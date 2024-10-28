"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии
Штурмы укрепрайонов, взятия городов и прорывы линий обороны – это уставы, которые были написаны кровью еще со времен Первой мировой и Великой Отечественной войны. После появления ядерного оружия эти вещи стали забываться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
По словам эксперта, такие действия штурмовых групп и охваты городов – это то, что давным-давно известно всем. Просто российские военные подходы предусматривают общевойсковую тактику, а не экспедиционные действия, на которых основываются армии НАТО, отметил он.
"Поэтому штурмы укрепрайонов, взятия городов и прорывы линий обороны – это уставы, которые в нашей армии написаны кровью еще со времен Первой мировой и Великой Отечественной", — указал Полищук.
После появления ядерного оружия эти вещи стали забываться, и генералы стали спать спокойно. Отрезвление произошло только в Афганистане. И сейчас мы возвращаемся к хорошо вспомненной советской военной науке, которую российское командование грамотно адаптировало под новые реалии, добавил историк.
"Конечно, [Георгию] Жукову и [Константину] Рокоссовскому в голову даже не могло прийти, что красноармейцы будут брать города под ударами дронов и дальнобойных систем, способных стрелять на 100-300 километров", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру
25 октября, 16:12Харрис № 2. У кандидата в президенты США от демократов есть свой серый кардиналАмериканские политики зачастую в своей карьере уповают на близких родственников. Те состоят при них советниками, ведут предвыборные кампании, агитируют, но всегда остаются несколько в тени. Кандидат в президенты США Камала Харрис не стала исключением. Более того, сестринской поддержке она многим обязана в своей карьере