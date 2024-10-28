"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии - 28.10.2024 Украина.ру
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"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии
"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии - 28.10.2024 Украина.ру
"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии
Штурмы укрепрайонов, взятия городов и прорывы линий обороны – это уставы, которые были написаны кровью еще со времен Первой мировой и Великой Отечественной войны. После появления ядерного оружия эти вещи стали забываться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-10-28T03:30
2024-10-28T03:30
новости
селидово
курахово
александр полищук
ссср
уставы
окружение
наступление
вов
первая мировая война
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Сейчас поступают сообщения о крахе обороны ВСУ в Селидово – важном плацдарме, который нужен для освобождения Покровска (Красноармейска) и Курахово. Город охвачен с трех сторон, российские штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим. По словам эксперта, такие действия штурмовых групп и охваты городов – это то, что давным-давно известно всем. Просто российские военные подходы предусматривают общевойсковую тактику, а не экспедиционные действия, на которых основываются армии НАТО, отметил он.После появления ядерного оружия эти вещи стали забываться, и генералы стали спать спокойно. Отрезвление произошло только в Афганистане. И сейчас мы возвращаемся к хорошо вспомненной советской военной науке, которую российское командование грамотно адаптировало под новые реалии, добавил историк."Конечно, [Георгию] Жукову и [Константину] Рокоссовскому в голову даже не могло прийти, что красноармейцы будут брать города под ударами дронов и дальнобойных систем, способных стрелять на 100-300 километров", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.руПодробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру
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новости, селидово, курахово, александр полищук, ссср, уставы, окружение, наступление, вов, первая мировая война, афганистан, жуков, детали, сво, спецоперация
Новости, Селидово, Курахово, Александр Полищук, СССР, уставы, окружение, наступление, ВОВ, Первая мировая война, Афганистан, Жуков, детали, СВО, Спецоперация

"Эти уставы написаны кровью": историк о том, как командование адаптирует советскую науку под новые реалии

03:30 28.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРепетиция парада Победы в Алабино
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Штурмы укрепрайонов, взятия городов и прорывы линий обороны – это уставы, которые были написаны кровью еще со времен Первой мировой и Великой Отечественной войны. После появления ядерного оружия эти вещи стали забываться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Сейчас поступают сообщения о крахе обороны ВСУ в Селидово – важном плацдарме, который нужен для освобождения Покровска (Красноармейска) и Курахово. Город охвачен с трех сторон, российские штурмовики продолжают продвижение в центре, занимая одно здание за другим.
По словам эксперта, такие действия штурмовых групп и охваты городов – это то, что давным-давно известно всем. Просто российские военные подходы предусматривают общевойсковую тактику, а не экспедиционные действия, на которых основываются армии НАТО, отметил он.
"Поэтому штурмы укрепрайонов, взятия городов и прорывы линий обороны – это уставы, которые в нашей армии написаны кровью еще со времен Первой мировой и Великой Отечественной", — указал Полищук.
После появления ядерного оружия эти вещи стали забываться, и генералы стали спать спокойно. Отрезвление произошло только в Афганистане. И сейчас мы возвращаемся к хорошо вспомненной советской военной науке, которую российское командование грамотно адаптировало под новые реалии, добавил историк.
"Конечно, [Георгию] Жукову и [Константину] Рокоссовскому в голову даже не могло прийти, что красноармейцы будут брать города под ударами дронов и дальнобойных систем, способных стрелять на 100-300 километров", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: Чем СВО отличается от Великой Отечественной войны и где у них совпадения на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово — в интервью Тимофея Ермакова: Россия растянула ВСУ между Селидово и Курахово, чтобы загнать их в Покровск и уничтожить читайте на сайте Украина.ру
Майя Харрис
25 октября, 16:12
Харрис № 2. У кандидата в президенты США от демократов есть свой серый кардиналАмериканские политики зачастую в своей карьере уповают на близких родственников. Те состоят при них советниками, ведут предвыборные кампании, агитируют, но всегда остаются несколько в тени. Кандидат в президенты США Камала Харрис не стала исключением. Более того, сестринской поддержке она многим обязана в своей карьере
 
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