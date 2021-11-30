Первый иск Крыма к Украине, который касается ущерба от организации водной блокады полуострова, планируется подать в Арбитражный суд к концу этого года. Как сообщил председатель комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов, сейчас юристы заканчивают формирование дела, после чего приступят к подсчёту убытков и от других блокад

«В этом году, я думаю, завершим работу по водной блокаде и приступим к энергетической. Сейчас идёт обоснование каждой цифры, под каждую нужно подложить бухгалтерские документы, обосновать каждую цифру», — сказал Трофимов.

Первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс тем временем не исключает, что подача судебного иска произойдёт уже в первом квартале будущего года.

В Крыму назвали цинизмом отказ Киева прекратить водную блокаду © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк

Ущерб от водной блокады, инициированной Киевом, в Крыму уже подсчитали — 1,4 триллиона рублей. Это будет самый крупный иск к украинской стороне, отметил глава комитета по законодательству Госсовета РК. Свои претензии к Киеву имеют многие предприятия, учреждения и организации полуострова, которые непосредственно пострадали от рук украинских активистов в 2014-м.

Все материалы, касающиеся противоправных действий Украины, сейчас изучает Следственный комитет РФ. Ещё в конце августа ведомство возбудило уголовное дело по факту перекрытия Северо-Крымского канала по статье 358 УК — «Экоцид». Такое дело в стране расследуют впервые, хотя статья в уголовном кодексе появилась еще в 1996 году.

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Следом за иском по водной блокаде в Крыму начнут считать убытки и формировать судебный иск по блэкауту. По словам Трофимова, в сумму ущерба войдёт и стоимость энергомоста с Кубани, который пришлось в экстренном порядке строить после подрыва украинскими активистами линий электропередач в Херсонской области и отказа их ремонтировать. Власти обещают включить в иск «каждый километр проводов», проложенных со стороны Краснодарского края и по территории полуострова.

Ущерб от блэкаута будут рассчитывать с привлечением специалистов энергетической сферы, непосредственно пострадавшей в результате блокады. Ранее «Крымэнерго» оценило убытки в 1 миллиард рублей.

Вице-спикер крымского парламента назвал главного организатора водной блокады © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Что касается банковской блокады, то предварительная сумма нанесенного экономике полуострова ущерба, по словам Трофимова, составляет около 60 миллиардов рублей (1 миллиард долларов по состоянию на 2014 год). В качестве пострадавшей стороны здесь будут выступать как физические, так и юридические лица, имевшие депозиты в украинских банках.

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу Украина прекратила в апреле 2014 года. А уже в конце декабря украинской железной дороге и автоперевозчикам было запрещено осуществлять пассажирское сообщение с Крымом. Чуть более чем через полгода крымско-татарские и украинские активисты организовали энергетическую блокаду полуострова, подорвав опоры ЛЭП в Херсонской области. Параллельно Украина запретила поставки продукции в Крым и банковское обслуживание.