Заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ), намеченное и анонсированное на 26 ноября 2021 года, может стать, пожалуй, самым важным в жизни режима президента Украины Владимира Зеленского — кто победит: он или самый богатый человек Украины олигарх Ринат Ахметов

Борьба между президентом и олигархом, о которой на Украине говорят даже очень ленивые и далекие от политики люди, таким образом может выйти на свою финишную прямую. СНБОУ по наводке СБУ должен принять решение о включении Ахметова в список украинских олигархов и накладывании санкций на его предприятия.

По общему мнению экспертов и обозревателей, если зреть в корень, то исход будет зависеть от степени «раскулачивания» олигарха. То есть даже не от самого включения Ахметова в пресловутый список, а от того, на какие его предприятия и какие санкции будут наложены. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Выходы может быть два — или решительная борьба до конца, в результате которой на поле боя остается один, или же будет компромиссное решение, которое установит новые взаимоотношения между правящим режимом и выведет капиталы Ахметова из-под тех политических сил, которые сегодня вознамерились смести этот режим. Если будет принят первый вариант, то СНБОУ и включит Ахметова в список олигархов, и примет решение о лишении его и предприятий, и доходов от них. А главное, Ахметова могут лишить телеканала «Украина 24» — закрыть, например, по той же схеме, что были закрыты телеканалы «пула Виктора Медведчука» — «НьюсВан», «112 Украина» и «ЗиК».

Если договорятся о втором варианте, то Ахметов может даже попасть в олигархи, но только для проформы, острастки и для сохранения политического лица президента, который-де «борется с олигархами». А телеканал останется при олигархе и прекратит пускать критические стрелы, и его предприятия только ограничатся санкционным испугом, но доходы от них никогда не пойдут в политику и не будут подогревать противников Зеленского. Того же экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с его «Разумной политикой» и рейтингом популярности, который уже догнал, а по некоторым данным уже даже перегнал президентский.

Разумков — это реальная угроза Зеленскому на возможных президентских выборах, которая стопудово сработает, если продолжать раскручивать экс-спикера медийно, делать из него «жертву режима» и оплачивать его деятельность по высшему разряду, покупая и депутатов, и общественные организации, и блогосферу, и прочих лидеров общественного мнения, которые непосредственно и влияют на электорат и его выбор. Зеленский — сам продукт медийной обработки населения сериалом «Слуга народа» — это все отлично знает и угрозу уже чует. Битва за ярлык на княжение. Ахметов, Коломойский и Зеленский в одном флаконе © president.gov.ua

Номинально режим Зеленского даже имеет два вполне легальных инструмента для обеспечения своей победы. Во-первых, это принятый в конце сентября этого года закон № 5599 «об олигархах», именуемый пафосно, длинно и сложно — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Его главная цель, по задумке инициаторов и заказчиков, — «преодоление конфликта интересов, вызванных слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, использования политической власти для увеличения собственных капиталов».

Вносить людей в список олигархов, в который потенциально уже определены 13 крупных собственников во главе с Ахметовым, должен СНБОУ по четырем главным критериям: а) участие в политической жизни; б) влияние на собственные СМИ; в) состояние от 80 млн долл. и выше; г) монопольный контроль над одним из товарных рынков.

Для попадания в список достаточно соответствия трем из четырех критериев.

В реестр олигархов внесут того, кто подпадет под три из четырех критериев, и после этого он не сможет больше ни делать взносы в поддержку политических партий непосредственно или через своих партнеров, ни участвовать в приватизации крупных государственных предприятий. А в случае контакта публичного служащего с лицом, включенным в «реестр олигархов», или его представителем, такой служащий обязан подать декларацию о подобных контактах. Как о контактах с чумным больным или, как недавно, с заболевшим ковид-19.

Место в списке — это клеймо на имидже и репутации, ограничение деловых контактов, в первую очередь с иностранцами, для которых такие люди становятся «токсичными». И не зря же Ахметов, который тютелька в тютельку попадает под все четыре критерия, официально заявил, что он «не олигарх, а инвестор». А второй по капиталам человек на Украине и, по общему мнению, «делатель» президента Зеленского, олигарх Игорь Коломойский не без горькой иронии высмеял документ: «Костюм сошью и нашью на него звезду «Олигарх». Намекая на желтую звезду Давида, которую евреям нашивали фашисты.

Второй легальный инструмент — это либо санкции СНБОУ на предприятия, которые могут быть отжаты без суда и следствия или национализированы (как в случае с Виктором Медведчуком, который уже прошел по этому пути первым), либо применение так называемого «ресурсного закона» № 5600 о сбалансированности бюджетных поступлений. Например, ренты за пользование землей и ресурсами. Менендес о войне Ермака против Ахметова: Команда Зеленского — это киевская уличная пацанва без царя в голове © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Как известно, этот закон уже принят в первом чтении 1 июля сего года, но Верховная Рада Украины 18 ноября сняла его с рассмотрения во втором чтении. Потому что не было голосов для его принятия. Пресловутое «монобольшинство» партии «Слуга народа» уже не имело их достаточно для положительного решения, а фракции других партий «Евросолидарность» Петра Порошенко, «Батькивщины» Юлии Тимошенко и олигархические группы «За будущее» («Майбах» Игоря Коломойского) и «Доверие (аграрных баронов и их предводителя Андрея Веревского) «домазывать» недостающее решительно отказались.

