Ровно 18 лет назад, 22 ноября 2003 года, толпа возбуждённых грузин, во главе с мало кому тогда известным Михаилом Саакашвили, ворвалась в здание национального парламента с розами в руках. Там происходило церемониальное первое заседание парламента нового созыва

В этот момент с вступительной речью в парламенте выступал президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Президента эвакуировала охрана, депутаты разбежались, здание парламента оказалось захвачено путчистам.

Уже в тот момент Шеварднадзе должен был понять, что ближайшие соратники его предали и сопротивление бесполезно. Но, зная относительную слабость оппозиции, он явно не мог поверить, что вот так вот просто, всего за три недели (протесты начались 2 ноября), без единого выстрела и практически вообще без сопротивления, падёт его власть, ещё вчера казавшаяся незыблемой. Президент заперся в резиденции и призвал полицию и войска подавить путч. Полиция и войска, включая элитные подразделения, отказались. К исходу следующих суток Шеварднадзе капитулировал. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Любой цветной переворот — история предательства элитами своего вождя, ставшего неугодным Западу. Но «революция роз» — история предательства в кубе. Во-первых, все её руководители были выкормлены Шеварднадзе, занимали высокие посты при его власти, он им покровительствовал, видя в них свою смену — следующее поколение политиков. Но он не думал, что уходить придётся так быстро. Смена ещё явно не была готова, когда протянула руки к власти. При всей непопулярности, коррупционности и гнилости правительства Шеварднадзе, если бы не выбор, сделанный Западом в пользу «революционеров», они бы никогда не победили.

Во-вторых, именно выбор Запада обеспечил тотальное предательство бюрократии и силовых структур Грузии, не только не препятствовавших, но по мере сил подыгрывавших перевороту. Кто-то дал возможность «революционерам» ворваться в здание парламента. Кто-то парализовал спецподразделения армии и полиции, поднятые Шеварднадзе на защиту законной власти. Кто-то сообщил ещё пытавшемуся бороться президенту истину, которую когда-то, в апреле 1814 года ещё пытавшийся бороться Бонапарт услышал от своих маршалов: «Армия подчиняется своим генералам». Тотально преданный Шеварднадзе должен был подчиниться.

В-третьих, Саакашвили предал своих партнёров по путчу. Зураб Жвания, ставший премьером, загадочно погиб в 2005 году. Саакашвили в 2007 году был обвинён бывшим министром обороны его правительства Ираклием Окруашвили в организации убийства собственного премьера. Спикера парламента Нино Бурджанадзе, дважды сменявшую Саакашвили в качестве и.о. президента, он убить не решился и даже окончательно вытеснить из политики не смог, но всё время своего президентства старательно работал над урезанием её влияния, выталкивая в оппозицию. Саакашвили был слишком амбициозен, чтобы иметь соратников — только подданных.

В-четвёртых, в конечном итоге Саакашвили был предан своими собственными покровителями и оказался в грузинской тюрьме.

Все, кто когда-либо близко сталкивался с экс-президентом Грузии, характеризуют его, как человека амбициозного, но трусливого, в то же время склонного к авантюрам. При этом собственные комфорт и безопасность всегда были у Саакашвили на первом месте, но в стремлении к власти и в своей самоуверенности, он нередко оказывался в опасных для себя ситуациях. "С любовью - из тюрьмы!" Зачем Саакашвили напомнил о себе Вашингтону © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

К октябрю 2013 года Саакашвили практически утратил контроль над страной. 1 октября 2012 года оппозиционная «Грузинская мечта» выиграла выборы и Запад не позволил Саакашвили поставить результат под сомнение. На следующий день после выборов тогда ещё действующий президент вынужден был признать победу оппозиции. Таким образом возможность переместиться на должность премьера была Саакашвили утрачена, а второй срок его президентства удалось растянуть с января до октября 2013 года, но дальше Запад также запретил играть в эту игру.

Саакашвили, на которого была заведена масса уголовных дел вынужден был в последние дни своего президентства, пока ещё действовал иммунитет от уголовного преследования, бежать из страны. Эту возможность западные покровители ему обеспечили. Однако в дальнейшем он оказался настолько амбициозным, скандальным ничтожеством (желающим вернуть власть и неспособным что-либо организовать самостоятельно), что Запад решил от него избавиться.

