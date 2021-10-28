Министр обороны Украины Андрей Таран опроверг известия об атаке турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе, сообщили медиа. Ранее в СМИ распространялись видео, о которых говорилось, что это съемка удара дрона. Впрочем, БПЛА и ранее использовались в конфликте. Украина.ру узнавала, что даст применение этой техники в противостоянии

Обострение в Донбассе

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в минской подгруппе по безопасности Алексей Никоноров подтвердил, что Киев задействовал дрон. «ВФУ (Вооруженные формирования Украины — так в Донбассе называют украинских силовиков. — Ред.) при помощи БПЛА предприняли попытку повторного подрыва нефтебазы в Кировском районе Донецка. Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал», — рассказал он.

Никоноров назвал событие частью «целенаправленной террористической кампании, направленной против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения». И призвал Специальную мониторинговую миссию Организацию по безопасности и сотрудничеству (СММ ОБСЕ) оперативно отметить использование беспилотника. Ранее украинские военные использовали такие устройства, в том числе и собственного производства: иногда это были аппараты изначально гражданского назначения, переделанные для боя. В случае атаки на нефтебазу вряд ли речь шла о Bayraktar'е.



Атака дрона-камикадзе произошла на фоне обострения обстановки в Донбассе. В среду, 27 октября, глава республики Денис Пушилин признал, что силовики Киева захватили населенный пункт Старомарьевка, который относится к нейтральной полосе между позициями украинских войск и сил ополчения. «Нарушен статус-кво: захвачен населенный пункт, находящийся в "серой зоне", тем не менее находящийся на обеспечении Донецкой Народной Республики. Более того, этот населенный пункт фигурировал как один из вариантов разведения сил и средств», — заявил он.

Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил (так украинские политики назвали действия против Донбаса. — Ред.) впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар"», – информировал Генштаб ВСУ.

При этом украинские силовики подчеркнули, что «беспилотный летательный аппарат не пересекал линии соприкосновения». Это упоминание в Генштабе сделали, чтобы заранее оправдаться: дескать, не было нарушений Минских соглашений и дополнительных мер контроля за перемирием.

В частности, в меморандуме, пописанном в 2020-м Киевом, сказано про запрет «полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (…) вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 километров». Исключение сделано только для дронов ОБСЕ.

На этом основании представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Минске Родион Мирошник посчитал, что несоблюдение Киевом взятых на себя обязательства все-таки было. «Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении минских соглашений — это вызов и попытка (…) выяснить, что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть», — заявил он.

Сколько турецких беспилотников у Украины

Украинские комментаторы, описывая удар беспилотника, утверждали, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не смогли ничего сделать с дроном. Киев традиционно пытается обвинить Москву в причастности к конфликту в Донбассе, в Кремле указывают на отсутствие доказательств этого и настаивают внутристрановом характере противостояния.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков напомнил позицию Москвы по поводу наличия и использования турецких беспилотников: «Как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины». Ранее сообщалось о приобретении Киевом 12 беспилотных летательных аппаратов у Анкары.

Эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов отмечает в комментарии Украине.ру, что беспилотники Bayraktar TB2, закупленные Украиной, «пока не могут использоваться ВСУ против ЛНР и ДНР массированно в силу малочисленности имеющегося парка». «Скорее всего, пока это будут точечные действия. Привести к достижению каких-то значимых военных целей они не могут. На первых порах, эффект неожиданности сможет принести некоторые плоды, которые будут использоваться для обеспечения пропагандистского эффекта», — уточняет он.

Из последних сил. На Украине собрались производить свой «Байрактар» © пресс-служба министерства обороны Украины

Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов в комментарии Украине.ру говорит, что тех средств противовоздушной обороны, которые есть у республик Донбасса, пока явно недостаточно для отражения массированной атака беспилотников. «У наиболее мощного переносного комплекса «Стрела-10» дальность стрельбы пять километров, а Bayraktar работает с восьми. Но есть практика, зарекомендовавшая себя как эффективная — использование средств радиоэлектронной борьбы», — отмечает он.

Турецкие беспилотники хорошо показали себя во время кампаний в Африке и на Ближнем Востоке, но не меньшие, а то и большие таланты в их продвижении показали не только конструкторы, а те, кто рекламировал БПЛА. Благодаря умелому маркетингу, Bayraktar стал преподноситься как супер-оружие, которое меняет ход конфликта и дает победу обладателю. И использование дрона Киевом имеет больше психологический эффект — украинские военные стали заложниками рекламной легенды и надеются, что их противник так же поверит в непобедимость «Знаменосцев».

«Сыграла роль неожиданность применения беспилотников, тем более против неподготовленных расчетов ПВО, но когда зенитчики освоились, то началась охота за «Байрактарами». В Карабахе их массово использовали четыре дня войны, потом по некоторым причинам их применение в воздухе было прекращено. Ситуация показала, что потери для парка беспилотников могут быть невосполнимыми. Всего было произведено около таких 200 БПЛА, около 50 из них уже сбили или приземлили, перехватив управление», — заключает Коновалов.

В пользу версии о пропагандистской составляющей атаки дрона высказался и главный редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва. Он посчитал активизацию украинской армии попыткой Киева помешать пуску «Северного потока — 2». Тогда единичный, но эффектно преподнесенный удар беспилотника больше напоминает попытку удивить противника.

Реакция российского экспертного сообщества

В России реакция на использование против БПЛА в ходе гражданского конфликта на востоке Украины была сдержанной. Известно, что по факту применения БПЛА против гражданского населения Следственным Комитетом РФ возбуждено уголовное дело и по этому факту будут проведены следственные действия.

Из официальных лиц практически никто пока заявлений не сделал. Исключением стал комментарий полпреда России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Бориса Грызлова, который пояснил, что представители Киева по Донбассу ушли от ответа на вопрос по применению турецкого беспилотника, сообщают РИА Новости.

Между тем российское экспертное сообщество утверждает, что действия Киева направлены прежде всего против России (Алексей Кочетков, Елена Панина и др.) и что Россия должна ответить в дальнейшем на применение БПЛА, поскольку на территории Донбасса проживают около миллиона российских граждан.

«Сейчас там живет около миллиона граждан РФ. Украина оказывается в положении Грузии, когда она пошла "освобождать" Южную Осетию, забыв, что там проживали почти 100% российских граждан, и получила "принуждение к миру". Мне сложно сказать, что задумал наш Генштаб. Но то, что в ближайшее время будет показательное замедление нескольких беспилотников, — это однозначно", — заявил изданию Украина.Ру военкор Дмитрий Стешин.