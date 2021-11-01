С 25 октября на полуострове нельзя заселиться в гостиницу, санаторий или другое место размещения без QR-кода, медицинского отвода от прививки и дополнительно ПЦР-теста. Это официально. А фактически можно спокойно снять квартиру в любой точке Крыма.

Ограничения в действии

В Крыму предсказали коллапс медицины из-за медленных темпов вакцинации © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса, на данный момент бронирование отдыха в Крыму снизилось на 15-20 процентов. Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами в режиме видеоконференции», — заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Чиновники трубят на каждом углу — сидите дома и никуда не отправляйтесь на каникулах. Полуостров уже в полной мере ощутил все прелести курортного сезона. 1 июня в Крыму было 96 заболевших. 28 октября — 693 случая. Семикратный рост объясняется просто: ограничительные меры летом мало кто соблюдал. Плюс добавился фактор сезонности — простудные заболевания осенью случаются регулярно.

Представители туроператоров сообщают, что поток курортников снизился примерно на 30 процентов. Официально бронируют туры только те, у кого есть необходимые документы. Многие выбирают другие направления.

«У нас многие туристы летят в Египет, все туры заняты в этом направлении, кто обращается, мы даже не можем ничего предложить нового», — поясняет Татьяна Попова, турагент из Севастополя. — Есть спрос на другие жаркие зарубежные страны, в Крым не очень стремятся ехать гости. Несколько броней в гостиницах полуострова мы все же отменили.

Долина привидений, пещера марсиан и вход в царство мертвых: самые мистические места Крыма © commons.wikimedia.org, Nimuel23

«Мы попробовали поискать другие варианты и нашли! — делится Ирина. — В Бахчисарайском районе сняли прекрасный коттедж для всей семьи, идеальные условия, в лесу почти. ПЦР и тому подобное не нужно. Доставка еды там есть прям в коттедж. Хозяйка сказала, что мы с ней видеться почти не будем, поэтому и документы нам никакие не надо, ну кроме паспорта для брони».

Нельзя, но можно

Виктор Юрьев из Симферополя без проблем снял квартиру у моря в Гурзуфе. Говорит, что сначала тоже забронировал отель, собирался устроить романтический отдых супруге. СПА, бассейн, ресторан и все остальное. Но в отеле сказали, что без кода и теста не пустят. Мужчина не растерялся и быстро нашел выход.

«Я открыл несколько страниц в интернете, посмотрел, какие где условия, чтобы море было близко, и спокойно снял шикарную квартиру. В отеле я бы заплатил за наш отдых 24 тысяч рублей, а теперь отдам всего 10», — признается мужчина и добавляет, что есть один минус — нет СПА и прочего, но он уже нашёл массажистов, которые придут на квартиру и сделают расслабляющий массаж камнями, а также косметолога, готовую выполнить ряд процедур не хуже, чем в СПА в отеле.

Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подтверждает — спрос на частный сектор в Крыму с 30 октября по 7 ноября высокий. А точнее вырос втрое, то есть туристы все равно будут, только не совсем легально.

На первом месте — Ялта. Сюда хочет приехать большинство гостей. Также пользуются спросом Алушта, Феодосия, Симферополь, Евпатория и Бахчисарай. Несколько дней назад популярен был и Севастополь, но все изменилось после того, как губернатор Михаил Развожаев заявил — на въезде и выезде из города будут стоять блокпосты. Попасть в город-герой смогут как местные жители, так и туристы, но только с документами, подтверждающими вакцинацию или с медотводом.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов парировал заявление коллеги — ответил, что блокпосты в Крыму устанавливать не будут. Это значит, что туристы могут свободно перемещаться по полуострову.

Мы попытались забронировать квартиру в разных городах и селах Крыма с 3 по 6 ноября. Связались с 20 владельцами жилья в Евпатории, Джанкое, Красноперекопске, Феодосии, Керчи, Ялте и Симферополе. Везде можно без труда снять любую квартиру. ПЦР-тест никто не требует, о прививках не спрашивает. Стоимость жилья — от 1500 до 2500 за однушки и двушки. Это средние цифры по всем городам.

COVID-19: в Симферополе переполнены морги, власти идут на срочные меры © REUTERS, Gleb Garanich

И таких сообщений мы получили десятки. Это значит, что на полуострове все же будут туристы. Теневой сектор не особо пострадает из-за ограничений, в то время как официально работающие отели и гостиницы будут терпеть убытки.

К слову, на новогодние каникулы российские туристы планируют оставаться в Крыму от 4 до 9 ночей. Если сейчас удастся остановить рост заболеваемости коронавирусом, то вполне вероятно, что в январе мы снова вернемся к большим цифрам. Если, конечно, всех не заставят поголовно делать прививки.