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"Я схожу с ума": глава Бундесбанка увязал экономический спад в ФРГ с СВО на Украине
"Я схожу с ума": глава Бундесбанка увязал экономический спад в ФРГ с СВО на Украине - 27.10.2024 Украина.ру
"Я схожу с ума": глава Бундесбанка увязал экономический спад в ФРГ с СВО на Украине
Спад в Германии начался весной 2022 года и во всём Евросоюзе сейчас структурные экономические проблемы. Об этом 26 октября заявил президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель
2024-10-27T15:12
2024-10-27T15:12
2024-10-27T15:12
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"Мы не должны забывать, с чего все началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022-го", — цитирует Bloomberg жаловавшегося главу главного банка ФРГ.Нагель также заявил, что Германия решает свои экономически проблемы. При этом он отметил, что такие проблемы не только у этой страны."Мы знаем, что у нас есть структурные проблемы в Европе, теперь нам нужно найти умные способы, и есть умные способы, как преодолеть эти структурные проблемы, — добавил он. - У нас есть все возможности" и "приверженность, чтобы выйти на путь роста, которого мы достигли за последние 25 лет".Президент Бундесбанка также поведал, что предложения России наладит международное сотрудничество в формате "Большой двадцатки" (G20) являются насмешкой. Нагель даже отметил, что у него возникают проблемы с головой, когда он слышит такие инициативы."Я схожу с ума, когда мне приходится слушать российского коллегу в формате G20, и он говорит мне, как важно международное сотрудничество, — сказал Нагель. — Это на самом деле неприемлемо".Накануне в новостях: Европа даст кредит Киеву украденными у России деньгами: Европарламент готовится голосовать
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новости, германия, европа, украина, бундесбанк, ес, bloomberg, g20, международные отношения, финансы, антироссийские санкции, сво
Новости, Германия, Европа, Украина, Бундесбанк, ЕС, bloomberg, G20, международные отношения, финансы, антироссийские санкции, СВО
"Я схожу с ума": глава Бундесбанка увязал экономический спад в ФРГ с СВО на Украине
Спад в Германии начался весной 2022 года и во всём Евросоюзе сейчас структурные экономические проблемы. Об этом 26 октября заявил президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель