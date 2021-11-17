Замерзнут ли украинцы этой зимой и придется ли им мёрзнуть при свечах из-за отключений электричества? Это главный вопрос, который стоит перед Украиной нынешней зимой. Сейчас, когда до календарной зимы остается две недели, ответ на него не ясен

Хранилища опустошаются быстрей, чем раньше

Ситуация с газом выглядит так. На 1 ноября в подземных хранилищах газа (ПХГ) находилось 18, 013 миллиардов кубометров топлива, однако из них 2,7 миллиардов хранились в режиме таможенного склада, то есть не были предназначены для украинских потребителей (0,7 млрд. из этого количества принадлежало украинским компаниям, прочее — иностранным). Напомню также, что 4,662 миллиарда кубометров газа, принадлежащего Украине — это несгораемый остаток, так называемый буферный газ, который необходим для нормального давления в газовых хранилищах.

Из этих цифр следует, что с начала ноября до конца отопительного сезона Украина может израсходовать максимум 10,651 миллиард кубометров. Кабмин Украины запретил отключать тепло до конца отопительного сезона © РИА Новости, Мария Девахина / Перейти в фотобанк

По итогам первой половины месяца газа осталось 17,158 миллиардов кубометров, то есть израсходовали 855 миллионов. Сколько из этого количества пришлось на внутренне потребление можно понять следующим образом. Каждый день сайт оператора газотранспортной системы публикует данные о количестве газа, транзитированного днем ранее за пределы Украины, и количестве газа, поступившего извне (при этом с 1 ноября прекратился виртуальный реверс из Словакии и извне поступает юридически лишь российский газ). Разница между транзитированным и поступившим газом и показывает, насколько уменьшилось количество газа, который хранился в режиме таможенного склада.

Таким образом можно установить, что 273,16 миллионов кубометров газа из хранилищ израсходовано иностранцами и украинскими экспортерами, а на внутреннее потребление ушло 582,23 млн. Таким образом в среднем ежедневно Украина забирала из хранилищ 38,8 миллионов кубометров на внутреннее потребление. Однако в период с 1 по 7 ноября ежедневный отбор составил в среднем 29,3 млн. кубометров, а с 8 по 14 ноября — 46,6 млн, то есть за неделю вырос в 1,6 раза, а в последние дни обычно превышает 50 млн. Причина в похолодании. Среднесуточная температура по Украине — эти данные дает сайт «Укрэнерго» — в первую неделю ноября составила 8,8°С, а во вторую — 4,6 °С.

Несложно рассчитать, что ежедневное уменьшение украинских запасов в ПХГ на 50 миллионов кубометров, то есть на 1,5 миллиарда в месяц, не приведет к снижению запасов за критическую черту даже если отопительный сезон продлится до середины апреля. Но с другой стороны понятно, что ноябрьские цифры не показательны, так как прошла только половина месяца, а следующие три будут холоднее, да и март по многолетним наблюдениям, на Украине обычно холоднее, чем ноябрь.

Поэтому попытаться понять, насколько вероятен критический сценарий можно лишь сравнивая нынешнее уменьшение запасов газа в ПХГ с его уменьшением которое происходило в прошлые напряженные зимние сезоны, а именно в 2015/2016 и 2016/2017), когда, однако Киев не прекращал импорт газа (да сезон 2014/2015 был еще напряженнее но делать сравнение будет некорректно, поскольку тогда газ «Нафтогаза» поставлялся и в неподконтрольную часть Донбасса, а Украина покупала газ у России)

Так, в сезон 2015/2016 Украина израсходовала начиная с 1 ноября 8,618 миллиардов кубометров газа. На следующий год она имела на 1 ноября рекордно малый запас в 14,45 миллиардов кубометров, но и израсходовала мало — 6,35 млрд. благодаря очень теплому началу весны, отбор газа из хранилищ прекратился тогда 22 марта.

Поскольку критический показатель расхода газа в это сезон 10,651 миллиард кубометров, Украина может превысить расход газа в сравнении с сезоном 2015/2016 максимум в 1,24 раза, а в сравнении с 2016/2017 — в 1,68.

