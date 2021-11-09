Перебои с электроэнергией в стране, полностью обеспечивающей себя этим энергоресурсом, удивляют, считает украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский

— Валентин, украинский «Энергоатом» не будет получать электроэнергию из Белоруссии, хотя выигрывал аукционы на получение мощностей для импорта. Частным компаниям электроэнергию белорусы продают. Какая сейчас ситуация с поставками электроэнергии из России и Белоруссии?

— Тут вопрос к «Укрэнерго». Частники говорят, что получают. Нужно смотреть данные оператора.

- Может ли Украина обойтись без белорусского электричества?

— Ну, видимо, нет. Если частники покупают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, не может.

- Верховная Рада приняла закон об олигархах. Большая часть украинской тепловой генерации принадлежит лидеру украинского списка Forbes Ринату Ахметову, еще несколько ТЭС другим крупным бизнесменам. Как борьба Зеленского с олигархами может сказаться на обеспечении Украины электричеством?

— Да, думаю, никак. С учетом того, что за этот закон голосовали все депутаты, связанные так или иначе с олигархическими группами, все будет идти так же, как шло до этого, концептуально ничего не поменяется.

Валентин Землянский: кто он © Facebook/Валентин Землянский

Мы ж не рассматриваем секторально, так что обвинить Ахметова в монополизме будет достаточно тяжело. Компания у него «светлая», белая и пушистая, прошедшая все международные аудиты. Поэтому я думаю, что никак не скажется.

Вопрос состоит в другом: как государство сможет обязать тот же самый ДТЭК выполнить нормативы по запасам угля? ДТЭК пока говорит, что он спасает государственную «Центрэнерго» — посмотрите их сегодняшнее заявление.

Так что я думаю, что этот закон не скажется никак от слова «совсем», не повлияет на ситуацию.

- Многие украинские политики и эксперты, и вы в том числе, говорили о том, что возможно, что на Украине будет энергетический кризис и веерные отключения. Я вот помню, как в 90-х в Одессе были веерные отключения — да, неприятно, но жить было можно. Сейчас что, будет хуже?

— Давайте не забывать: Одесса 90-х и Одесса 2021 года — это разные города. И экономика Украины тоже разная. И запасы мощности разные. И запасы газа тоже, по ним есть вопросы.

Но в любом случае в 21-м веке какие нахрен могут быть веерные отключения? О чем вы?

Тут же сам вопрос в том, что вы доводите до этого ситуацию в энергетике страны, имея собственную генерацию — мы ж не импортируем, собственно говоря, 100% или даже половину.

Производим сами электроэнергию и при этом мы говорим о возможных веерных отключениях!

- Как вы видите дальнейшее развитие ситуации в украинской энергетике?

— Будем посмотреть. Пока на ближайший месяц ситуация понятна. Что будет дальше — время покажет.

Европейские цены и веерные отключения. Чем грозит отключение Украины от общей энергосистемы с РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также многое будет зависеть от погоды. Будет солнышко, тепло — значит и газа может хватить, и угля где-то там перехватят. Если установится длительно холодная погода — тогда будут вопросы.

Веерные отключения — это последний шаг перед окончательным спасением системы. Когда уже у вас использованы все возможные варианты, используют веерные отключения.

Как правительство Украины собирается решать эту проблему, где собирается брать уголь — я не знаю.