А зачем им, когда «ресурсный закон» если и не раскулачит их полностью, то очень ударит по доходам? Например, того же Ахметова, который через свой «Метинвест» вместе с партнером Вадимом Новинским добывает железную руду на Ингулецком, Северном, Центральном, Южном горно-обогатительных комбинатах (ГОКах). А это более половины рынка Украины.

Другие участники рынка — «Ferrexpo» Константина Жеваго разрабатывает Полтавский ГОК, группе DCH Александра Ярославского принадлежит «Сухая Балка», группа «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) Новокриворожский ГОК. Словацкая компании «Minerfin» «окучивает» Криворожский железорудный комбинат, а Ахметов и Коломойский (кстати, монополист в добыче марганцевых руд) делят на паях Запорожский железорудный комбинат. Все они понесут убытки. Потому что указанный «ресурсный» законопроект предлагает ключевое новшество — расчет ренты не от себестоимости, а от рыночной стоимости руды. А также привязывает ставку ренты к индексу мировых цен так, чтобы при цене выше 100 долларов за тонну руды она была 5%, а при цене выше 200 долларов — 10%. Это кратно может повысить налоговую нагрузку на производителей.

По мнению некоторых обозревателей, именно «ресурсный» законопроект может стать основой для компромисса между властями и олигархами во главе с Ахметовым. Власть согласовывает с ними повешение ренты, но так, чтобы было выгодно и госбюджету, и не «раздевало» собственников-олигархов. Это если, конечно, на заседании СНБОУ 26 ноября или в другие дни не будет принято «революционное решение» — отжать и национализировать активы и собственность олигархов и, как говорится, навсегда или загнать их под шконку или изгнать из страны с тем, что удастся сберечь. Это если есть куда бежать. Например, олигарху Коломойскому — некуда, его везде ждут суд и тюрьма.

Кроме того, в борьбе с Ахметовым Зеленский может задействовать изменения в законодательство и всевозможные антимонопольные ограничения, чтобы ударить и по монополии ахметовской компании «ДТЭК» в энергетической сфере (ей принадлежит 78% рынка тепловой энергетики). И для начала верный Зеленскому секретарь СНБО Алексей Данилов 10 ноября анонсировал, что его Совет в ближайшее время заслушает отчет Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по так называемому делу «Роттердам+» — о спекулятивных сверхдоходах на накрутках при закупке и продаже угля украинским предприятиям. «Роттердам+» ударит и по Ахметову, и по экс-президенту и олигарху Петру Порошенко, который, собственно, и крышевал» эту схему. А сейчас является еще одним «врагом» и конкурентом Зеленского.

Кроме шкурной и меркантильной борьбы за власть и сохранение себя у властной кормушки, у Зеленского есть еще как минимум две — не личные! — причины для борьбы с олигархами. Кто отвечает за войну с Зеленским и Ермаком на ахметовском ТВ? © president.gov.ua

Во-первых, это заказ на деолигархизацию со стороны внешних кураторов, для которых олигархи, владеющие на Украине собственностью, активами, объектами инфраструктуры и логистики — это единственное и последнее препятствие перед окончательным раздерибаном Украины и лишением ее экономического суверенитета. «Раскулачить» и убрать со сцены олигархов — это значит в современных условиях окончательно сдать страну в концессию иностранному капиталу. Наряду с продажей земли передерибан окончательно «убьет» суверенную экономику Украины.

Во-вторых, это, вы не поверите, пример России, которая за последние 20 с небольшим лет, в том числе и стараниями президента Владимира Путина, смогла обуздать свой олигархат. Не уничтожить его окончательно или изгнать из страны, а заставить крупный капитал работать не только на себя, но и на государство. В России достаточно разумно задуманы и сочетаются силовые и налоговые инструменты, которые ограничивают всевластие олигархов. Они в России имеются (что греха таить — после развала СССР и в России, и в Украине сложились олигархические системы в экономике), но вот на политику влияют минимально. А если и влияют через свои СМИ или интернет-возможности, то в основном в ключе, который выгоден центральной власти. А если нет, то у власти имеется достаточно законных рычагов, чтобы вправить слишком «свободолюбивые» мозги.

Вот о такой системе отношений с олигархами (если не удастся их окончательно извести), возможно, мечтает и Зеленский.

Но возникает главный вопрос: а есть ли у него на это политическая воля, как у Путина? Ответ, увы, негативный, и потому сейчас ситуация закручивается очень просто: или Зеленский «сделает» олигархов, или они его, вообще упразднив институт президентства и учредив чисто парламентскую республику.

А есть и третий вариант — внешние кураторы либо сами, либо через очередного своего ставленника снесут и тех, и других. А олигархическую бизнес-стратегию — высасывать украинские недра дешево и продавать за рубеж дорого — продолжат уже сами. Себе же во благо. Но ждем заседание СНБОУ. И это, и последующие.