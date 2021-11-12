Средства массовой информации и социальные медиа регулярно сообщают о создании на Украине целой мошеннической индустрии – колл-центров, сотрудники которых выманивают у жителей России деньги различными способами. Как можно противостоять жуликам, и как устроена работа таких «предприятий», узнавала Украина.ру

Сюжеты о мошенниках с Украины, которые обманывают жителей России, в медиа и сети появляются не первый год. В 2019-м средства массовой информации опубликовали появившийся диалог злоумышленника, предположительно, из одного из украинских колл-центров с мужчиной, у которого пытались выманить деньги.

Жулик признался в том, что «разводит» людей по телефону, и даже пожаловался своему «клиенту» на тяжелую работу: «Знаешь, сколько я звоню людям – это ***** (кошмар – Прим.ред.)»

Свою мотивацию объяснил так: «кушать хочу». Но и на вопрос: «Тебе приносит удовольствие – разводить людей на деньги?», ответил: «Да!» К самому себе плут отнесся самокритично, но и указал на то, что базы с личными данными людей ему передают из России: «Сливают, а потом звонят такие ***** (придурки – Прим.ред.), как я, и пытаются ***** (обмануть – Прим.ред.)»

В конце сентября украинское издание «Страна» внедрило журналиста в один из мошеннических колл-центров в Киеве. Требование к сотруднику были таковы: «Грамотная речь, свободное знание русского языка, минимальные навыки работы с ПК (персональным компьютером – Прим.ред.), усидчивость, внимательность, аккуратность». Опыт работы не требовался.

Украина передала РФ мошенника, объявленного в международный розыск © Facebook, INTERPOL HQ / Facebook, INTERPOL HQ / Перейти в фотобанк

Собеседование и офис такой мошеннической организации располагались в центре Киева – рядом со зданием Службы безопасности Украины (СБУ). Соискателю сразу сказали, что основная цель – граждане России, клиенты российских банков.

В ноябре «Вести» выпустили сюжет о том, что мошеннический бизнес развивается как франшиза – то есть желающий заниматься этим бизнесом покупает набор инструкций и алгоритмов, а также оборудование. Колл-центр располагался в Днепропетровске (переименованном в Днепр), его сотрудники обманывают российских граждан. «Россия – наш враг: ведет против нас войну. Поэтому мы в серой зоне, нас не тронут. Если же мы звонили бы по Украине, Литве, Польше, это было бы опасно. На данный момент нам дали зеленый свет, поэтому мы работаем по России», – рассказал на камеру один из работников, не пояснив, кто дал разрешение на деятельность такого предприятия. В сюжете была и история пенсионерки, у которой выманили несколько миллионов рублей – ее сбережения на квартиру.

«Это добротный бизнес, с тыловой службой, офисными службами, которые обеспечивают все – от развозки на такси из-за карантина до чая, кофе и обедов», – объясняет Украине.ру бывший житель одного из городов юго-востока Украины, работавший в подобной структуре.

«Там развитая система IP-телефонии и обучения персонала, есть развитая корпоративная культура – не смейтесь – но это такой же бизнес, и там нужны люди особого психологического склада, не каждый сумеет выполнять такую работу. Большинство людей никого кинуть не смогут – голос дрогнет, совесть заест. Через такие центры проходят тысяч ребят и девчонок, но остаются работать единицы – самые циничные. Но и их накачивают на тимбилдингах: мы – команда, мы – пираты, мы – молодые волки! Самого продающего поощряют не только деньгами, но и символически – скажем, ему ставят кожаное кресло, чтобы все видели – он лидер по кидкам», – рассказывает собеседник издания.

Прощай, жилье: Крутой рассказал, как Николаева и Королеву развели мошенники © РИА Новости, Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк Илью Сачкова задержали по подозрению в государственной измене – Прим.ред.).

