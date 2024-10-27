Ответ на удары вглубь России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 октября - 27.10.2024 Украина.ру
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Ответ на удары вглубь России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 октября
Ответ на удары вглубь России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 октября - 27.10.2024 Украина.ру
Ответ на удары вглубь России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 октября
Минобороны России разрабатывает ответ на удары вглубь РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-10-27T13:00
2024-10-27T13:00
эксклюзив
хроники
владимир путин
херсонская область
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
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О том, что Россия будет реагировать на удары вглубь своей территории президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину."Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешать применять это оружие против России. Я уже говорил об этом в первом своём заявлении, когда это было в Петербурге: украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно, это могут только специалисты стран НАТО потому, что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет — мы это понимаем, нужны специалисты, которые на основании данных этой разведки вводить полётные задания и совершать другие манипуляции. Это самостоятельно украинская армия делать не может", - подчеркнул Путин.По его словам, то, что происходит сейчас, "делается руками натовских офицеров"."Вопрос только в том, разрешат ли они сами себе удары вглубь Российской Федерации или нет. Вот в этом вопрос. И, естественно, мы должны будет соответствующим образом на это реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно — пока об этом рано говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", - отметил Путин.Президент России указал, что надеется, что на Западе услышали его сигналы по поводу реакции РФ на удары вглубь своей территории.Обстрелы и налётыУтром 27 октября Минобороны России рассказало об отражённых ночью атаках украинских беспилотников."С 22:00 до 23:20 по московскому пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БпЛА уничтожены над территорией Воронежской области, пять БпЛА – над территорией Брянской области, три БпЛА – над территорией Липецкой области и один – над территорией Белгородской области", - указывалось в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 17 ударов.Все удары были нанесены на горловском направлении. ВСУ использовали в общей сложности 56 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц, в т.ч. 5 детей. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение и 1 автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились и усилились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, и 2 сброса ВОП с БпЛА, по Петровскому району Донецка — 6 снарядов калибром 155 мм.Днём мэр Горловки Иван Приходько сообщил о трёх раненных мирных жителях в результате атаки украинского БпЛА на маршрутный автобус.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 27 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 27 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Малая Лепетиха — 2; Великая Лепетиха — 3; Алёшки — 5; Каховка — 5; Днепряны — 3; Таврийск — 3", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каиры, Новая Маячка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха.Кроме того, администрация Великолепетихского округа сообщила о том, что ВСУ нанесли по территории округа 19 ударов."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка", — сообщили в администрации округа.Пострадавших среди мирного населения нет. Все оперативные службы работают в штатном режиме.Утром 27 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Майский, Политотдельский, Разумное, сёлам Бехлевка, Ближнее, Варваровка, Долбино, Соломино, Стрелецкое, Черемошное и Ясные Зори выпущено 22 беспилотника, из которых 14 сбиты системой ПВО. В селе Варваровка ранена женщина. В состоянии средней степени тяжести её госпитализировали в областную клиническую больницу. Повреждены 2 квартиры в двух МКД, 3 частных домовладения, 4 надворные постройки, 9 автомобилей, два из которых сгорели, и линия электропередачи", - писал Гладков.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое и Кукуевка, а также хутору Нижние Мельницы выпущены 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 2 БпЛА. Повреждён объект системы водоснабжения.В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Гаевка и Старый выпущены 19 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и три беспилотника. Обошлось без последствий."В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский и село Безымено атакованы с помощью 18 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 2 БпЛА. Пострадавших и повреждений нет", - сообщил Гладков.Над Красногвардейским районом сбит беспилотник. Обошлось без последствий."В Краснояружском районе в селе Теребрено мужчина обнаружил взрывоопасный предмет и, к сожалению, поднял его. Боеприпас взорвался прямо в руках. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти. После оказания медицинской помощи лечение будет проходить амбулаторно", - писал губернатор.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Дмитриевка, Ивановка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутору Марьино выпущены 13 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 12 беспилотников. Повреждены 2 многоквартирных и частный дом, надворная постройка, газовая труба, два производственных здания, социальный и инфраструктурный объект связи, 2 автомобиля и одна единица сельхозтехники.Над Чернянским районом системой ПВО были сбиты 4 БпЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил днём об угрозе атаке БпЛА на регион. В самой области идут ожесточённые бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О вмешательстве Запада в другие выборы — в Молдавии — в статье Татьяны Стоянович "ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду".
https://ukraina.ru/20241027/1058394985.html
https://ukraina.ru/20241026/1058391414.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, херсонская область, украина, россия, вооруженные силы украины, нато
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Херсонская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО

Ответ на удары вглубь России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 октября

