В Украине энергетический кризис, которого нет, но который тем не менее перерастает в политический. Вопрос в том, какой он по своей природе - рукотворный или происходит по естественным причинам. И если они, оба кризиса, будут, как их предотвратить

Что касается рукотворности, то понятно, что она в любом случае в отношении Украины присутствует. То есть, если страна не заключает с поставщиком газа, то есть с Россией, долгосрочных договоров на поставку газа, а пытается его, этот газ, перекупать в Европе, то очевидно, что получает она энергоноситель по завышенной цене и в последнюю очередь. А если так называемые спотовые, то есть биржевые цены на газ подскочили в 2-4 раза, то естественно, возникает еще и дополнительная нагрузка на бюджет — чтобы покупать газ не по 200, а по 800 долларов за тысячу кубометров. То есть все дело в недальновидности правительства Украины, заявившего, что не будет покупать газ у России и теперь вот вынужденное закупать его в Европе втридорога. Дмитрий Марунич: Нынешний энергокризис на Украине - просто дикость, были все возможности его не допустить © РИА Новости, Нина Зотина

Но в данном случае речь о другом. Есть ли в этой истории так называемая олигархическая составляющая?

Как они это делают

Большая часть энергетики Украины — от генерирующих предприятий до сетей принадлежит украинским олигархам. Они уже давно осознали, что коммуналка дает живые деньги. Построенные еще при Советском Союзе генерирующие мощности — атомные электростанции, гидроэлектростанции, ТЭС и ТЭЦ и сети, подающие тепло, свет и газ простым украинцам, к тому же приватизированные олигархами за копейки, — золотое дно. Они сидят (в Англии, Швейцарии или США) в виллах, квартирах и ресторанах, а денежки идут на счета олигархов.

Проблема в том, что олигархи тоже уязвимы — их благополучие, как и любого другого крупного бизнесмена, зиждется на их влиянии в парламенте и правительстве. Потому что любого из олигархов, больших и даже очень больших бизнесменов можно, в конечном счете, в одночасье раскулачить (как например, произошло с газовым магнатом Александром Онищенко), перераспределив его собственность "между своими". Поэтому, чтобы удержать собственность в такой стране как Украина, олигарх должен не только иметь большие деньги и "руку" в администрации (Офисе) президента, но и своих депутатов в парламенте и влиятельные среди электората СМИ. Что и делают все — от Ахметова до находящегося несколько лет под домашним арестом в Вене Фирташа.

И вот этой многолетней и хорошо отлаженной схеме забрезжил закат. Президент Зеленский буквально на днях, 8 ноября, подписал так называемый Закон об олигархах, который лишает их политических и медийных рычагов, то есть по сути ломает привычную для них систему ведения бизнеса в Украине.

И вот тут возникает вопрос: как к этому отнеслись олигархи? Николай Азаров: Россия так и не прекратила поставок стратегических товаров Украине © РИА Новости, Александр Натрускин

По мнению некоторых украинских политологов, поскольку за принятие закона голосовали те депутаты и депутатские группы, которые спонсируются олигархами, самих олигархов это не особенно волнует. Может быть и так.

Но дело в том, что по опыту прошлых лет украинские олигархи, как правило, реагируют на поступающие в их адрес угрозы не линейно. Всегда соглашаясь на словах с новациями власти, они всегда начинают разрушать ее с другой стороны. Так было с Кучмой, Януковичем, Порошенко. Так будет и с Зеленским.

Например, на принадлежащем Ринату Ахметову телеканале «Украина» (одном из самых популярных в стране) вдруг появляются персонажи, которые резко критикуют Зеленского и его команду, те же же Аваков, Порошенко, Разумков и проч. И это только начало.

Сам Ахметов после прозвучавшей из его телеканала в адрес президента критики, заявил, что никак не влияет на редакционную политику принадлежащих ему СМИ, как неоднократно заявлял тоже самое и Петр Порошенко. Но возникает два вопроса. Первый зачем покупать и тратить деньги на содержание СМИ, которым ты не можешь управлять? И второй, если это так, зачем об этом все время, когда наступает конфликт между СМИ и властью, напоминать?

Главный аргумент олигархов



Еще интереснее дело обстоит с энергетикой, Известно, что значительная часть энергопредприятий, входящих в комплекс ДТЭК, который так же принадлежит Ахметову, в настоящее время работают вполсилы, поскольку часть мощностей находится на профилактическом ремонте, а значительная часть осталась без запасов угля, что уже приводит к снижению температуры в домах украинцев до +12 градусов. В принципе, вина в этом, конечно, правительства, запрещающего покупать уголь у "агрессора". Но ведь и раньше запрет был, а уголь покупали. Да и сейчас, если надо, для тех же металлургических предприятий, покупают.

В этом ключе интереснее ситуация с электроэнергией из Белоруссии, которая нужна Украине для прохождения зимы. Конкурс на ее закупку выиграла государственная компания «Энергоатом». Энрике Менендес: В Украине назревает энергокризис, но Энергомайдана не будет © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Но потом произошло следующее. Белэнерго объявило, что пересматривает итоги конкурса и отказывается поставлять электроэнергию через госкомпанию «Энергоатом», а передает это право (с соответствующей предоплатой) частным компаниям, которые, естественно, могут не выполнять решения Зеленского и его Офиса о замораживании тарифов на коммуналку, в том числе и электроэнергию…

ДТЭК, принадлежащий Ахметову. тут же заявил, что никакого отношения к этому не имеет и что, наоборот, поддерживает государство. Более того, политолог Энрике Менендес, которого связывают с командой Ахметова, в интервью изданию Украина.ру раассказал, что специально выяснял в ДТЭК этот вопрос и ему пояснили, что энергокомпания Ахметова не имеет никакого отношения к этой ситуации.

Проведя небольшое расследование, редакция издания Украина.ру выяснила, что главным поставщиком белорусского электричества в Украине является украинская компания ТЕТ, появившаяся на рынке несколько недель назад. Она при этом располагает значительными кредитными ресурсами, а возглавляет ее бывший топменеджер ДТЭК Виталий Бутенко.

Буквально в это же время (когда телеканал Ахметова мочит Зеленского, а его бывший топ-менеджер скупает белорусскую электроэнергию) в журнале Atlantic Council выходит статья Дэвида Кларка, главный тезис которой, что закон об олигархах, с описания которого мы и начали эту статью, направлен не против олигархов, а против врагов Зеленского, но зато не затрагивает самого близкого Зеленскому олигарха — Игоря Коломойского, который по информации автора статьи продолжает участвовать в принятии важных политических и экономических решений в стране.

Этот американский журнал содержится на средства другого украинского олигарха Виктора Пинчука, который пока не заявлял, что не влияет на редакционную политику издания. Но будьте уверены, если спросят, повторит мантру Ахметова.

Так что Зеленского теперь взяли в клещи — и медийные и энергетические.

А есть ли кризис?

Собирая материалы о происходящем ныне в Украине, мы выяснили, что энергокризиса в Украине в настоящий момент как будто бы нет. Во всяком случае пока.

«Вот сейчас запасы угля (в Украине) составляют менее пятисот тысяч тонн, если говорить точно — 470 тысяч, привел официальные цифры экс-премьер Украины Николай Азаров. — Это при том, что минимальные потребности на зиму, это где-то запас в два с половиной миллиона тонн». Константин Бондаренко: Если Зеленский не договорится с Россией, ему не поможет никакой пиар © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, реальный кризис наступит, если правительство не предпримет чрезвычайных мер, после Нового года, когда на ТЭС Украины закончится уголь, а нового не будет хватать для обеспечения бесперебойной работы.

С учетом имеющихся запасов угля, газа и поступающей электроэнергии, по словам эксперта по энергетике Валентина Землянского, у него тоже «вопросы больше к следующему году, чем к текущему. Текущий еще как-то пропетляют, что называется, а вот с конца января могут возникнуть проблемы».

При этом вина правительства и президента в будущем кризисе уже очевидна. По словам другого украинского эксперта по энергетике Дмитрия Марунича «это просто дикость, [у властей] были все возможности не допустить развитие ситуации по подобному сценарию. Возможно, нового Майдана от этого не случится, в крупных городах в меньшей степени отключают электричество, но какое-то недовольство будет».

Вопрос в том, во что выльется это недовольство — в новый Майдан или требования отставки правительства и досрочных выборов президента и парламента?

При этом все эксперты, опрошенные нами, заявили, что вывести Украину из рукотворного энергокризиса может только Россия, предоставив Украине газ, уголь и электроэнергию.

Резюме

Таким образом, Зеленскому и его команде в ближайшие недели предстоит решать несколько взаимоисключающих задач.

1. Остановить нарастающий в стране энергетический кризис, что реально сделать только вступив в прямые переговоры с Путиным. Либо найти какие-то иные источники поставки угля, газа и электроэнергии. При этом иметь в виду, что Белоруссия может прекратить подачу электроэнергии в любой момент. А ведь Украина интересна Западу только как АнтиРоссия. И что делать с этой альтернативой, пока не понятно.

2. Решить путем переговоров вопросы с олигархами, против которых направлен закон, вступающий в силу в мае следующего года, иначе энергокризис может перерасти в волнения с политическими требованиями и даже в Энергомайдан, который безусловно поддержат олигархические (то есть практически все) медиа. А ведь убрать олигархов из политики, то есть лишить кощеев иглы требует Запад, который сам хотел бы прийти сюда своими транснациональными компаниями. И как команде Зеленского пройти между Западом и олигархами, так же непонятно, как и в вопросе переговоров с Путиным.

3. И что делать дальше с Донбассом, гражданская война в котором и есть главное проявление лояльности режима Зеленского Западу. Если с Западом рвать, что, похоже, никто не собирается делать, то надо мириться с Донбассом. А если продолжать политику двойных стандартов, то придется усиливать войну, чтобы "давить" таким образом на Россию, негласную войну с которой ведут на Западе за отказ от "Северного потока-2".

Впрочем, все три задачи, как взаимоисключающие, решить будет крайне сложно. А может быть, и невозможно.