"Марионетка Байден лжет": Маск уличил президента США во лжи - 27.10.2024 Украина.ру
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"Марионетка Байден лжет": Маск уличил президента США во лжи
"Марионетка Байден лжет": Маск уличил президента США во лжи - 27.10.2024 Украина.ру
"Марионетка Байден лжет": Маск уличил президента США во лжи
Президент США Джозеф Байден оказался лжецом. Об этом в своём аккаунте сообщил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск
2024-10-27T13:45
2024-10-27T13:45
новости
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После того, как Байден заявил о незаконности карьеры Маска в США, всемирно известный американский предприниматель родом из ЮАР дал краткую, но резкую отповедь главному чиновнику США."В действительности у меня было разрешение на работу. Марионетка Байден лжет", - сказано в публикации Маска.Лживую информацию о том, что Илон Маск якобы нелегально обосновался в США, распространял не только Байден, но подконтрольные Демпартии этой страны издания. В частности, массовая газета The Washington Post голословно представила уроженца ЮАР гастарбайтером.Маск известен своей критикой многих решений Белого дома периода правления престарелого Байдена. Уходящего президента США часто уличали во лжи и высмеивали за различные нелепости. Также в новостях: Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal Мнение эксперта на эту тему: Блинкен, Салливан и Остин — до свиданья. Американист рассказал, какие роли уготованы для Маска и Карлсона
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новости, сша, юар, илон маск, джо байден, the washington post, пропаганда, дезинформация, ложь, фейк, гастарбайтеры, нелегалы, трудовые мигранты, белый дом
Новости, США, ЮАР, Илон Маск, Джо Байден, The Washington Post, пропаганда, дезинформация, ложь, фейк, гастарбайтеры, нелегалы, трудовые мигранты, Белый дом

"Марионетка Байден лжет": Маск уличил президента США во лжи

13:45 27.10.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Президент США Джозеф Байден оказался лжецом. Об этом в своём аккаунте сообщил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск
После того, как Байден заявил о незаконности карьеры Маска в США, всемирно известный американский предприниматель родом из ЮАР дал краткую, но резкую отповедь главному чиновнику США.
"В действительности у меня было разрешение на работу. Марионетка Байден лжет", - сказано в публикации Маска.
Лживую информацию о том, что Илон Маск якобы нелегально обосновался в США, распространял не только Байден, но подконтрольные Демпартии этой страны издания. В частности, массовая газета The Washington Post голословно представила уроженца ЮАР гастарбайтером.
Маск известен своей критикой многих решений Белого дома периода правления престарелого Байдена. Уходящего президента США часто уличали во лжи и высмеивали за различные нелепости.
Также в новостях: Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal
Мнение эксперта на эту тему: Блинкен, Салливан и Остин — до свиданья. Американист рассказал, какие роли уготованы для Маска и Карлсона
 
НовостиСШАЮАРИлон МаскДжо БайденThe Washington Postпропагандадезинформацияложьфейкгастарбайтерынелегалытрудовые мигрантыБелый дом
 
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