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"Марионетка Байден лжет": Маск уличил президента США во лжи

"Марионетка Байден лжет": Маск уличил президента США во лжи - 27.10.2024 Украина.ру

"Марионетка Байден лжет": Маск уличил президента США во лжи

Президент США Джозеф Байден оказался лжецом. Об этом в своём аккаунте сообщил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск

2024-10-27T13:45

2024-10-27T13:45

2024-10-27T13:45

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После того, как Байден заявил о незаконности карьеры Маска в США, всемирно известный американский предприниматель родом из ЮАР дал краткую, но резкую отповедь главному чиновнику США."В действительности у меня было разрешение на работу. Марионетка Байден лжет", - сказано в публикации Маска.Лживую информацию о том, что Илон Маск якобы нелегально обосновался в США, распространял не только Байден, но подконтрольные Демпартии этой страны издания. В частности, массовая газета The Washington Post голословно представила уроженца ЮАР гастарбайтером.Маск известен своей критикой многих решений Белого дома периода правления престарелого Байдена. Уходящего президента США часто уличали во лжи и высмеивали за различные нелепости. Также в новостях: Маск регулярно общается с Путиным - Wall Street Journal Мнение эксперта на эту тему: Блинкен, Салливан и Остин — до свиданья. Американист рассказал, какие роли уготованы для Маска и Карлсона

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новости, сша, юар, илон маск, джо байден, the washington post, пропаганда, дезинформация, ложь, фейк, гастарбайтеры, нелегалы, трудовые мигранты, белый дом