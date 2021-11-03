В рамках целевого сценария достижения «углеродной нейтральности» станет возможным рост российской экономики при уменьшении выбросов парниковых газов. Россия будет опираться и на уникальный ресурс своих лесов

Путин подтвердил планы достижения «углеродной нейтральности» России до 2060 года

В видеообращении к участникам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, президент РФ Владимир Путин подтвердил, что российские власти стремятся достичь «углеродной нейтральности» страны до 2060 года, но будут делать это с учётом естественных особенностей России. «Поставив задачу построения углеродно нейтральной экономики не позднее 2060 года, Россия опирается, в том числе, и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов», — сказал Путин. Он также отметил, что в ближайшие годы Россию ждёт энергопереход с использованием водорода.

Накануне конференции в Глазго, 29 октября, правительство Российской Федерации утвердило «Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года». Она базируется на предложениях Министерства экономического развития РФ, которые были обнародованы ещё в начале октября. В стратегии заложены два сценария — инерционный и целевой (интенсивный), который взят за основу. Сценарии отличаются наборами мер по декарбонизации российской экономики. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

В рамках целевого сценария станет возможным рост российской экономики при уменьшении выбросов парниковых газов. К 2050 году их чистая эмиссия снизится на 60% от уровня 2019-го и на 80% от уровня 1990 года. Дальнейшая реализация этого сценария позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году. При этом атомная энергетика и поглощение углерода лесами будут одними из основных методов углеродной нейтральности, по мнению чиновников из Минэкономразвития.

Признание атомной энергетики «зелёной» — одна из главных целей, которую российские переговорщики хотят достичь на конференции в Глазго. Россия пытается добиться признания на международном уровне принципа технологической нейтральности, т.е. если технология по генерации энергии не предполагает выбросов парниковых газов, то ее следует признать «зелёной». У России в этом есть союзники из ЕС: 10 европейских стран классифицируют атомную энергию как «зелёную», например, Франция, Финляндия, Чехия и другие.

При этом финансируемые с Запада экологические организации фактически требуют деиндустриализации России. Так, руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков в интервью Euronews сказал: «Мы приветствуем, что Россия наконец поставила цель по углеродной нейтральности. Но мы считаем, что нужно быть более амбициозными и стараться достичь этой цели до 2050 года. Причем делать это нужно без использования ложных решений, в частности атомной генерации, плотинных ГЭС, временного перехода на газ». В то же время, именно с помощью природного газа собирается осуществить «зелёный переход» та же Германия — потому эта страна и поддерживает запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Российские водородные проекты: от «Росатома» до En+ Group

Российская государственная корпорация «Росатом» в 2024-2025 годах планирует запуск четырех пилотных проектов по производству водорода. Об этом идёт речь в Атласе российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака.

Из них сразу два производства госкорпорация предполагает запустить в 2025 году на Сахалине. Совместный с французской AirLiquide проект «Голубой водород / аммиак» предполагает производство методом паровой конверсии метана с улавливанием CO2. К 2030 году планируется выйти на уровень ежегодного производства 100 тысяч тонн водорода. Также запланирован на 2025 год еще один проект на Сахалине — «Зелёный водород». Планируется, что водород будет производиться методом электролиза воды с использованием ветровой электроэнергии. Ранее Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих компаний Франции, входящих в ассоциацию «Франко-российская торгово-промышленная палата», подтвердил, что в планах находится сооружение на Сахалине завода по производству водородного топлива. Дмитрий Дробницкий: В мире хаос и неразбериха, потому что система хозяйствования потерпела крах © РИА Новости, Нина Зотина

А в ходе Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке в начале сентября 2021 года, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров и заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов подписали соглашение, которое предусматривает основные направления дальнейшей совместной работы. Планируется, что к 2025 году Сахалинская область должна стать углеродно-нейтральным регионом. Одна из основных мер — перевод части энергетики и транспорта на использование безопасного для окружающей среды водорода, а также строительство ветропарков.

В свою очередь, российская компания En+ Group, которая является мировым лидером производства низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии, в сентябре 2021 года опубликовала свой стратегический план «Путь к нулевому балансу выбросов». В свежем выпуске журнала «Эксперт» описаны конкретные проекты по реализации этого плана. В частности, через два года на Красноярской ГЭС, снабжающей энергией Красноярский алюминиевый завод, разместится первый пилотный электролизер для производства водорода. Журнал напоминает: En+ Group ещё в феврале этого года заявляла, что видит водород перспективным направлением своей деятельности. Водород, газ и нефть. Игорь Юшков о том, как Россия ищет новые источники энергии © РИА Новости, Нина Зотина

При этом новую Мотыгинскую ГЭС на реке Ангара в компании рассматривают как источник энергии для целого завода по производству «зелёного» водорода мощностью в 115 тысяч тонн в год. «"Зелёный" водород — это электролиз воды, и для этого требуется большой объем электроэнергии, — объясняет «Эксперту» глава энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. — В перспективе тут продажа продукта с добавленной стоимостью — не электроэнергии, а "зелёного" водорода». По его словам, в En+ уже есть прикидки по экономике производства самого водорода — в первую очередь для потребителей из Азиатско-Тихоокеанского региона. Параллельно в компании ведутся научно-исследовательские работы по разработке алюминиевых контейнеров для перевозки сжиженного водорода.

Правда, тут может возникнуть та же проблема, что и с производством водорода с помощью электроэнергии, получаемой с АЭС. Как отметил в комментарии «Эксперту» заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев, до сих пор непонятно, будет ли водород, произведенный с помощью энергии со старых атомных или гидроэлектростанций, считаться в мире «зелёным».

Немецкие и британские производители автомобилей и спецтехники верят в водород

Мировые эксперты с большим вниманием следят за «зелёной» революцией на немецких предприятиях. Запрет атомной и угольной энергетики в Германии резко увеличил потребность в природном газе, но компании видят большие перспективы и в водороде. Немецкие автопромышленники хотят сместить крен в сторону нового топлива — во многом для того, чтобы противостоять экспансии электрокаров Tesla на европейском рынке. При этом в американской компании крайне скептически относятся к водороду. Однако немцы уверены, что потенциал водорода пока недооценен.

Так, автоконцерн BMW уже давно работает в этом направлении. В компании уже разработали прототип автомобиля на базе модели X5 в рамках проекта, который частично финансируется федеральным правительством ФРГ. Выход новых моделей на массовый рынок планируется примерно к 2030 году. Вице-президент BMW Юрген Гульднер заявил Reuters в конце сентября, что в 2022 году компания построит испытательный парк и подготовит почти сотню автомобилей с водородными двигателями.

В группе Volkswagen также ведутся работы по исследованию водородных топливных элементов. Специалисты уже построили несколько автомобилей-прототипов. Крупнейшие производители грузового транспорта Daimler AG и Daimler Truck тоже считают водород перспективным топливом, так как батареи электрокаров слишком тяжелы для дальних поездок. Даже крупнейший немецкий военный концерн Rheinmetall начал сотрудничать с новым Центром инноваций и технологий в земле Северный Рейн — Вестфалия с целью производства топливных водородных элементов.

С другой стороны, у водородных двигателей есть существенные недостатки. Технология топливных элементов, при которой водород проходит через катализатор и производит электричество, сегодня слишком дорога для массового производства. И хотя заправка водородным топливом происходит быстрее, чем зарядка аккумулятора, строительство таких заправок также потребует больших затрат. Поэтому даже Юрген Гульднер признает, что без огромных инвестиций будет сложно реализовать автомобили нового типа на потребительском рынке. В 2020 году в Daimler заявили, что свернут производство водородного Mercedes-Benz GLC F-CELL, что только подтверждает неоднозначность перспектив нового топлива. За медведей и тигров против людей и России. Зеленский в Глазго по привычке попросил денег © president.gov.ua

А вот британская компания JCB, один из ведущих производителей спецтехники в мире, планирует запустить продажи машин с водородными двигателями уже к концу 2022 года. Компания инвестирует 100 миллионов фунтов стерлингов в производство высокоэффективных водородных двигателей. Реализацией инновационного проекта занимается команда из 100 инженеров JCB, которая в ближайшее время будет расширена до 150 человек.

Презентация прототипов экскаватора-погрузчика и телескопического погрузчика JCB c водородными двигателями состоялась 19 октября в центре Лондона, причём на мероприятии присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Высокоэффективные водородные двигатели JCB помогут модернизировать производство и быстро достичь наших целей в области климата. Мы планируем развивать в стране водородную экономику, которая сыграет важную роль в решении проблемы загрязнения окружающей среды, создании новых рабочих мест и привлечении инвестиций», — отметил Джонсон. Разработка JCB также будет продемонстрирована в ходе Рамочной конференции ООН по изменению климата в Глазго.