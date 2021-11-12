По его словам, в пятницу Зеленская прибыла во Львов. В этот же день в редакцию, где работает Терещук, пришли сотрудники Нацполиции и предупредили, чтобы журналисты не предпринимали попыток выглянь в окно, так как по крышам в окрестностях расставлены снайперы, которые будут открывать в таких случаях огонь.
«Такого не было даже при Яныке (Викторе Януковиче — ред.). Приветствуем Зеленскую во Львове. Надеемся, что она покинет город как можно быстрее», — написал Терещук.
Подписчики львовского журналиста не скрывали эмоций в комментариях. Некоторые даже увидели политическую подоплеку в действиях правоохранителей.
«Это месть львовянам за то, что они не голосовали за этот зверинец», «Надо нацепить на себя табличку "Я не порохобот", тогда не подстрелят», «Маразм крепчает».
При этом нашлись и те, кто счел подобные меры безопасности оправданными.
«Не знаю за Яныка, но при Ющи (Викторе Ющенко — ред.) к нам приходили в офис и запрещали выходить на балкон», «Было такое при Януковиче».
Елена Зеленская нередко подвергается обструкции со стороны рядовых украинцев, которые недовольны ее деятельностью в ранге первой леди. Супругу президента в частности критикуют за ее реформы школьного питания на фоне падения уровня жизни и деградации образования, а также за программу по продвижению украинских аудиогидов в мировых музеях, в то время, как Украина не может справиться с пандемией COVID-19.