13:00 27.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Минобороны России разрабатывает ответ на удары вглубь РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
О том, что Россия будет реагировать на удары вглубь своей территории президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешать применять это оружие против России. Я уже говорил об этом в первом своём заявлении, когда это было в Петербурге: украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно, это могут только специалисты стран НАТО потому, что нужна для этого космическая разведка, которой у Украины, естественно, нет — мы это понимаем, нужны специалисты, которые на основании данных этой разведки вводить полётные задания и совершать другие манипуляции. Это самостоятельно украинская армия делать не может", - подчеркнул Путин.
По его словам, то, что происходит сейчас, "делается руками натовских офицеров".
"Вопрос только в том, разрешат ли они сами себе удары вглубь Российской Федерации или нет. Вот в этом вопрос. И, естественно, мы должны будет соответствующим образом на это реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно — пока об этом рано говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", - отметил Путин.
Президент России указал, что надеется, что на Западе услышали его сигналы по поводу реакции РФ на удары вглубь своей территории.
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
09:58
Одесский стервятник и "Белая слизь" в Грузии. Главное на утро 27 октябряВ Грузию для наблюдения за парламентскими выборами прибыл народный депутат Алексей Гончаренко*
Обстрелы и налёты
Утром 27 октября Минобороны России рассказало об отражённых ночью атаках украинских беспилотников.
"С 22:00 до 23:20 по московскому пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БпЛА уничтожены над территорией Воронежской области, пять БпЛА – над территорией Брянской области, три БпЛА – над территорией Липецкой области и один – над территорией Белгородской области", - указывалось в телеграм-канале министерства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 17 ударов.
Все удары были нанесены на горловском направлении. ВСУ использовали в общей сложности 56 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц, в т.ч. 5 детей. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение и 1 автомобиль.
В следующие сутки обстрелы продолжились и усилились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, и 2 сброса ВОП с БпЛА, по Петровскому району Донецка — 6 снарядов калибром 155 мм.
Днём мэр Горловки Иван Приходько сообщил о трёх раненных мирных жителях в результате атаки украинского БпЛА на маршрутный автобус.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Вчера, 18:30
Бунт в Одессе. Итоги 26 октября на УкраинеВ Одессе на рынке "7 километр" взбунтовались против мобилизации
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 27 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 27 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Малая Лепетиха — 2; Великая Лепетиха — 3; Алёшки — 5; Каховка — 5; Днепряны — 3; Таврийск — 3", - отмечалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каиры, Новая Маячка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Малая Лепетиха.
Кроме того, администрация Великолепетихского округа сообщила о том, что ВСУ нанесли по территории округа 19 ударов.
"Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка", — сообщили в администрации округа.

Пострадавших среди мирного населения нет. Все оперативные службы работают в штатном режиме.
Утром 27 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"В Белгородском районе по посёлкам Майский, Политотдельский, Разумное, сёлам Бехлевка, Ближнее, Варваровка, Долбино, Соломино, Стрелецкое, Черемошное и Ясные Зори выпущено 22 беспилотника, из которых 14 сбиты системой ПВО. В селе Варваровка ранена женщина. В состоянии средней степени тяжести её госпитализировали в областную клиническую больницу. Повреждены 2 квартиры в двух МКД, 3 частных домовладения, 4 надворные постройки, 9 автомобилей, два из которых сгорели, и линия электропередачи", - писал Гладков.
В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое и Кукуевка, а также хутору Нижние Мельницы выпущены 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 2 БпЛА. Повреждён объект системы водоснабжения.
Братская_могила_в_г.Селидово._Памятник_воинам-победителям_(Звезда - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Вчера, 13:00
Освобождение Александрополя и продвижение в Донбассе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 октябряВС РФ освободили Александрополь и продолжают продвижение в Донбассе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Гаевка и Старый выпущены 19 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и три беспилотника. Обошлось без последствий.
"В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский и село Безымено атакованы с помощью 18 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 2 БпЛА. Пострадавших и повреждений нет", - сообщил Гладков.
Над Красногвардейским районом сбит беспилотник. Обошлось без последствий.
"В Краснояружском районе в селе Теребрено мужчина обнаружил взрывоопасный предмет и, к сожалению, поднял его. Боеприпас взорвался прямо в руках. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти. После оказания медицинской помощи лечение будет проходить амбулаторно", - писал губернатор.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Дмитриевка, Ивановка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутору Марьино выпущены 13 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 12 беспилотников. Повреждены 2 многоквартирных и частный дом, надворная постройка, газовая труба, два производственных здания, социальный и инфраструктурный объект связи, 2 автомобиля и одна единица сельхозтехники.
Над Чернянским районом системой ПВО были сбиты 4 БпЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил днём об угрозе атаке БпЛА на регион. В самой области идут ожесточённые бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О вмешательстве Запада в другие выборы — в Молдавии — в статье Татьяны Стоянович "ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду".
 
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13:00Ответ на удары вглубь России, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 октября
12:44Эксперт: будущий президент США переложит финансирование Украины на Евросоюз
12:24Глава МИД Венгрии поздравил победителей парламентских выборов Грузии
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11:55Избивать и нещадно штрафовать: офицер украинской теробороны угрожает уклонистам
11:32Украинский депутат рассказал об основах переговоров с Россией
11:17Власти Одессы не комментируют последствия масштабного пожара
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10:43По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – Сочкан
10:37Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием
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09:58Одесский стервятник и "Белая слизь" в Грузии. Главное на утро 27 октября
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