сегодня можно за 10 тысяч рублей в сутки. Почти вдвое дешевле обойдётся жилье в гостинице в Евпатории — 6 тысяч рублей. Традиционно востребована Ялта — от 5 тысяч рублей в небольших отелях и, как говорят отельеры, до бесконечности в крупных гостиничных комплексах.

Встреча Нового года в одном из ресторанов отеля Mriya Resort & SPA обойдётся минимум в 25 тысяч рублей с человека — это цена билета на торжество. Бронирование столика в клубе — от 15 до 80 тысяч. Стоимость номера на новогоднюю ночь 31 декабря обойдется в 32 тысячи рублей на одного гостя.

Горы и море

В Крыму ввели ограничения для туристов. Как отдыхающие их обходят © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Среди других развлечений — катание на лошадях и пешие прогулки. Непременно стоит сходить к водопаду Учан-Су, который, замерзая зимой, превращается в гигантские сталактиты, свисающие со скал, высотой около ста метров. И побывать на Черепашьем озере — пристанище черепах летом, зимой превращается в сюжет из новогодней сказки, скованный льдом.

Традиционно новогодние гуляния в крымских городах проходят на набережных. Но из-за пандемии массовые мероприятия отменены. В прошлом году курортным городкам пришлось отказаться от проведения парадов Дедов Морозов. Однако встретить новогоднего дедушку в эти дни непременно можно на центральных площадях или набережных, их красные и синие тулупы живописно смотрятся на фоне моря.

Дворцы и музеи

Долина привидений, пещера марсиан и вход в царство мертвых: самые мистические места Крыма © commons.wikimedia.org, Nimuel23

Увидеть последнее сооружение Российской Империи, созданное для семейства Романовых можно, посетив Южный берег. Ливадийский дворец в разные годы посещали мировые политики и деятели искусств, он стал местом проведения Ялтинской конференции союзников в феврале 1945 года, которая определила послевоенное мировое устройство.

Не уступает по роскоши Ливадийскому дворцу Воронцовский, расположенный у подножия горы Ай-Петри в Алупке. Его возводили с 1828 по 1848 год в качестве летней резиденции генерал-губернатора Новороссийского края графа Михаила Воронцова. Парадные интерьеры дворца почти полностью сохранили свою первоначальную отделку. А каждая из комнат имеет свой колорит и свое название: Китайский кабинет, Ситцевая комната, Зимний сад, Голубая гостиная.

Любителям природы непременно стоит посетить Никитский ботанический сад, где даже зимой можно увидеть бутоны поздних сортов роз, и ощутить величие вековых сосен и кедров. Самые смелые путешественники после прогулки позволяют себе окунуться в море. Его температура зимой может пониматься +10 градусов в зависимости от погоды, но по рассказам «моржей», вода отнюдь не ледяная и позволяет проводить процедуры закалки.

В целом количество солнечных дней в Крыму даже вне сезона гораздо больше, чем пасмурных или дождливых. Поэтому насладиться солнцем, запахом моря и можжевеловых лесов на полуострове вполне можно и зимой. В новогодние дни ко всему этому добавляются традиционные запахи мандарин и звуки праздничных колокольчиков.