И если сейчас темпы этих расходов превышают прошлогодние показатели, то это будет тревожным сигналом. Данные о расходе газа в интересующий нас период появлялись на сайте Укртрансгаза не ежедневно как сейчас, но достаточно регулярно и остаются в открытом доступе. По ним можно высчитать, что средний отбор газа в течение всего ноября 2015 составлял 27 млн. кубометров в сутки, а в ноябре 2016 — 28 млн. кубометров. Юшков объяснил, что начнется, если Россия перекроет Украине газ или электричество © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В первой половине месяца средний расход составил 38,8 млн. кубометров в день, во второй половине месяца, исходя из прогноза погоды можно ожидать такого же среднего расхода, как в последние дни — т.е 50 млн. Таким образом в среднем в ноябре расход составит 44,4 млн. кубометров в сутки.

Нетрудно рассчитать, что эта цифра в 1,61 раза выше, чем в ноябре 2015 и в 1,57 выше, чем в 2015. То есть, в одном случае заметно выше критического показателя, а в другом — немного ниже.

Но главное: из этих цифр следует, что вероятность катастрофического сценария зависит прежде всего от погоды и потому станет понятней позднее. Такой сценарий возможен и не при очень холодной зиме, а при среднестатистических холодах. Однако, есть несколько факторов которые эту вероятность уменьшают.

Дополнительные резервы Украины



Так, нынешнее состояние с нулевым импортом может прекратиться, особенно если к концу зимы в Европе цены на газ упадут. Выкупить можно и часть газа уже хранящегося в ПХГ, но предназначенного для транзита за пределы Украины. И в прошлом месяце это уже делалось — так расчеты показывают что на 15 октября в хранилищах было 15,2 миллиарда кубометров газа для внутренних потребителей, а на 1 ноября уже 15,3 миллиарда, хотя, судя по статистике всю первую половину октября из ПХГ газа шел отбор газа, в том числе и на внутренние нужды. Таким образом несколько сот миллионов кубометров «Нафтогаз» выкупил.

Кроме того, газ, находящийся в режиме таможенного склада, позже может сыграть роль необходимого буфера. Теоретически возможна ситуация, когда, например, в ПХГ останется 5,5 млрд. кубометров, из которых 1 млрд. будет в режиме таможенного склада. Да, если нерезиденты и украинские экспортеры этот миллиард выведут за пределы Украины, то газа в хранилищах будет меньше минимально необходимых 4,662 миллиардов. Но, предположим, они хотели бы переправить продать этот газ позже, или их убедительно попросят пока его продержать в ПХГ. Судя по нынешней статистике, отбор этого газа идет достаточно интенсивно и составит в ноябре порядка 550 миллионов кубометров, но при сохранении таких темпов все равно к февралю-марту, он не исчерпается полностью.

Наконец и технологический минимум не является догмой, сейчас в Европе считают — относительно собственных хранилищ — что его безопасно временно уменьшить на 10% В случае с Украиной это высвобождает еще около полумиллиарда кубометров. Сербский президент объяснил, почему выгодно покупать российский газ © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Таким образом вероятность избежать катастрофы весьма велика, но небезусловна. Все будет зависеть от того сколь холодной окажется зима, и в любом случае, даже некатастрофическое прохождение холодного сезона — это перенос проблемы на недалекое будущее так как с весны потребуется интенсивный импорт, чтобы заполнить ПХГ до приемлемого уровня.

Электричество и морозы



В случае с электричеством прогнозы делать еще сложнее так как надо учитывать еще больше факторов.

Так, безусловно с похолоданием потребление электроэнергии будет увеличиваться. Однако зависимость от температуры здесь не такая, как с газом.

