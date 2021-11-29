Половину срока своего пребывания на посту президента Украины Владимир Зеленский решил отметить большой пресс-конференцией: отчитаться о проделанной работе и поставить задачи на перспективу. Получилось плохо. Но самого Зеленского я бы в этом не винил. Он всего лишь выполнил план своей пресс-службы

Бывшего комика, доигрывающего свою последнюю роль в жалком фарсе — пародии на шекспировскую трагедию, можно было бы обвинить в том, что он не умеет подбирать себе сотрудников — квалификация его министров, его советников и депутатов его фракции крайне низка. Но это проблема всех лидеров украинских политических команд. Будучи людьми изначально плохо подготовленными к деятельности политика, они подбирали окружение по уровню своего интеллекта.

Функция ближайших сотрудников заключалась не в том, чтобы дополнять шефа в вопросах, в которых он некомпетентен, разъясняя ему суть проблемы и предлагая реалистичные пути решения, а в том, чтобы хором убеждать его самого и окружающий мир в сверхкомпетентности очередного украинского «мессии». Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

За десятилетия негативного отбора, все самостоятельно мыслящие, адекватно оценивающие обстановку, способные к принятию нестандартных решений люди были выдавлены из украинской политики, а в большинстве своём и из страны. Причём эмиграция мозгов началась задолго до 2014 года. В 2014 году она уже практически закончилась. То, что осталось в украинской политике, хоть во власти, хоть в оппозиции способно иметь лишь одну мысль, которую «думать» всю жизнь.

Именно поэтому иные откровенничающие политики из бывшего окружения Януковича, вроде бы здраво оценивая причины своего проигрыша майдану, заявляют, что если бы время вернулось назад, и они вновь оказались бы в той же ситуации, то действовали бы также. То есть, даже зная, что данная тактика обречена на поражение, они органически не способны задуматься о другой. Точно также и иные политтехнологи, всю жизнь окормлявшие не одного украинского президента, признавая, что принятая ими на заре украинской государственности концепция оказалась мертворождённой, продолжают с упорством, достойным лучшего применения, навязывать её разочарованному обществу. Они не могут себе представить, что проблемы, в которые при их активном участии была загнана Украина можно (и нужно) решать в рамках иных (адекватных реальности) концепций.

Причём это мы ещё говорим об оставшихся «лучших из худших». Узок их кругозор, слишком далеки они от реальной действительности. Что уж говорить о тех, кто достался Зеленскому, само появление которого на украинском политическом пепелище стало убедительнейшим свидетельством страшного в своём трагикомизме конца так и не состоявшейся украинской государственности. Ошибка и вина Зеленского, за которую он когда-нибудь ответит, заключается не в неумелом подборе кадров — подобрал что есть, а в самом согласии играть роль президента.

Пресс-обслуге Зеленского, судя по всему, понравился формат больших пресс-конференций Путина. Это естественно — формат выигрышный. Можно продемонстрировать хорошую физическую форму президента (попробуйте пару часов подряд отвечать на самые неожиданные и непричёсанные вопросы), его компетентность, владение ситуацией, открытость к общению, близость к народу, быстроту реакции. Можно ответить сразу на все (или на большинство) накопившихся у общества вопросов, снять напряжение, разрешив возникшие кризисы, поставить задачи на ближайшее будущее, уточнить долгосрочную стратегию. По пути Януковича, но с худшими последствиями. Скрытый смысл пресс-конференции Зеленского © president.gov.ua

Но всё это может сделать только политик, реально обладающий недюжинным интеллектом, окружённый реально работающей и дополняющей его командой, реально контролирующий процессы, происходящие в стране и мире, реально способный решать вопросы, а не только задавать их. Не только Зеленский, любой его сменщик и любой его предшественник к числу таких политиков не относятся. В этом случае, большой формат лишь обнажает слабости, демонстрирует уязвимости и увеличивает риски, которые хотели бы с его помощью снять.

Перед Зеленским стояло пять задач:

1. Убедить избирателей в том, что он выполняет предвыборные обещания.

2. Разъяснить свою позицию по резонансным скандалам, сотрясающим украинскую общественность.

3. Дезавуировать обвинения в нарушении конституции.

4. Ответить бросившему ему вызов олигархическому консенсусу.

5. Продемонстрировать устойчивость команды и наличие сильной зарубежной поддержки.

Все эти задачи он провалил и не мог не провалить.

Формат информационного мероприятия должен соответствовать ведущему его человеку, органически вписываться в его характер. Общение с прессой должно быть естественным, давать цельную, непротиворечивую, завершённую картину мира. Критика отдельных недостатков затрудняется не морализаторством по поводу того, что критиковать можно, а что нельзя, а тем, что недостатки объясняются, как неизбежное дополнение достоинств. (Например, снижение качества управления легко объясняется реформой системы, которая, пока не завершена. Реформа всегда и во всех странах приводит к временному ухудшению состояния реформируемой отрасли, поскольку старый формат уже дезавуирован, а новый ещё не введён в действие окончательно).

