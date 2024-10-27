https://ukraina.ru/20241027/1058401753.html

Условия Ермака и Зеленского, коррупция как "рука Москвы" и Трамп не страшен. Итоги 27 октября на Украине

Условия Ермака и Зеленского, коррупция как "рука Москвы" и Трамп не страшен. Итоги 27 октября на Украине - 27.10.2024 Украина.ру

Условия Ермака и Зеленского, коррупция как "рука Москвы" и Трамп не страшен. Итоги 27 октября на Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, на каких условиях его страна начнёт переговоры с Россией, а при вопросе о коррупции обвинил Россию в информационной войне и заявил, что Киеву не страшен Дональд Трамп

2024-10-27T18:40

2024-10-27T18:40

2024-10-27T18:40

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058401631_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a72a3d70593b67498f216e10dd001268.jpg.webp

Условия украинского руководства Ермак обозначил в разговоре с итальянским изданием Corriere Della Sera. По его словам, чтобы переговоры начались, ВС РФ должны отойти на границы 24 февраля 2022 года"Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а лишь о необходимости принять международно признанные границы. Однако это правда, что он был готов вести переговоры [в 2022 году], исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, мы хотим её завершения <...> Однако для того, чтобы начать переговоры, мы должны вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре часа утра два года назад. Тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года", - подчеркнул Ермак.При этом Ермак грубо прокомментировал заявление президента России Владимира Путина. Ранее, на саммите БРИКС в Казани Путин в очередной раз подчеркнул, что власти РФ "готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле и не готовы ни на что другое"."Мне безразлично, что говорит этот агрессор! Мы не можем строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел этой войны. Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем себя сильными, а также будем иметь поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией", - заявил Ермак.Когда у него уточнили, означают ли его слова, что мирная конференция, о которой Ермак говорил, переносится на следующий год, Ермак указал, что не знает."Мы не знаем, мы сделаем это, когда будут подходящие условия, надеемся, как можно скорее", - отметил глава Офиса президента.Когда его спросили об украинской коррупции, Ермак заявил, что сообщения о ней преувеличены, обвинив во всём Россию."Мы живем в демократической стране. Идёт информационная война, Москва работает над тем, чтобы запятнать имидж нашей власти. Имейте в виду, что фронт держится, несмотря на коррупцию. Я бы сказал, что последняя является константой для стран, которые входили в состав бывшего Советского Союза. Но если бы мы действительно были настолько коррумпированными, как бы мы могли противостоять?" - пояснил Ермак свою логику.Он даже заверил итальянцев, что Зеленский намерен провести выборы сразу после завершения боевых действий."Сразу после окончания войны [состоятся выборы]. Зеленский очень чётко заявил, что он хочет, чтобы все военные имели возможность голосовать, так же как и беженцы за рубежом. Но на сегодняшний день ресурсы должны идти на войну", - отметил Ермак.Также Ермак заявил, что украинская власть не боится победы Дональда Трампа на выборах в США в ноябре."Мы не боимся [победы Трампа на президентских выборах в США], после почти трёх лет войны как мы можем бояться? Конечно, для нас политика Соединённых Штатов имеет огромное значение, это наш главный союзник. И мы очень хорошо знаем, что американское общество с нами. Зеленский недавно встретился с лидерами США. Разговор с Байденом и Камалой Харрис был тёплым, но разговор с Трампом также прошел очень хорошо. Я был там, я не рассказываю подробностей, это было за закрытыми дверями, но могу сказать, что мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из кандидатов не желает позволить Путину выиграть эту войну, и что военная поддержка будет продолжена. Даже Трамп говорит о необходимости справедливого мира. Республиканская партия, хоть и отличается от Демократической, знает, что на нас напали и нас нельзя победить", - заявил Ермак.По его словам, он уверен: кто бы ни пришёл в США к власти, этот политик будет противодействовать России.Украинские эксперты уже прокомментировали заявления Ермака."