— Валентин, украинский «Энергоатом» не будет получать электроэнергию из Белоруссии, хотя выигрывал аукционы на получение мощностей для импорта. Частным компаниям электроэнергию белорусы продают. Какая сейчас ситуация с поставками электроэнергии из России и Белоруссии?
— Тут вопрос к «Укрэнерго». Частники говорят, что получают. Нужно смотреть данные оператора.
- Может ли Украина обойтись без белорусского электричества?
— Ну, видимо, нет. Если частники покупают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, не может.
- Верховная Рада приняла закон об олигархах. Большая часть украинской тепловой генерации принадлежит лидеру украинского списка Forbes Ринату Ахметову, еще несколько ТЭС другим крупным бизнесменам. Как борьба Зеленского с олигархами может сказаться на обеспечении Украины электричеством?
— Да, думаю, никак. С учетом того, что за этот закон голосовали все депутаты, связанные так или иначе с олигархическими группами, все будет идти так же, как шло до этого, концептуально ничего не поменяется.
У Ахметова ведь не монопольное положение на рынке. Оценивают монопольное положение в целом по рынку. Его компания ДТЭК не превышает установленную долю монополии.
Мы ж не рассматриваем секторально, так что обвинить Ахметова в монополизме будет достаточно тяжело. Компания у него «светлая», белая и пушистая, прошедшая все международные аудиты. Поэтому я думаю, что никак не скажется.
Вопрос состоит в другом: как государство сможет обязать тот же самый ДТЭК выполнить нормативы по запасам угля? ДТЭК пока говорит, что он спасает государственную «Центрэнерго» — посмотрите их сегодняшнее заявление.
Так что я думаю, что этот закон не скажется никак от слова «совсем», не повлияет на ситуацию.
- Многие украинские политики и эксперты, и вы в том числе, говорили о том, что возможно, что на Украине будет энергетический кризис и веерные отключения. Я вот помню, как в 90-х в Одессе были веерные отключения — да, неприятно, но жить было можно. Сейчас что, будет хуже?
— Давайте не забывать: Одесса 90-х и Одесса 2021 года — это разные города. И экономика Украины тоже разная. И запасы мощности разные. И запасы газа тоже, по ним есть вопросы.
Но в любом случае в 21-м веке какие нахрен могут быть веерные отключения? О чем вы?
Тут же сам вопрос в том, что вы доводите до этого ситуацию в энергетике страны, имея собственную генерацию — мы ж не импортируем, собственно говоря, 100% или даже половину.
Производим сами электроэнергию и при этом мы говорим о возможных веерных отключениях!
- Как вы видите дальнейшее развитие ситуации в украинской энергетике?
— Будем посмотреть. Пока на ближайший месяц ситуация понятна. Что будет дальше — время покажет.
Как будем проходить декабрь, январь, а особенно февраль-март. У меня вопросы больше к следующему году, чем к текущему. Текущий еще как-то пропетляют, что называется, а вот с конца января могут возникнуть проблемы.
Также многое будет зависеть от погоды. Будет солнышко, тепло — значит и газа может хватить, и угля где-то там перехватят. Если установится длительно холодная погода — тогда будут вопросы.
Веерные отключения — это последний шаг перед окончательным спасением системы. Когда уже у вас использованы все возможные варианты, используют веерные отключения.
Как правительство Украины собирается решать эту проблему, где собирается брать уголь — я не знаю.