Так по данным «Укрэнерго» с 8 по 14 ноября потребление электроэнергии увеличилось на 4,4% (с 2,97 млрд. кВт часов до 3,11 млрд.), что компания связала с понижением температуры. Однако напомню, что потребление газа из ПХГ на внутренние нужды возросло за тот же период почти на 60%. В случае с электричеством такой скачок потребления невозможен и при очень больших холодах. В отопительный сезон понижение температуры на 1°С приводит к увеличению потребления примерно на 0,8%-0,9%. Так с 8 по 14 февраля этого года при средней температуре —4,8°С потребление составило 3,49 млрд квтч, а в следующую неделю при снижении температуры до —6,7°С оно ставило 3,52 млрд. То есть по сравнению с первой очень теплой неделей нынешнего ноября оно было больше соответственно на 18% и 19%.

Тающий уголь ТЭЦ Украины потребовали запретить электроэнергию из РФ © sobitie.com.ua / sobitie.com.ua / Перейти в фотобанк

Проблему вероятности отключений правомерно связывают с динамикой снижения запасов угля на тепловой генерации. Отражением серьезности ситуации стало изменение формата и полноты этих данных на сайте Министерства энергетики. Много лет эти данные представляли собой таблицу, где давались цифры поступления и расхода угля на каждой ТЭС и ТЭЦ, какв за предыдущий день, так и с начала месяца, а также суммарные данные по всем станциям с разбивкой на блоки, работающие на антраците, и работающие на газовом угле. Такая таблица обычно появлялась каждый день, за исключением выходных и праздников. В последний раз ее публиковали 23 октября, но с 26 октября формат изменился.

Так исчезли данные по ТЭЦ, а они дают сейчас 12-14% от электричества вырабатываемого тепловой генерацией, а данные по ТЭС свелись к статистике поступлений, расхода и наличия угля на каждой станции, но без суммарных данных и без статистики по маркам угля. Сколько осталось угля на ТЭС надо высчитывать самостоятельно.

Такие манипуляции обычно проделывают, когда хотят скрыть неприятные вещи. Так, ТЭЦ большей частью работают на антраците, который Украина полностью импортирует, ибо его месторождения остались на неподконтрольной территории Донбасса. А 29 октября Россия сообщила, что с 1 ноября прекращает его экспорт на Украину. Ранее Украина закупала антрацит в среднем на 27 млн. долларов в месяц, при этом свыше 99% закупок приходилось на Россию.

После этого запасы угля на складах ТЭС начали стремительно таять. Если 29 октября они составляли 565,2 тысячи тонн угля, уменьшившись с 22 октября на 28,1 тысячу тонн, то в следующие две недели уменьшились соответственно на 59,2 тысячи тонн, и на 100,4 тыс. На 16 ноября угля было лишь 370,4 тыс. тонн, это значит что за полмесяца запасы сократились почти на треть (на 1 ноября они равнялись 542,8 тыс. тонн).

Теоретически при сохранении такой динамики уголь на ТЭС должен полностью закончиться к 17 декабря, ну а отключения должны возникнуть еще раньше, так как уменьшение запасов на станциях неравномерно, и некоторые прекратят бы работу еще до этой даты.

Атомный фактор

Но такие расчеты не учитывают нескольких обстоятельств. И главное из них не 7 кораблей с углем, который закупил Ахметов и закупку которых президент Зеленский приписал себе. Кстати, пока неизвестно во сколько он обошелся, а также насколько подойдет для украинских энергоблоков, построенных под донбасский антрацит. Главное — это увеличение производства электричества на атомных станциях, которые вырабатывают сейчас свыше половины электроэнергии в стране.

Так на Украине 15 атомных энергоблоков. Два самых старых на Ровенской АЭС имеют мощность 415 и 420 мВт, все остальные — так называемые миллионники, с мощностью в 1000 мВТ. Весь октябрь и в начале ноября работали лишь 11 блоков, а в ремонте находилось 4 миллионника. Но 10 ноября после капитального ремонта был подключен энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС. Сообщалось, что работы были проведены за 94 суток вместо 104 запланированных. Между тем согласно графику утвержденному в апреле Министерством энергетики изначально длительность ремонта этого блока составляла 209 суток. Неясно насколько такие темпы сочетаются с безопасностью, похоже имел место не только ударный труд, но и отказ от ранее запланированных работ. Но мнения специалистов по этому поводу пока не встречались.

