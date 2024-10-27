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Украинский депутат: министр обороны США привёз Владимиру Зеленскому взятку

Украинский депутат: министр обороны США привёз Владимиру Зеленскому взятку - 27.10.2024 Украина.ру

Украинский депутат: министр обороны США привёз Владимиру Зеленскому взятку

Министр обороны США Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку за политическую услугу накануне ноябрьского финала американских президентских выборов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил из следственного изолятора оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский

2024-10-27T14:37

2024-10-27T14:37

2024-10-27T14:37

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"Остин, получается, привез Величайшему и “покорителю Сибири” - взятку за то, что те заставят солдат стоять на смерть под Покровском, чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис… Взятка - максимально примитивная. Впервые США дают Величайшему деньги на производство оружия в Украине и без контроля. Именно так я расцениваю 800 млн $ на дроны украинского производства", - сообщил Дубинский (орфография и пунктуация оригинала).По мнению оппозиционного депутата, сотни миллионов долларов из США уйдут в песок. Дубинский уверен, что партнёр Зеленского ("покорителя Сибири") Денис Шарапов наладил закупки Минобороны по засекреченным контрактам."Во-вторых, произвести учет таких дронов из-за отсутствия централизованных поставок будет невозможно. В-третьих, это (в случае FPV) оружие одноразового использования, - добавил Дубинский. - То есть, “освоить” из этих 800 млн $ можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 млн $. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и “дальнобою” до выборов".Находящийся в СИЗО депутат также оценил идею разместить на футболках Зеленского новые принты."Поэтому предлагаю Величайшему записывать видосики в футболках с названием украинских городов. Сегодня, например, можно одеть футболку “Selidovo”, завтра “Gornyak”, послезавтра “Kurakhovka”. И так до “Pokrovsk”, - предложил Дубинский.Он также высказался в целом по ходу ситуации на Украине в более широком контексте.По его мнению, Запад при угрозе потери своих инвестиций на Украине и своего влияния должен сделать так, чтобы оставленное не досталось врагу. Дубинский сравнил это с тактикой "выжженной земли", в которой украинцы оказались заложниками ситуации и даже гордятся своей ролью.Автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела ситуацию в публикации В ожидании провокации. Зачем в Киев приезжал глава Пентагона Ллойд Остин

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новости, сша, украина, россия, александр дубинский, владимир зеленский, ллойд остин, минобороны, нато, сизо, сво, коррупция