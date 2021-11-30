«В этом году, я думаю, завершим работу по водной блокаде и приступим к энергетической. Сейчас идёт обоснование каждой цифры, под каждую нужно подложить бухгалтерские документы, обосновать каждую цифру», — сказал Трофимов.
Первый вице-спикер Госсовета республики Ефим Фикс тем временем не исключает, что подача судебного иска произойдёт уже в первом квартале будущего года.
Промедление, по его словам, связано с объективными причинами — на работу специалистов повлияла как ситуация с коронавирусом, так и ограничения, с ним связанные, в том числе и удалёнка.
Ущерб от водной блокады, инициированной Киевом, в Крыму уже подсчитали — 1,4 триллиона рублей. Это будет самый крупный иск к украинской стороне, отметил глава комитета по законодательству Госсовета РК. Свои претензии к Киеву имеют многие предприятия, учреждения и организации полуострова, которые непосредственно пострадали от рук украинских активистов в 2014-м.
Все материалы, касающиеся противоправных действий Украины, сейчас изучает Следственный комитет РФ. Ещё в конце августа ведомство возбудило уголовное дело по факту перекрытия Северо-Крымского канала по статье 358 УК — «Экоцид». Такое дело в стране расследуют впервые, хотя статья в уголовном кодексе появилась еще в 1996 году.
Сейчас следствие устанавливает всех причастных к преступлению. Власти республики ранее передали в Следком данные о двенадцати украинских чиновниках и «активистах», причастных к водной блокаде. Её главным организатором и идейным вдохновителем в Крыму назвали бывшего временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации президента Украины, уроженца Симферополя Андрея Сенченко.
Следом за иском по водной блокаде в Крыму начнут считать убытки и формировать судебный иск по блэкауту. По словам Трофимова, в сумму ущерба войдёт и стоимость энергомоста с Кубани, который пришлось в экстренном порядке строить после подрыва украинскими активистами линий электропередач в Херсонской области и отказа их ремонтировать. Власти обещают включить в иск «каждый километр проводов», проложенных со стороны Краснодарского края и по территории полуострова.
Ущерб от блэкаута будут рассчитывать с привлечением специалистов энергетической сферы, непосредственно пострадавшей в результате блокады. Ранее «Крымэнерго» оценило убытки в 1 миллиард рублей.
«Примерно можно сказать, что [в сумму ущерба войдут] две электростанции, которые были построены из-за того, что была прекращена подача электроэнергии. Это стоимость энергомоста, который идёт с материковой части России в Республику Крым. Базовые цифры примерно понятны. Но чтобы предъявлять соответствующие претензии, необходимо понимать вплоть до последнего километра проводов, которые были заменены, поставлены и так далее», — отметил Трофимов.
Что касается банковской блокады, то предварительная сумма нанесенного экономике полуострова ущерба, по словам Трофимова, составляет около 60 миллиардов рублей (1 миллиард долларов по состоянию на 2014 год). В качестве пострадавшей стороны здесь будут выступать как физические, так и юридические лица, имевшие депозиты в украинских банках.
Поставки воды по Северо-Крымскому каналу Украина прекратила в апреле 2014 года. А уже в конце декабря украинской железной дороге и автоперевозчикам было запрещено осуществлять пассажирское сообщение с Крымом. Чуть более чем через полгода крымско-татарские и украинские активисты организовали энергетическую блокаду полуострова, подорвав опоры ЛЭП в Херсонской области. Параллельно Украина запретила поставки продукции в Крым и банковское обслуживание.