Вначале неудавшегося грузинского реваншиста сослали на Украину, «помогать» Порошенко в проведении реформ. Однако неуживчивый Саакашвили тут же начал подсиживать своего благодетеля, президента Украины, обеспечившего ему синекуры: советника президента Украины, а затем главы Одесской облгосадминистрации. В результате Порошенко отнял у него ранее дарованное украинское гражданство и вышвырнул из страны. Но Саакашвили повезло: вскоре сам Пётр Алексеевич проиграл выборы Зеленскому, а последний в пику предшественнику вернул Саакашвили гражданство и назначил его главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

На Западе явно хотели утихомирить своего амбициозного выкормыша и старались обеспечить ему на Украине спокойную политическую пенсию в виде почётной, но не дающей доступа к реальной власти синекуры. Но Саакашвили это не устраивало. Он бредил властью и интриговал одновременно в Грузии и на Украине, подрывая в угоду своим амбициям позиции вполне устраивающих Запад местных режимов. Михаил Саакашвили: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В конечном итоге западные покровители решили окончательно избавиться от беспокойного Михаила Николозовича. Они его банально предали. Саакашвили передали информацию о том, что на октябрьских выборах в Грузии его партия «Единое национальное движение» готова вернуть себе власть, и что именно Михо в качестве вождя не хватает для того, чтобы режим «Грузинской мечты» пал.

Как уже было сказано выше, при всей своей трусости и осторожности, Саакашвили безоговорочно верил западным партнёрам. Он и на Южную Осетию в 2008 году напал только потому, что верил в американскую военную поддержку против России. Тогдашний крах ничему не научил Саакашвили и, едва получив информацию о возможности вернуться, уверенный в том, что Запад ему поможет, он бросился в Грузию. Из-за своей самоуверенности и веры в поддержку Запада он не только не прятался, не пытался руководить сопротивлением из подполья, но наоборот всеми силами убеждал сомневавшиеся поначалу власти, что он таки в Грузии и публично бросает им вызов. Естественно, правительству ничего не оставалось, кроме как отправить осуждённого и объявленного в международный розыск преступника, выдачи которого Грузия (пусть формально и вяло) добивалась более семи лет, в тюрьму.

Сейчас Саакашвили обращается к европейцам и пишет письма американцам с требованием его вызволить, иначе, мол, это будет плохим примером для других ставленников Запада на постсоветском пространстве. Европа вяло реагирует, но США не обращают внимания на попытки отставного любимца напомнить о себе. Вашингтону совершено наплевать как там прозападные элиты делят власть, главное, чтобы они были эффективны и послушны США. В этом отношении «Грузинская мечта» на сегодня явно устраивает американцев больше, чем скандальный неудачник Михо. Тем более, что президент Грузии Саломе Зарубишвили обещала, что сидеть он будет хоть и долго, но с комфортом. Юлия Тимошенко: кто она © ba.org.ua

Ситуация с Саакашвили напоминает проблемы, возникшие в 2010 году у Юлии Тимошенко — мотора украинского «оранжевого» путча, которая, проиграв Виктору Януковичу президентские выборы, решила устроить самовольный, не санкционированный Госдепом майдан. С майданом у неё ничего не вышло, а сама Тимошенко оказалась в тюрьме, где и пребывала благополучно до самого свержения Януковича. Окажись Виктор Фёдорович поудачливее, могла бы до сих пор сидеть.

Европа точно так же вяло протестовала, но с Януковичем сотрудничала, ибо планировала подписать с ним Соглашение об ассоциации. Когда же Тимошенко вышла, она обнаружила, что из высшей политической лиги выпала. Она перестала быть самостоятельным центром силы и, с тех пор, вынуждена работать младшим партнёром более удачливых коллег.

Так это ей ещё повезло, что Янукович быстро власть потерял. У Саакашвили есть шанс просидеть не только все отведённые ему действующим приговором 9 лет, но и получить добавку по открытым против него, но ещё не доведённым до суда уголовным делам. Всё будет зависеть от того, насколько он будет политически значим через девять лет и захочет ли вновь возвращаться в политику. В принципе грузины могут его из тюрьмы и не выпустить (Тимошенко избежала такой «опции» по счастливой случайности, против неё тоже «в резерве» достаточно уголовных дел было).

Впрочем, может в 2024 году, на двадцатилетний юбилей «революции роз», её предводителю выйдет послабление. Если, конечно, будет скромно себя вести.