А 12 ноября после почти двухмесячного ремонта был подключен энерголобок №3 Ровенской АЭС. Он продлился на 4 дня раньше ожидаемых расчетов, однако надо отметить, что этот ремонт ранее не планировался — веще еще в марте этот блок завершил капитальный ремонт. А 21 ноября и 12 декабря планируют подключить находящиеся сейчас в ремонте два миллионника Запорожской АЭС.

19 октября и. о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин заявлял: «В ноябре — феврале будут работать 14 энергоблоков. В отдельные периоды при необходимости — и все 15». Однако уже ясно что 15 энергоблоков в этом году одновременно работать не будут — 14 ноября началось снижение мощности четвертого энергоблока Ровенской АЭС, который планируют вывести в ремонт 21 ноября. Надо отметить, что в апреле Минэнерго предполагало провести ремонт с 21 декабря до 10 февраля, очевидно сроки меняют, чтобы блок не был в ремонте в самый среднестатистически холодный период (вторая половина января). Также в январе-феврале очевидно выведут в ремонт один или два старых энергоблока Ровенской АЭС.

Тем не менее очевидно, что зимой атомная энергетика будет работать более чем на 90% своей мощности. 15 ноября производство элекроэнергии на АЭС составило 270,2 млн. кВт часов, это на 30 млн. больше чем ежедневно вырабатывалось в начале месяца, когда работали 11 энергоблоков. В конце ноября, когда на полную мощность выйдет 13 энергоблоков, то выработка составит порядка 290 млн.

В свою очередь на тепловых станциях в последние дни ежедневно вырабатывается порядка 110 млн. кВт часов. Статистика тех же дней показывает: для того чтобы запасы угля не снижались нужно либо увеличить его поступление на 15-25%, либо на столько же сократить его расход с соответственным уменьшением выработки электроэнергии на 16-28 млн. кВт часов. Увеличение выработки электроэнергии на атомных станциях должно сделать такое снижение возможным.



Критический и дешевый белорусский импорт

Еще один источник балансирования энергосистемы и сокращения расхода угля — увеличение импорта прежде всего из Белоруссии. С 8 ноября Украина стабильно получает оттуда ежедневно около 10 млн. кВт часов, но технические возможности позволяют получить еще 11 млн. Что же касается сугубо экономической цены вопроса то она не высока, так в первые 2 месяца этого года Украина импортировала из Белоруссии 184 млн. кВт часов электроэнергии на сумму в 8, 067 тысяч долларов то есть по цене в 4,4 цента за кВт час, тогда как сама тогда экспортировала электричество в Польшу за 6 центов, а в Румынию и Словакию — за 7. При сохранении цены (а на Украину идет дешевое по себестоимости электричество с Белорусской АЭС) и нынешнего уровня импорта расходы составят 12 миллионов долларов в месяц, тогда как средний ежемесячный импорт составляет 5,5 миллиардов.

Отмечу что этой зимой ситуация была еще хуже. Запасы угля на ТЭС 22 февраля составили 301 тысячу тонн и белорусского импорта электричества не хватало, пришлось подключать российский. Однако тогда были неудачно спланированы ремонты атомных станций, поэтому обычно в январе-феврале 2021 АЭС ежедневно вырабатывали чуть больше 230 млн. кВт часов и лишь в середине января и последней декаде февраля более 250 млн.

Да, Украина находится сейчас в шаге от энергетического провала, но все же при трезвом объективном анализе ситуация выглядит так что она приблизится к ней максимум на полшага. Если, конечно, не произойдет чрезвычайных ситуаций, таковыми можно считать и период длительных холодов, и вынужденное отключение на ремонт хотя бы одного из атомных энергоблоков. Судя по опыту прошлого такие ЧП вполне возможны, но нельзя предполагать, что они произойдут непременно.