https://ukraina.ru/20241027/1058386635.html

"Трембита" – "Свадьба в Малиновке" по-гуцульски

"Трембита" – "Свадьба в Малиновке" по-гуцульски - 27.10.2024 Украина.ру

"Трембита" – "Свадьба в Малиновке" по-гуцульски

27 октября 1968 года на советские киноэкраны вышла замечательная советская кинокомедия Свердловской киностудии "Трембита", в которой были задействованы лучшие комедийные актеры страны. По странному стечению обстоятельств события этой кинокартины почему-то происходили не в Уральских горах, а в Карпатских

2024-10-27T16:00

2024-10-27T16:00

2024-10-27T16:00

история

история

история ссср

украина

урал

ужгород

кино

комедия

фильм

кинематограф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1a/1058386395_0:0:853:480_1920x0_80_0_0_8b3d63e8eff461f18d1bd173be7230ed.jpg

В 1967 году вышла знаменитая музыкальная комедия "Свадьба в Малиновке" киностудии "Ленфильм", которая имела ошеломительный успех – фильм посмотрели более 74 млн. зрителей, которая заняла второе место в прокате 1967 года. Этот успех воодушевил режиссера свердловской киностудии Олега Николаевского создать что-то похожее, тоже музыкальную комедию со звёздным составом, но только с другим сюжетом.Николаевский воевал на фронте во время Великой Отечественной войны, будучи в 1946-49 годах солистом военного ансамбля, хорошо разбирался в музыке. Он успел попробовать себя и в качестве актёра ("Тайна зелёного бора" (1960), "Длинный день" (1961), и сценариста ("Журавлиная песня" (1969), "След в океане" (1964), так что в ремесле режиссёра ему было от чего отталкиваться, тем более в выбранном им для новой работы жанре.Над сценарием своей музыкальной комедии Николаевский стал работать вместе с известным постановщиком театральных пьес Владимиром Массом. Последний участвовал в создании сценария известного советского довоенного кинохита "Веселые ребята" (1934). Николаевский и Масс взяли за основу оперетту драматурга Юлия Милютина "Трембита" (1948), в основе которой лежит столкновение разных мировоззрений среди жителей Закарпатской Украины, где проживает местный этнос гуцулы.Если авторы "Свадьбы в Малиновке" действие своей картины поместили на Украину в годы Гражданской войны, когда Красная Армия сражалась с белогвардейцами и бандами различных "батек", то Масс и Николаевский решили вести свой рассказ о первых мирных годах тоже на Украине, но после войны Великой Отечественной.По сюжету киноленты в закарпатском Ужгороде в послевоенное время объявляется Богдан Сусик – бывший дворецкий графа Шёнборна, который знает, где граф спрятал свои драгоценности перед бегством в обозе немецких нацистов. В это же время советские сапёры проводят разминирование местности, где совсем недавно велись боевые действия. Они сносят развалины графского замка, на месте которого планируется разбить новый сад. Перед взрывом в замок успевает пробраться Сусик, который уже после него находит вожделенный сундук. Но вместо драгоценностей в нем обнаруживаются не золото и брильянты, а только акции и облигации компаний Третьего Рейха, которые после его падения превратились в разноцветную резаную бумагу. Отчаянию кладоискателя-горемыки нет предела.Главная мужская роль, Сусика, досталась Евгению Веснику, за спиной которого было более 20 ролей в различных кинолентах, включая "Старика Хоттабыча" (1956), "Обыкновенное чудо" (1964), "Сильные духом" (1967) и пр., а также год войны в составе огневого взвода артиллерийской бригады.Главная женская роль, Параси Никаноровны – матери одной из героинь картины, Олеси, досталась Ольге Аросевой. У неё за плечами имелся солидный опыт в киноиндустрии, включая такие кинокартины как "Гость с Кубани" (1955), "Девушка без адреса" (1957) и, конечно же, "Берегись автомобиля" (1966). Также как раз на это время пришёлся пик популярности комедийной телевизионной программы "Кабачок "13 стульев", в которой Аросева играла одну из наиболее популярных героинь – пани Монику.Сапера-сержанта сыграл Борис Савченко, известный зрителю по роли Свешникова в "Сокровищах республики" (1964) и Янко в "Герое нашего времени" (1965). Главные роли также достались Людмиле Купиной (роль Василины стала для нее дебютом) и Алексею Чернову (сыграл дедушку Василины, бывшего графского садовника).В фильме, хоть им и достались роли второго плана, не менее главных героев заметны персонажи Савелия Крамарова, ему досталась роль сапёра Петра, и Николая Трофимова, сыгравшего Филимона Фёдоровича Шика – бывшего землевладельца. Вместе с Аросевой и Весником этот звездный актёрский состав был в то время настоящей "тяжелой артиллерией" советской комедии.Во время съёмок случилось много курьезов, некоторые из которых связаны с Евгением Весником. Актер долгое время репетировал то, как во время погони Сусик прячется в собачьей будке, с собакой хозяина домика, в котором проживал во время съемок. Актер кормил псину рыбой, давал даже пиво и, казалось, всё пройдет как по маслу. Но во время съемок пёс приревновал будку к Веснику, и атаковал его. Тому потом даже пришлось принять 30 уколов от бешенства. Как говорится, искусство требует жертв, иногда даже таких вот болезненных.