Зеленский же является самовлюблённым, эмоциональным, обидчивым нарциссом, катастрофически некомпетентным в вопросах государственного управления. Его формат — короткий афористичный ответ, скорее уходящий в сторону, чем отвечающий на заранее подготовленный вопрос. Лучше пусть Ермак потом разъяснит, что имел в виду президент. Зеленский не является мастером экспромта. Даже имея максимальный объём выигрышной для него информации, он умудряется отвечать так, что лишь ухудшает свою позицию. Скандальный марафон Зеленского: самые яркие и важные моменты © president.gov.ua

В результате, вместо того, чтобы сконцентрировать внимание на главных, выигрышных для президента пунктах повестки, пресс-марафон превратился в полное амбициозных споров ничтожества с невежеством эклектичное собеседование об всём и ни о чём, из которого стало ясно, что:

• Зеленский может 5 часов сидеть за столом, не отлучаясь в туалет;

• ему страшно не нравится как его подают народу СМИ, в связи с чем многих журналистов и представляемые ими издания и телеканалы он считает личными врагами и не находит ничего лучше, чем пригласить этих врагов на свой пресс-марафон и там с ними препираться по второстепенным вопросам, демонстрируя «Городу и Миру» собственную и своих оппонентов неадекватность (выпады в адрес Шустера и препирательства с Бутусовым);

• он готов покрывать любые подлости своих друзей и ради этого публично лгать в глаза, даже если ложь очевидна (рассказы о полёте на выходные в «Синегоры», о полномочиях Татарова, о тяжёлой работе и огромном авторитете Ермака, о непричастности Демченко к Харьковским соглашениям, о ДТП с Трухиным и т.д.);

• он страдает без народной любви, но не понимает почему её утратил и как вернуть (считает, что всё из-за происков врагов — олигархов и журналистов);

• он верит, что углубляющаяся экономическая и политическая катастрофа, в которую погружена Украина должна каким-то чудом разрешиться сама собой, просто потому, что Володя Зеленский — хороший мальчик, любимец мамы и папы и ему в жизни раньше всегда везло, без особых усилий с его стороны (намерение сократить количество депутатов, рассказ об угле — кстати ахметовском — при помощи которого Зеленский собирается спасти Украину от энергетического коллапса);

• он не умеет пользоваться своей властью, но власть ему нравится и он будет бороться за неё до конца, не стесняясь средствами (рассказ о том, как он использует СНБО против «изменников»);

• его обижает невнимание со стороны мировых лидеров и он надеется заставить их (и российского, и американского, и европейских) об этом пожалеть, но сколько-нибудь проработанной концепции внешней политики не имеет и всё ещё рассчитывает достичь взаимопонимания с Россией на основе одной болтовни, без отказа от русофобского курса (хвастовство поддержкой Америки и Европы, уверенность в том, что с Россией удастся договориться по транзиту газа, традиционная невнятица о минских соглашениях, которые надо то ли отменить, то ли выполнять);

• он уже считает Ахметова своим главным врагом, но боится и не хочет говорить об этом прямо, намекая на возможность обвинить олигарха в измене и сговоре с Кремлём, в то же время оставляя ему путь для отступления и покаяния. Фактически он объявил войну, раскрыл перед врагом все свои планы и возможности и теперь ждёт, что тот испугается и сам сдастся. Между тем, в классической схеме, за обвинением в подготовке госпереворота должен моментально следовать арест всех серьёзных политических оппонентов. Ещё лучше, вначале их арестовать, а затем предъявить обвинение. Сейчас же они на свободе, все их ресурсы при них, у них есть время на мобилизацию и организацию противодействия попыткам президента начать их политическое подавление (раздел, посвящённый подготовке якобы назначенного на 1-е декабря государственного переворота и дезавуирование обвинений в том, что сам собирается в тот же день ввести военное положение). Сергей Станкевич: Путин и Зеленский должны перейти к прямым контактам © РИА Новости, Владимир Песня

Самое смешное во всей этой истории — ссылка на звукозапись заговора против Зеленского, которая, по информации американского журналиста Кристофера Миллера, полученной из Офиса президента, состоит в записи беседы трёх отставных (после 2014 года) украинских полицейских, никогда не имевших никакого отношения к Ахметову (самый известный из них, всегда жизнерадостный генерал-лейтенант Вася Грицак контролировал консорциум ЕДАПС и зарабатывал миллионы на замене документов украинских граждан), с каким-то якобы россиянином и якобы сотрудником ФСБ, которая произошла в Крыму. Из тех отрывков, которые были зачитаны американскому журналисту (надо понимать сотрудники Зеленского подбирали те, что повыигрышнее) следует, что бывшие украинские полицейские говорили о том, что на Украине нарастает конфликт между Ахметовым и Зеленским, что у Ахметова хорошие шансы победить и устроить досрочные президентские выборы и что надо бы найти способ предложить Ахметову свои услуги. Очевидно, они не против вернуться на Украину и заняться привычным делом, но для этого надо попасть в чью-то обойму, вот они и присматривают себе хозяина.

Такие беседы (даже если они реально велись) могут быть неприятны Зеленскому, но никак не свидетельствуют о том, что Ахметов готовит переворот или что его к этому подстрекает Россия. В Москве действительно могут и даже должны интересоваться адекватной оценкой внутриполитической ситуации на Украине, перспективами разрешения очевидного кризиса власти Зеленского в ту или в иную сторону, должны продумывать сценарии действий на украинском направлении, как на случай победы Зеленского, так и на случай поражения, но Россия явно не планирует вмешиваться во внутриполитическую борьбу на Украине, просто потому, что там нет политиков, способных стать для России достойным доверия партнёром.

А вот Ахметов и прочая оппозиция заявление Зеленского должны оценить по достоинству, поскольку им открытым текстом сказано, что любое несогласие с президентом, тем более высказанное публично, будет рассматриваться, как государственная измена в интересах России и соответствующим образом караться. Зеленский оставляет им два пути: капитуляция или борьба за его досрочный уход.

Стоило ли ради этого шесть часов страдать, беседуя с нелюбимыми Шустером и Бутусовым?