«Охотники за деньгами на самом деле – очень умные люди. Они рассуждают как маркетологи, работают по целевой аудитории. Базы данных можно купить в даркнете (от английского dark – темный; скрытая сеть, в которой степень анонимности выше, чем в обычной – Прим.ред.), и там можно заказывать по сегментам. Скажем – люди от тридцати пяти лет в регионах без Москвы или наоборот – Москва, от шестидесяти пяти».

По мнению собеседника издания, технологии лишь облегчили работу мошенникам – жертвы стали доступнее. «Но в любом обществе есть какой-то процент суггестивных, легко внушаемых людей. Из тысячи звонков в нескольких десятках случаев мошенникам кто-то ответит, но им достаточно – надо лишь ввести «клиента» в состояние паники, создать у него ощущение тревоги, поэтому разговор начинают с того, что человеку якобы что-то угрожает, внушаемый «плывет» и доверяется тому, кто «спасает» его от воображаемой опасности. Иногда один и тот же человек проходит потерпевшим по пяти-шести уголовным делам – каждый раз попадался в капкан, только другой», – объясняет он.

По словам бывшего полицейского, его коллеги сталкиваются с тем, что в сети мошенников часто попадаются одни и те же люди, что подтверждает тезис о легкой внушаемости какого-то количества людей. «Участковые неформально говорят пожилым людям – уберите стационарный телефон, никто хороший вам не позвонит – коллекторы только, да мошенники», – отмечает он.

«Профилактика не всегда помогает, – продолжает бывший сотрудник органов. – Мне жаловался участковый – мошенники взяли в оборот район Москвы, видимо, кто-то слил базу данных, обзванивают пенсионеров. Ловят на старый прикол «ваш родственник в беде, срочно спасите его, переведите денег». Выудили сколько-то там тысяч у пожилой женщины, участковые побежали по пенсионерам с инструкциями – дескать, люди добрые, не ведитесь, объяснили бабушкам и дедушкам, что не надо разговаривать с незнакомыми людьми. И что же? Через несколько дней выманивают деньги у соседки обманутой, хотя ее предупреждали. Коллега просто в отчаянии – как будто и не было беседы с предупреждениями».

«Рога и копыта»: Стало известно, как мошенники-украинцы «кошмарят» россиян в Крыму © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Александр Вураско отмечает, что «за последние несколько лет банки стали куда более внимательно относиться к информационной «протекаемости». «Вообще, в самой ситуации, что большое количество подобных преступлений совершается с сопредельного государства нет ничего удивительного. Мошенники отлично ориентируются в обстановке, поэтому сразу понимают, что политические противоречия банально идут им на пользу. Чтобы ликвидировать преступный бизнес, надо выйти на организаторов, это по понятным причинам проблематично, если они находятся в другой юрисдикции», – говорит собеседник Украины.ру.

Поэтому правоохранительным органам приходится собирать доказательства и ждать, пока мошенники совершат ошибку – выдадут себя, а потом окажутся на территории страны, которая выдает преступников России. «Этим широко пользуются США – они достигли совершенства в отслеживании и задерживании на территории третьих стран тех, кто нанес ущерб интересам их граждан или государства», – уточняет Вураско.

Проблема телефонных и сетевых мошенничеств – глобальная, так как волей-неволей люди оставляют все больше цифровых следов. «В любых организациях накапливаются колоссальные объемы информации, есть, конечно, автоматизированные системы контроля и утечек информации. Но ни одна не может обеспечить стопроцентную эффективность, потому что в любой крупной компании чисто по статистике найдутся инсайдеры. На десять тысяч добросовестных сотрудников смогут найти одного, которого купят», – добавляет собеседник Украины.ру.

Поэтому последней линией обороны против мошенников остается здравый смысл и критическое мышление человека. «Техника работы у жуликов, что с высокими технологиями, что без, одинакова – торопить жертву, чтобы она не понимала, что делает, не осознавала последствия своих поступков. Плутам помогает еще и безграмотность «клиента» – чем меньше собеседник понимает, как проводятся банковские переводы, тем лучше для преступников», – напоминает Вураско.