https://ukraina.ru/20241028/1058381372.html

"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии

"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии - 28.10.2024 Украина.ру

"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии

Штурмы укрепрайонов, взятия городов и прорывы линий обороны – это уставы, которые были написаны кровью еще со времен Первой мировой и Великой Отечественной войны. После появления ядерного оружия эти вещи стали забываться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-10-28T03:30

2024-10-28T03:30

2024-10-28T03:30

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селидово

курахово

александр полищук

ссср

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окружение

наступление

вов

первая мировая война

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Сейчас поступают сообщения о крахе обороны ВСУ в Селидово – важном плацдарме, который нужен для освобождения Покровска (Красноармейска) и Курахово. Город охвачен с трех сторон, российские штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. По словам эксперта, такие действия штурмовых групп и охваты городов – это то, что давным-давно известно всем. Просто российские военные подходы предусматривают общевойсковую тактику, а не экспедиционные действия, на которых основываются армии НАТО, отметил он.После появления ядерного оружия эти вещи стали забываться, и генералы стали спать спокойно. Отрезвление произошло только в Афганистане. И сейчас мы возвращаемся к хорошо вспомненной советской военной науке, которую российское командование грамотно адаптировало под новые реалии, добавил историк."Конечно, [Георгию] Жукову и [Константину] Рокоссовскому в голову даже не могло прийти, что красноармейцы будут брать города под ударами дронов и дальнобойных систем, способных стрелять на 100-300 километров", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241025/1058371960.html

селидово

курахово

ссср

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