После сегодняшнего интервью Ермака мне стали писать мои друзья: "Так что? Никаких переговоров? Именно так можно понять позицию Украины?". Хочу успокоить: содержание переговоров, их время, место, условия не зависят ни от Ермака, ни от Зеленского. Если будет воля наших "партнёров", то переговоры (их имитация с заранее оговоренным результатом) могут состояться даже через час после очередного заявления Андрея Борисовича или Владимира Александровича о том, что "мы не согласимся ни на какие территориальные уступки". Иначе напомнят историю о том, как в 1928 году Сталин говорил Крупской: "Будешь умничать - вдовой Ленина партия назначит Стасову". Благо кандидатов на роль "вдовы Ленина" в Украине много. Ждем свой Дейтон", - отметил украинский политолог Кость Бондаренко.Дейтонские соглашения — договор о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 годов. Текст документа был согласован 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне и подписан 14 декабря 1995 года в Париже президентом Боснии и Герцеговины Алиёй Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом.Популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада" сравнил действующую украинскую власть с Директорией — правительством Украинской Народной Республики."Глядя на то, как в любой точке хоть реальности, хоть инфопространства меняется нарратив в зависимости от внимания к этому ОП, вспомнилось выражение про Директорию: "у вагоні Директорія, під вагоном територія" ("в вагоне Директория, под вагоном — территория" - Ред.). Там где Зеленский, Ермак, Подоляк - там потужність, незламність, никаких территориальных уступок и многочисленные планы мира, победы и т.д. Как только их инфоповоды заканчиваются, начинаются переговоры, отступления, дизмораль, нехватка боеприпасов и т.д.", - отметили авторы канала.Они вспомнили ряд примеров из истории, в т.ч. касающиеся деятельности Симона Петлюры, и бегство Директории под натиском Красной Армии , а также то, что происходило потом."В условиях близкой катастрофы Петлюра был провозглашен Главой Директории и стал демократическим диктатором Украины, проигнорировав и конституционный акт января 1919 года, и закон о Директории. В 1920 году Винниченко написал: "...Пришло "вагонное" прозябание, блуждание по станциям, городкам, без убежища, без строя, без войска, без территории и с врагами со всех сторон. Бывали моменты, когда под властью атаманско- "социалистического" Правительства было несколько верст железной дороги, занятой правительственными вагонами, в которых жило правительство, партии, чиновники и "войско". Что-то вроде цыганского лагеря... Директория живет в вагонах, вокруг которых груды нечистот, мусора, грязи. Министры ссорятся, грызутся, жалуются, арестовывают друг друга. Войска нет, только сами штабы и атаманы во главе с Главным Атаманом - балериной. Этот смешной и вредный для всего нашего движения мужчина не обращает внимания ни на что и пока есть хоть ступень территории и два-три человека, перед которыми он может грациозно позировать, он чувствует себя в акции". Согласитесь, есть сходства с положением и реальностью Зеленского", - подчеркнули авторы канала.По их словам, нынешняя ситуация похожа на ту, что сложилась более века тому назад."В "вагоне", где он (Зеленский — Ред.) и его приближённые, одна реальность, в которой "весь мир с нами", "мирные саммиты", планы то мира, то победы, бесконечные "мировые турне", устоявшая экономика, инвестиции, восстановление Украины, вернувшиеся домой беженцы, но главное – границы 1991 года. А "под вагоном", где все мы, реальность совсем иная, там экономика и промышленность на ИВЛ, жизнь взаймы для многих поколений вперёд, люди прячутся от ТЦК (аналог российских военкоматов - Ред.), любыми способами пытаются выбраться из страны-концлагеря за границу, а в армии и народе растёт недовольство и понимание нереальности границ 1991 года", - указывалось в публикации канала "ЗеРада".В целом же на Украине, как показывают соцопросы, начинает расти количество тех, кто выступает за немедленные переговоры с Россией.Как на Украине воспринимают происходящее в стране - в статье Сергея Зуева "Россия стала крышей. Украинские эксперты о саммите БРИКС и о том, почему в Киеве заняты сносом памятников".

https://ukraina.ru/20241027/1058398081.html

https://ukraina.ru/20241027/1058394985.html

https://ukraina.ru/20241026/1058391414.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники