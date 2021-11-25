В ноябре 2021 года только две страны опять подтвердили свою неизменную преданность идеалам расизма и неонацизма. Ими, увы, уже традиционно стали США и Украина, которые 12 ноября проголосовали против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом

Резолюция была принята. В ее поддержку выступила 121 страна, но, кроме голосовавших против США и Украины, воздержались еще 53 страны, среди которых — Германия, Италия, Япония, Финляндия, Чехия, Норвегия, Словакия, Словения, Хорватия, Турция, Венгрия, Польша, три прибалтийские республики, Бельгия, Грузия и т. д. То есть кроме Грузии, это страна, которая породила нацизм, и практически все, которые либо ее поддерживали и снабжали всем необходимым, либо которых она потом в 1939-1945 годах оккупировала под этим ксенофобским знаменем. Поражают забытьем и неожиданными симпатиями к неонацизму союзники СССР по антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне — Франция, Великобритания и Канада. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Это кошмарное забытье, но оно, увы, уже 17 раз подряд стало политической традицией. За такую резолюцию в ООН голосуют с 2005 года, и всегда против нее были США. С 2014 года ее постоянно поддерживает и Украина, где в феврале того же года случился государственный переворот и страна, типа, «выбрала путь евроатлантической интеграции».

Украина.ру уже неоднократно писала, что с 2008 года на основе одной из таких резолюций ООН и Совет Европы принял рамочное соглашение 2008/913/ПВД о борьбе с некоторыми формами и проявлениями расизма и ксенофобии статьями уголовного права, а также отнес к таким преступлениям, во-первых, публичное подстрекательство к насилию или ненависти в отношении группы лиц или члена подобной группы, определенной по признаку расы, цвета кожи, религии, родства по восходящей линии, национального или этнического происхождения.

Во-вторых, публичное оправдание, отрицание или публичное грубое превращение в банальность (то есть прямой отказ в признании серьезной общественной опасности) преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, направленных против вышеуказанных групп лиц согласно Статуту Международного уголовного суда ООН 1998 года.

И в третьих, все деяния, акты и поступки, призывающие к насилию или осуществленные на расовой основе или даже оправдывающие преступления фашизма и нацизма, предусмотренные в Уставе Нюрнбергского трибунала 1945 года.

В 2018 году на документ ООН сослался и Европарламент в своей резолюции о росте неофашистского насилия в Европе. И уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель Директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев обратил внимание на то, что, вопреки этим документам, возрождение и апология нацизма гитлеровского типа в форме возрождения неонацизма, расизма и всех видов ксенофобии происходит. Власти Украины героизируют нацизм - МИД РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Не может не вызывать глубочайшей тревоги и тот факт, что тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев и героев национально-освободительных движений. И это происходит в странах, переживших нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны, чьи героические народы внесли весомый вклад в разгром нацизма».

И все эти годы именно Россия выступает инициатором и автором подобных резолюций. В этом году она выступила уже не одна: еще 58 государств на этот раз стали соавторами документа.

Почему же так называемый коллективный Запад и примкнувшая к нему Украина так лояльны к неонацизму?

США и тут нашли, как им кажется, вполне допустимую и — это главное! — «демократическую» отмазку. Уже упомянутый выше Лукьянцев пояснил: «Соединенные Штаты в ходе консультаций постоянно говорят, что мы путем отдельных положений в нашей резолюции покушаемся на якобы святое право на свободу выражения мнения, которое называется еще свободой слова. Они ссылаются на первую поправку Конституции США. И в общем-то говорят, что, может быть, пропаганда нацизма — это плохо, но это всего лишь проявление свободы выражения мнения. Достаточно печально такое слышать».

Однако не только печально это слышать. На примере Украины, как раньше на примере стран Прибалтики или восточноевропейских государств бывшего социалистического содружества стало понятно, что неонацизм и все формы его возрождения стали убойным и беспроигрышно действенным политическим инструментом в борьбе с российским влиянием на постсоветском и постсоциалистическом пространстве. И все очень и до изуверской гениальности просто. Там произошла самая страшная, подлая и циничная подмена: коллаборационисты и компрадоры, которые в годы Второй мировой или Великой Отечественной войны сотрудничали с нацистами-гитлеровцами, были приравнены к борцам за национальное освобождение и возрождение. От, разумеется, оккупации коммунистической, которую со временем плавно трансформировали в советскую, а потом и российскую «колонизацию». «Нацизм и пропаганда»: эксперт из Эквадора разоблачил ложь Вашингтона о демократии на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

С Украиной после 2014 года все еще проще. Кроме того, что с 2015 года там есть закон, приравнивающий коллаборационистов и компрадоров, сотрудничавших с Адольфом Гитлером, к ветеранам Великой Отечественной войны, антифашистам и антинацистам, которые боролись с «коричневой чумой ХХ века», новые неонацисты и неофашисты стали физической опорой двух постмайданных режимов президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. А их идеология — украинского национализма необандеровского типа — уже практически официально определяет сегодня повестку для украинских властей.

Ну, а упомянутая подмена исторических понятий, основанная на искажениях исторической действительности и памяти о ней, стала путеводной звездой и магистральным путем в так называемом «украинском национальном возрождении», за которое стал отвечать государственный орган — Украинский институт национальной памяти (УИНП). Он был создан в 2006 году, почти сразу после первого удачного госпереворта — «оранжевой революции» 2004 года, подчинен Кабинету министров Украины и финансируется из украинского госбюджета.

После второго госпереворота-2014 УИНП возглавил некто Владимир Вятрович, который заслуженно получил прозвище «Вова Альцгеймер» и при котором уже к 2015 году разработали четыре закона: «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке», «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» и «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов». Вятрович тогда гордо заявил: «Наша задача — чтобы совок не возродился в будущих поколениях».

Эти принятые в апреле 2015 года документы и узаконили страшную цепочку: национальное возрождение вылилось в декоммунизацию, та плавно перешла в десоветизацию, а когда декоммунизировать и десоветизировать почти ничего не осталось, вылилась и сейчас выливается в деколонизацию в виде дерусификации, перерастающей в русофобию. Неонацистскую, откровенную злобную и системно и агрессивно целенаправленную.

Вакханалия с уничтожением памятников коммунистического периода в истории Украины плавно перешла в уничтожение памятников всего советского и сейчас продолжает и набирает обороты в осквернении памятников и могил уже героев-победителей в Великой Отечественной войне. Даже сам термин этот на Украине уже официально запрещен и заменен «Второй мировой войной», в которой-де Украина, ведомая тогдашними украинскими националистами, прогитлеровскими, а потом прозападными коллаборационистами и компрадорами, воевала на два фронта — и против Германии Адольфа Гитлера, и против СССР Иосифа Сталина. Есть ли на Украине фашизм? © коллаж Украина.Ру

Нынешний глава УИНП Антон Дробович в 2019 году при новом президенте Зеленском стал достойным наследником «Вовы Альцгеймера» времен Порошенко. Как в случае со спайкой Порошенко-Зеленский, преемственность Вятрович-Дробович полная и всеобъемлющая. Вятрович до победы Зеленского в феврале 2019 года предлагал разработать законопроект о деколонизации Украины, и в соответствии с ним и без него была проведена широкая кампания по переименованию названий населенных пунктов, улиц и площадей в них в соответствии с новыми веяниями и в рамках декоммунизации. А его сменщик Дробович в феврале уже 2020 года рассказал о планах УИНП провести «креативную декоммунизацию» в стране. И перевести ее в деколонизацию и дерусификацию.

При Вятровиче УИНП опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации» и чьи имена должны исчезнуть из географических названий Украины. «Отсюда надо и начать старт деколонизации, уничтожить легенды об общности украинцев и русских», — заявил тогда Вятрович свою главную задачу и цель.

Нынешний глава УИНП Дробович не просто с ним согласен, но планомерно выполняет эту задачу. Не зря же и не случайно в дни, когда ООН голосовала за резолюцию об осуждении нацизма и расизма, на Украине около Верховной Рады появились баннеры с цитированием практически клятвы патриотов-бандеровцев в верности Гитлеру. А в городе Жашков Черкасской области дверь в один из школьных классов осенили огромной самодельной свастикой.

И это самое страшное последствие подобной политики — заряжение неонацизмом и неофашизмом украинских детей. Что называется, с младых ногтей им навязывают сначала неонацистскую и неофашистскую символику, потом отравляют такой же идеологией в школе и на мероприятиях внешкольного воспитания, а потом готовыми «украинофилами и русофобами» выпускают в жизнь. Им вместо любви к Украине зачастую прививают ненависть к России, объявляя ее причиной всех бед и страданий Украины и украинцев сейчас и в прежней жизни, исчадием зла и ужаса.

Второе страшное последствие такого, с позволения сказать, воспитания в том, что на Украине тлеет гражданская война, которую объявили войной с Россией, и на нее отправляют отравленную русофобией молодежь. Что в годы Второй мировой войны творили вермахт или части СС, отравленные идеологией гитлеровского нацизма и расового превосходства, известно всем давно. Что творили и творят в Донбассе в борьбе с «ватой», «сепарами» и «террористами» так называемые добровольческий батальоны и даже регулярный части ВСУ, пропитанные идеями неонацизма и украшенные соответствующей символикой, становится известно сейчас.

Связь времен на крови, слезах и страданиях в современной Украине продолжается. Это внешний заказ, не выполнить который нынешние украинские власти просто не могут — сразу лишатся постов и синекур. Так и живем. А ООН видит, но, увы, сделать ничего не может.