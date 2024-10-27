Украинский депутат: министр обороны США привёз Владимиру Зеленскому взятку - 27.10.2024 Украина.ру
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Украинский депутат: министр обороны США привёз Владимиру Зеленскому взятку
Украинский депутат: министр обороны США привёз Владимиру Зеленскому взятку - 27.10.2024 Украина.ру
Украинский депутат: министр обороны США привёз Владимиру Зеленскому взятку
Министр обороны США Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку за политическую услугу накануне ноябрьского финала американских президентских выборов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил из следственного изолятора оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский
2024-10-27T14:37
2024-10-27T14:37
новости
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ллойд остин
минобороны
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"Остин, получается, привез Величайшему и “покорителю Сибири” - взятку за то, что те заставят солдат стоять на смерть под Покровском, чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис… Взятка - максимально примитивная. Впервые США дают Величайшему деньги на производство оружия в Украине и без контроля. Именно так я расцениваю 800 млн $ на дроны украинского производства", - сообщил Дубинский (орфография и пунктуация оригинала).По мнению оппозиционного депутата, сотни миллионов долларов из США уйдут в песок. Дубинский уверен, что партнёр Зеленского ("покорителя Сибири") Денис Шарапов наладил закупки Минобороны по засекреченным контрактам."Во-вторых, произвести учет таких дронов из-за отсутствия централизованных поставок будет невозможно. В-третьих, это (в случае FPV) оружие одноразового использования, - добавил Дубинский. - То есть, “освоить” из этих 800 млн $ можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 млн $. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и “дальнобою” до выборов".Находящийся в СИЗО депутат также оценил идею разместить на футболках Зеленского новые принты."Поэтому предлагаю Величайшему записывать видосики в футболках с названием украинских городов. Сегодня, например, можно одеть футболку “Selidovo”, завтра “Gornyak”, послезавтра “Kurakhovka”. И так до “Pokrovsk”, - предложил Дубинский.Он также высказался в целом по ходу ситуации на Украине в более широком контексте.По его мнению, Запад при угрозе потери своих инвестиций на Украине и своего влияния должен сделать так, чтобы оставленное не досталось врагу. Дубинский сравнил это с тактикой "выжженной земли", в которой украинцы оказались заложниками ситуации и даже гордятся своей ролью.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации В ожидании провокации. Зачем в Киев приезжал глава Пентагона Ллойд Остин
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новости, сша, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, ллойд остин, минобороны, нато, сизо, сво, коррупция
Новости, США, Украина, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Минобороны, НАТО, СИЗО, СВО, коррупция

Украинский депутат: министр обороны США привёз Владимиру Зеленскому взятку

14:37 27.10.2024
 
Делегации США и Украины обсуждают военную помощь Запада. Киев, 21.10.2024.
Делегации США и Украины обсуждают военную помощь Запада. Киев, 21.10.2024.
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Министр обороны США Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку за политическую услугу накануне ноябрьского финала американских президентских выборов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил из следственного изолятора оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский
"Остин, получается, привез Величайшему и “покорителю Сибири” - взятку за то, что те заставят солдат стоять на смерть под Покровском, чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис… Взятка - максимально примитивная. Впервые США дают Величайшему деньги на производство оружия в Украине и без контроля. Именно так я расцениваю 800 млн $ на дроны украинского производства", - сообщил Дубинский (орфография и пунктуация оригинала).
По мнению оппозиционного депутата, сотни миллионов долларов из США уйдут в песок. Дубинский уверен, что партнёр Зеленского ("покорителя Сибири") Денис Шарапов наладил закупки Минобороны по засекреченным контрактам.
"Во-вторых, произвести учет таких дронов из-за отсутствия централизованных поставок будет невозможно. В-третьих, это (в случае FPV) оружие одноразового использования, - добавил Дубинский. - То есть, “освоить” из этих 800 млн $ можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 млн $. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и “дальнобою” до выборов".
Находящийся в СИЗО депутат также оценил идею разместить на футболках Зеленского новые принты.
"Поэтому предлагаю Величайшему записывать видосики в футболках с названием украинских городов. Сегодня, например, можно одеть футболку “Selidovo”, завтра “Gornyak”, послезавтра “Kurakhovka”. И так до “Pokrovsk”, - предложил Дубинский.
Он также высказался в целом по ходу ситуации на Украине в более широком контексте.
"Кажется, тот кто находится за кулисами этой войны, предчувствует конец, и старается затолкать в этот ад как можно больше людей. Если представить себе войну как теорию заговора глобалистов, цель которых - как можно на дальше оторвать Украину от РФ, то лучший цемент этого заговора - кровь. Чем больше семей испытают на себе горе войны, тем сложнее и дольше (если вообще возможно) будет проходить примирение", - констатировал опальный депутат.
По его мнению, Запад при угрозе потери своих инвестиций на Украине и своего влияния должен сделать так, чтобы оставленное не досталось врагу. Дубинский сравнил это с тактикой "выжженной земли", в которой украинцы оказались заложниками ситуации и даже гордятся своей ролью.
Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации В ожидании провокации. Зачем в Киев приезжал глава Пентагона Ллойд Остин
 
НовостиСШАУкраинаРоссияАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинМинобороныНАТОСИЗОСВОкоррупция
 
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