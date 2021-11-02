Выборы харьковского городского головы завершились в первом же туре. С результатом 50,66% победил исполняющий обязанности мэра, секретарь горсовета Игорь Терехов (146240 голосов). Бывший губернатор Харьковщины и экс-мэр Харькова Михаил Добкин занял второе место с 28,41% (82008 голосов)

Сразу следует отметить, что результаты выборов подсчитывали более суток, что сразу настораживает. Есть ощущение определённой подогнанности результатов под предварительные экзитполлы. Например, согласно экзитполлу от New Image Marketing Group и Human Research, Игорь Терехов получил победу в первом туре с 53,8% голосов, а Михаил Добкин набрал 24,5%. Как сообщалось, метод данного опроса — анонимное заполнение анкет респондентами. После заполнения они самостоятельно клали анкету в ящик, который имитировал урну для голосования. В опросе приняли участие 7490 человек, его погрешность не превышает 1,5%. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Однако, классический экзитполл проводится методом face-to-face, через интервьюирование проголосовавшего респондента после его выхода с участка. Экзитполл проводится именно таким, а не иным методом, чтобы респондент видел заполнение анкеты интервьюером, все участники выборов могли контролировать время работы интервьюера на участке и, в случае крайней надобности, посчитать количество опрошенных людей. Если же анкеты оставляли в неком «ящике» и к нему был неограниченный доступ третьих лиц, то надежность и валидность таких данных может и должна быть подвержена сомнению.

Напомним, что внеочередные выборы были назначены после смерти многолетнего градоначальника Первой столицы Геннадия Кернеса в декабре прошлого года, и незаконная, многомесячная задержка с назначением даты переизбрания мэра связана — как считают многие наблюдатели — с необходимостью накачки рейтинга ранее пребывавшего в тени Кернеса вице-мэра Игоря Терехова.

Почти сразу неофициально начавшаяся предвыборная борьба отличалась жёсткостью и бескомпромиссностью: Харьков имеет большое политическое значение для всей Украины — как второй по величине город государства, важный экономический центр, один из крупнейших русскоязычных городов за пределами России (и на границе с РФ). Таким образом, эти выборы приобретали определенное геополитическое значение. В Харькове люди неохотно идут на выборы мэра © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Офис президента Зеленского сделал ставку на Игоря Терехова, который, как сообщали украинские СМИ, в случае своей победы пообещал обеспечить лояльность Харькова действующему режиму. В ответ Киев не обращал внимание на эксплуатацию в предвыборных интересах работников бюджетной сферы и прочие сомнительные схемы. А против амбиций Игоря Терехова работала сама безрадостная реальность Украины — энергетический и экономический кризис, разгул ультранационализма, пандемия коронавируса, с которой система украинского здравоохранения не справляется.

Кстати, несмотря на то, что в Харькове эпидемиологическая ситуация одна из самых худших в стране, правительство специально не вносило регион в «красную зону». Во-первых, это значило бы признать провал работы местной власти в сфере медицины, а во-вторых — сорвать намеченные пиар-акции, вроде открытия «Фэнтази-парка». Массовые мероприятия, на которых могли заразиться тысячи людей, проводились с какой-то садистской жестокостью и уровень заболеваемости коронавирусом в регионе к концу предвыборной кампании был превышен в почти в 10 раз: при норме 75 заболевших на 100 тысяч человек он составил 755.

Зато накануне самих выборов официальные лица припугнули избирателей, утверждая, будто на участках будут требовать ковид-сертификаты. Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (правящая партия «Слуга народа») 29 октября в популярном ток-шоу Савика Шустера сообщил, что во время внеочередных выборов на избирательных участках могут проверять COVID-сертификат или результат ПЦР-теста. Врио мэра Харькова рассказал, как Кернес не допустил создания ХНР © РИА Новости, Игорь Чекачков / Перейти в фотобанк

Понятное дело, заявление тут же растиражировала пресса. В результате ЦИК Украины была даже вынуждена дать официальное разъяснение: «Сейчас распространяется сообщение о том, что на выборах 31 октября на участках будут проверять сертификаты о прививках или отрицательный тест. Будут ли проверять — нет». Но многие горожане этого опровержения не услышали.

Похоже, была сделана ставка на «сушку явки» — то есть минимизацию количества пришедших на голосование избирателей. Вплоть до того, что в сам день голосования, как сообщал популярный ТГ-канал «Резидент», происходил обзвон харьковчан: «Людей запугивают ситуацией с ковидом и рекомендуют не приходить на выборы, называя фамилии их семейных врачей». И это вполне удалось — явка горожан составила менее 30%. Власть небезосновательно считает, что любое массовое протестное голосование может сбить любого их кандидата.

Фальсификации в пользу действующего мэра были выявлены, в частности, на участках № 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189 и 631200 в Новобаварском районе города, где голосов у кандидатов Константина Немичева («Нацкорпус») и Александра Скорика («Европейская солидарность») сократилось на 160 и 237 соответственно, а у Игоря Терехова голосов стало на 397 больше. Аналогичные сообщения приходили из Основянского района. Поскольку конечная победа Игоря Терехова обеспечена всего 1905 голосами избирателей (те самые 0,66 к 50%), допущение, что эти голоса были «изысканы» на других участках, выглядит вполне правдоподобным. И ещё интерес представляет тот факт, что экзитполл «общественной сети «Опора» (из числа т.н. грантоедов) сразу после выборов предсказал победу Терехова с точностью до 0,6% — случай в социологии, можно сказать, уникальный.

Через сутки утомительного подсчёта результатов, комментируя выявленные нарушения, штаб кандидата Михаила Добкина сделал заявление: «Даже использование этих действий не хватило, чтобы получить тот результат, который объявила городская власть через подконтрольный экзит-пол. Поэтому в худших своих традициях власть задействовала все свое влияние на избирательные комиссии, чтобы любой ценой получить победу вплоть до воровства голосов у других кандидатов в пользу Игоря Терехова». С аналогичными заявлениями выступили кандидаты Немичев и Скорик. Добкин пообещал продолжить борьбу против «временной власти» © РИА Новости, Facebook/Игорь Терехов

Не обошлось и без «чёрного пиара». Так, накануне выборов «неизвестные» обклеивали автомобили харьковчан рекламой кандидата Михаила Добкина. Ранее его информационные палатки атаковали местные «патриоты», был напечатан тираж поддельной газеты «Время Добкина» с различными одиозными материалами, запущены фальшивые агитматериалы, вроде «"Правый сектор" признаёт Добкина своим лидером». В свою очередь штаб Добкина обнародовал результаты расследования, из которых явствовало, что секретарь горсовета обманом завладел электронной подписью тяжело заболевшего Геннадия Кернеса и, по сути дела, стал узурпатором. Популярный блогер Анатолий Шарий тоже опубликовал ролик о коррупционных схемах исполняющего обязанности мэра.

Косвенно против Игоря Терехова обернулось и общественное возмущение после нескольких чудовищных ДТП со смертельным исходом, которые произошли в Харькове буквально накануне выборов. Особенно большой резонанс получил инцидент с аварией при участии 16-летнего подростка Николая Харьковского, ранее не раз попадавшего в поле внимания правоохранителей, но каждый раз уходившего от наказания. Отреформированная бывшим шефом господина Терехова — экс-министром МВД Арсеном Аваковым — правоохранительная система распространяет миазмы разложения по всей стране, но в городе накануне выборов градоначальник поневоле несёт личную ответственность не только за хорошие информповоды, но и за плохие.

Вдобавок ко всему, господин Терехов в стиле «заклятого патриота» умудрился лягнуть и Россию — потребовав от неё «вернуть» Крым и Донбасс. Российские СМИ уже обратили внимание на это заявление, и хотя чиновник такого ранга вряд ли мог сказать иначе в нынешних украинских реалиях, но формулировка выбрана, мягко выражаясь, не слишком дипломатичная — особенно, учитывая реальные экономические интересы Харькова.

Показательно, что все промайданные кандидаты (А. Скорик от «Европейской солидарности», К. Немичев от «Национального корпуса» и активист харьковского Евромайдана С. Ряполов) в сумме набрали менее 15%. Обычно представители Майдана набирали в Харькове до 25% голосов избирателей. Но при этом Константин Немичев, представляющий ультраправый «Нацкорпус», получил 4,22% то есть более 12,2 тысяч проголосовавших за него. Для интернационального, цивилизованного города — это много. Общий результат майданных кандидатов предполагает разочарование «в идеалах Майдана» многих его бывших сторонников и резкую радикализацию тех, кто им остался «верен».

С большим трудом и, возможно, не без помощи заинтересованных лиц, господин Терехов признан победителем в первом же туре и становится полноправным Харьковским городским головой. Харьковчане не самым большим числом голосов выбрали пусть даже весьма условную, но стабильность. Между возможностью перемен и стагнацией избрали второе — люди в перемены к лучшему уже не верят (низкая явка), заняты личным выживанием и хотят, чтобы их оставили в покое. Конформизм победителя выборов этим требованиям вполне отвечает.