Во время съёмок сцены, где Аросева ищет багром на реке Сусика, багор прицепили актеру, когда тот был под водой, к его воротнику. Героиня Аросевой должна была попросту держать своего партнера под водой и в нужный момент по команде режиссера вытащить. Но во время съемок режиссёр долгое время такой команды не давал, и Вестник едва не захлебнулся. Когда его все же вытащили на поверхность, он выплюнул сначала из себя всю воду, которой успел наглотаться, и наговорил Аросевой кучу "нецензурных" слов – эта сцена могла закончиться весьма печально.Первое что при просмотре картины бросается в глаза – это прекрасные картины природы, гор, ведь фильм снимали не на Урале, а в самом настоящем Закарпатье, в селах Турьи Реметы, Пилипец, Яремче. Съёмочная группа Свердловской киностудии перебралась туда более чем на два месяца. Многие даже взяли с собой жен и детей, поскольку была прекрасная возможность отдохнуть в живописном регионе.В картине можно увидеть много местных жителей – гуцулов, с их колоритной одеждой. Съёмки проходили с акцентом на этнографические детали, чтобы передать атмосферу и стиль жизни местного населения. В них принимали участие настоящие народные музыканты и танцоры, что добавило киноленте аутентичности. Режиссёр и операторы стремились запечатлеть не только сюжет, но и красоту окружающей природы, что сделало фильм визуально привлекательным и неповторимым. Даже само название "Трембита" – длинный духовой музыкальный инструмент жителей Карпат – уже несёт на себе отпечаток чисто карпатской экзотики.Правда, сталкивались киношники и с другой "экзотикой" – во время съёмок был найден схрон с оружием, который принадлежал либо немецким диверсантам, либо, что более вероятно, бандеровцам из ОУН-УПА*. Понятное, об этом тут же сообщили в компетентные органы. Слава Богу, "дыметь" горы к тому времени уже перестали.Второе, чем запоминается фильм – это, конечно же, музыка, поскольку "Трембита" – музыкальная комедия. Написал её композитор Юрий Малютин, чьи произведения звучат в известных кинолентах "Сердца четырёх" (1941) или "Беспокойное хозяйство" (1946). Поскольку артисты, которые исполняли в картине главные роли, не были профессиональными певцами, вокальные композиции их персонажей исполняли профессиональные певцы.Например, песни в исполнении Параси Никаноровны – это голос известной оперной звезды того времени Гликерии Богдановой-Чесноковой, женщины с непростой судьбой. Она смогла выжить в блокадном Ленинграде, при этом потеряла там свою дочь – девочка погибла во время бомбежки. За фронтовые концерты певицу в 1945 году отметили орденом Красной Звезды, кроме того она была награждена также множеством медалей. Богданова-Чеснокова сыграла в десятках спектаклей и кинолент, и была на то время одной из самых известных оперных певиц СССР.Владимир Киняев исполнял партии за Бориса Савченко. Он обладал очень мощным баритоном, играл главные роли в операх "Борис Годунов", "Риголетто" и прочих. Василина в картине говорит голосом Ийи Савиной, а поёт голосом Галины Белоцерковской. Вместо Александра Галевского, исполнившего роль сына председателя Миколы, вокальные партии исполняет Анатолий Рыбаков.Третьей и самой главной "изюминкой" "Трембиты" стал искрометный юмор: здесь есть и смешные диалоги, и комедийные ситуации, например, случай с приведением, преследование Сусика. Чего только стоит фраза Аросевой "Откуда же я знала, что они мины? Ну, банки, как банки!"Фильм советскому зрителю пришелся по душе – его посмотрели 51,2 млн. человек, что, конечно, не позволило "Трембите" сравняться со "Свадьбой в Малиновке", но всё равно для Свердловской киностудии оказалось невероятно крупным успехом. Это 35-й по числу зрителей фильм за всю историю советского кинематографа, и 2-й за всю историю самой студии. Больше (55,2 млн.) собрала только кинолента "Сильные духом" (1967) о легендарном разведчике Николае Кузнецове, который был родом с Урала, но прославился своими действиями в Ровно и Львове."Трембита" востребована и в наше время, поскольку, на самом деле, хороших комедий существует в природе не так много, а тем более комедий музыкальных. Так что смотрите, наслаждайтесь замечательной игрой талантливых актеров и… улыбайтесь как можно больше. Как говорил герой одного ныне успешно забываемого фильма "Умное лицо – это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица". Кому, как ни нам, глядя на сосредоточенные физиономии современных политиков, знать об этом. Так что "Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь".* террористическая организация запрещённая в России

https://ukraina.ru/20240613/1055630643.html

https://ukraina.ru/20240418/1054557572.html

https://ukraina.ru/20231221/1032925638.html

украина

урал

ужгород

карпаты

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, украина, урал, ужгород, кино, комедия, фильм, кинематограф, карпаты