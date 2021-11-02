В рамках слушаний по делу о катастрофе в небе над Донецком рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airline суд принял во внимание версию концерна «Алмаз-Антей» о месте запуска ракеты, сбившей лайнер, однако очень избирательно подошёл к выбору свидетелей для допроса. Тем временем родственники погибших требуют установить вину Киева в этой катастрофе

1 ноября в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении Boeing 777 в районе села Грабово Донецкой области 17 июля 2014 года. В период с 1 по 17 ноября запланировано 7 дней судных слушаний, на которых рассмотрят вопрос компенсаций и предоставят слово родственникам погибших, а затем слово возьмёт прокуратура.

Украину призывают к ответу

В ходе предыдущего раунда судебного разбирательства, проходившего в сентябре, уже выступили более 90 человек, потерявших близких в той авиакатастрофе. Кто-то из них делился воспоминаниями о родных, кто-то рассказывал, с какими трудностями столкнулись, а кто-то рассуждал о том, кто виноват в авиакатастрофе. Впервые в зале суда прозвучали обвинения в адрес Киева. В частности подданная Нидерландов Плони Айтерлинде, потерявшая сына, указала на попытки украинской стороны уйти от ответственности. 7 лет спустя: Вину Украины в крушении MH-17 продолжают тщательно скрывать © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Вы оставили открытым воздушное пространство на высоте выше 10 километров, зная о том, что серьёзные военные действия ведутся в этой зоне. Вы пренебрегли вероятностью, что повстанцы могут использовать оружие дальнего радиуса действия. Вы могли выбрать не рисковать, но вы решили иначе», — заявила женщина в видеообращении.

В кулуарах подобные мысли звучали и раньше. Робберт ван Хайнинген, у которого в авиакатастрофе погибли брат, его жена и сын, в комментарии РИА Новости отметил важным расследовать причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий.

«Конечно, это является частью проблемы. Вопрос незакрытия неба есть в документах, с которыми имеет дело суд. И это было упомянуто в ходе судебно-медицинского расследования. Да, прокуратура в этом процессе не обвиняет Киев, но, возможно, это будет в другом процессе. Мы все хотим иметь ясную картину произошедшего. Поразительно, что люди, которые запускали ракету, не видели, что целились в гражданский самолёт, а не в военный. И я действительно хочу понять, почему. Но воздушное пространство должно было быть закрыто», — говорил нидерландец.

В середине октября власти Нидерландов порекомендовали завершить работу по дополнительному расследованию ситуации с незакрытием воздушного пространства над зоной вооружённого конфликта в Донбассе, приведшей к крушению Boeing 777.

«Такой демарш, по своей сути, является лишь очередным подтверждением, что официальная Гаага игнорирует очевидное и озабочена лишь тем, как лучше «»перевести стрелки» с Киева на Москву и спасти от любой ответственности украинские власти. Нидерланды, следуя принятой ими сразу после крушения МН17 тенденции игнорировать любые данные, которые не соответствуют логике обвинения во всём России и выгораживания киевских властей, решили отказаться и от анализа противоправных действий Киева накануне катастрофы рейса МН17», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Премьер-министр Малайзии: Расследование атаки на MH17 необъективно, а доказательств вины России нет © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Она подчеркнула, что правительство королевства, самоустранившись от детального разбирательства по этой острой теме, рекомендовало парламентариям, стремящимся узнать правду, обратиться не только в Киев, который несёт полную ответственность за воздушное пространство, где произошла трагедия, но и в Москву.

«И это при том, что украинские власти, если верить рассекреченным сведениям, попавшим в руки голландских журналистов, сами в открытую расписались в невозможности обеспечить безопасность своего воздушного пространства. Если это не доказательство ответственности Украины, то что это?» — задалась вопросом дипломат.

Избирательный подход к выбору свидетелей

На слушаниях 1 ноября председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс объявил, что не всех свидетелей по делу о крушении MH-17 смогут опросить в ближайшее время, в частности Сергея Учкаева, который в момент катастрофы командовал 53-й зенитная ракетной бригадой Вооружённых сил РФ, базирующейся под Курском.

Несколько лет назад глава национального уголовного подразделения полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен сказал, что следователи установили, что ракета, сбившая малайзийский лайнер принадлежит именно этой воинской части, и что она была выпущена с территории России. Однако Министерство обороны РФ опровергло эти обвинения и заявило, что международные эксперты продемонстрировали ракету 1986 года выпуска, а Москва уничтожила все образцы этой партии ещё до 2011 года. Кроме того, ни один зенитно-ракетный комплекс РФ никогда не пересекал границу Украины. Суд по делу MH17 может учесть показания умершего свидетеля © Максим Блинов / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«2 апреля 2021 года следственный судья направил запрос России о юридической помощи для опроса полковника Мучкаева. 27 сентября следственный судья вновь отправил запрос в Министерство юстиции РФ, с тех пор ответа не было. Поэтому следственный судья пришёл к выводу, что выполнить запрос о допросе Мучкаева пока не представляется возможным (к установленной крайней дате — 1 декабря 2021 года — ред.)», — сказал Стейнхёйс.

Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы одного из обвиняемых россиянина Олега Пулатова, обратилась к суду с просьбой не оставлять попыток добиться допроса Мучкаева, поскольку важность его показаний сложно переоценить. Вместе с тем она уличила прокуратуру Нидерландов в сокрытии информации. Серьёзные вопросы, по её словам, вызывает решение не включать в досье по делу показания военнослужащего 53-й зенитно-ракетной бригады РФ — названного свидетелем S45, — который находился рядом с местом крушения Boeing777 и в беседе с представителями Совместной следственной группы объяснил, почему самолёт не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук».

«Непонятно, почему прокуратура решила удержать данную информацию. Такая информация крайне важна для дела. Это ставит под вопрос, какими критериями пользуется прокуратура для оценки релевантности информации и как оцениваются другие данные, имеющиеся в распоряжении обвинения. Именно поэтому мы запросили доступ ко всему объёму информации, которая находится в распоряжении прокуратуры. Кто знает, какая ещё там может быть информация, которая имеет важное значение, но была отсеяна прокуратурой как нерелевантная, поэтому не попала в поле зрения суда и защиты», — заявила тен Дуссхате. Нидерланды могут экстрадировать россиян, раскрывших детали крушения МН17 - СМИ © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Согласно законодательству Нидерландов, прокуратура должна предоставлять суду документы и материалы, которые подтверждают как вину, так и невиновность обвиняемых. Стороне защиты несколько раз было отказано в получении доступа к этой информации. Комментируя запрос адвокатов, прокурор Тейс Бергер заявил, что информация, представленная этим свидетелем, не добавляет ничего важного к тому, что уже есть в досье, поэтому обвинение не видит необходимости приобщать к делу эти документы.

«Алмаз-Антей» услышали в Нидерландах

Сторона защиты также настаивала на проведении нового опроса экспертов российского концерна «Алмаз-Антея», производящего комплексы «Бук», но суд разрешил обратиться к ним только с письменными вопросами, на которые те впоследствии дали исчерпывающие ответы. Специалисты предприятия пришли к выводу, что сценарий о запуске ракеты со стороны населённых пунктов Снежное и Первомайское, как утверждается в докладе международной группы, не подтверждается — его произвели из точки южнее, как показали 2 натурных эксперимента, проведённые «Алмаз-Антеем».

В ходе слушаний судья Хелейн Керстенс-Фокенс сообщила, что суд приобщил к делу расчёты российского концерна относительно возможного места запуска ракеты, из которой предположительно был сбит рейс MH17. Ранее в досье были включены заключения специалистов Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии.

«Что касается повреждений, «Алмаз-Антей» в своём докладе указывает, что количество отверстий в обломах в 3-5 раз меньше, чем можно ожидать, если бы ракета шла по встречной траектории, как утверждается в докладах Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии, и это следует из результатов как симуляций, так и тестов. Это даёт основания эксперту «Алмаз-Антея» говорить о том, что сценарий запуска ракеты из-под Снежного не может быть подтверждён. Если причиной крушения Boeing стала ракета, выпущенная из ЗРК «Бук», то эта ракета могла идти только на пересекающемся курсе», — уточнила судья. «Политическая цензура»: Корнилов высказался о блокировке фильма о MH-17 © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Натурный эксперимент российских специалистов, показал, что ракета 9М38М1, а точнее металлические «двутавры» — поражающие элементы — оставляют пробоины в форме бабочки, а на снимках рухнувшего малайзийского Boeing таких не было. Это позволяет сделать вывод, что 17 июля 2014 года применялся самый старый тип ракеты 9М38. Последние такие выпустили в 1986 году, максимальный срок эксплуатации составляет 25 лет. По словам представителей «Алмаз-Антея», с вопросом о возможности дальнейшего использования в 2011 году к ним обращалась украинская сторона, им ответили, что российские военные не применяют ракеты дольше установленного срока из-за опасности для боевого расчёта.

Вопрос о компенсациях родственникам погибших будет рассмотрен в суде 9 ноября, а не 2-го, как планировалось ранее. Желание получить компенсацию выразили 299 человек.

Быстрым расследование не будет, о чём ранее предупредила прокурор Манон Риддербекс, — оно требует времени и терпения. По её словам, в досье по делу достаточно документов относительно причастности к трагедии 4 лиц, в отношении которых были выдвинуты обвинения, однако параллельно международные следователи продолжают работу, чтобы установить лиц, которые были непосредственно причастны к запуску ракеты, сбившей самолёт, и тех, кто отдавал указания. Дабы не превращать разбирательство по авиакатастрофе 7-летней давности в бесконечную историю, председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс установил срок вынесения приговора — до конца 2022 года и даже назвал конкретные даты, когда это может произойти: либо 22 сентября, либо 17 ноября, либо 15 декабря.