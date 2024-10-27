Как быстро боевики ВСУ добегут от Курска до Днепра и что позволило России взять Селидово - Полищук - 27.10.2024 Украина.ру
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Как быстро боевики ВСУ добегут от Курска до Днепра и что позволило России взять Селидово - Полищук
Как быстро боевики ВСУ добегут от Курска до Днепра и что позволило России взять Селидово - Полищук - 27.10.2024 Украина.ру
Как быстро боевики ВСУ добегут от Курска до Днепра и что позволило России взять Селидово - Полищук
Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС... Украина.ру, 27.10.2024
2024-10-27T14:13
2024-10-27T14:13
видео
селидово
россия
курск
александр полищук
вооруженные силы украины
общественная палата
украина
всу
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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС России по обкладыванию противника с трёх сторон на примере освобождения города Селидово в ДНР, а также об основных проблемах ВСУ на фронте:❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:32 - Селидово: тактика обкладывания с трёх сторон; 08:35 - Об освобождении Селидово без уничтожения городской застройки; 11:22 - Исторические сравнения с современным освобождением населённых пунктов; 14:45 - Куда побегут ВСУ из Курской области? 17:27 - О техническом обеспечении армии противника; 22:48 - О зависимости тактики от мощностей ВПК; 25:43 - Об общественном сознании в ХМАО – Югра. ТГ-канал Александра Полищука - https://t.me/PoliWarcannelНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, селидово, россия, курск, александр полищук, вооруженные силы украины, общественная палата, украина, всу, сво, донбасс, впк, днр, ссср, белоруссия, кндр, покровск/красноармейск, великая отечественная война, видео
Видео, Селидово, Россия, Курск, Александр Полищук, Вооруженные силы Украины, общественная палата, Украина, ВСУ, СВО, Донбасс, ВПК, ДНР, СССР, Белоруссия, КНДР, Покровск/Красноармейск, Великая Отечественная война

Как быстро боевики ВСУ добегут от Курска до Днепра и что позволило России взять Селидово - Полищук

14:13 27.10.2024
 
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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС России по обкладыванию противника с трёх сторон на примере освобождения города Селидово в ДНР, а также об основных проблемах ВСУ на фронте:
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:32 - Селидово: тактика обкладывания с трёх сторон;
08:35 - Об освобождении Селидово без уничтожения городской застройки;
11:22 - Исторические сравнения с современным освобождением населённых пунктов;
14:45 - Куда побегут ВСУ из Курской области?
17:27 - О техническом обеспечении армии противника;
22:48 - О зависимости тактики от мощностей ВПК;
25:43 - Об общественном сознании в ХМАО – Югра.
ТГ-канал Александра Полищука - https://t.me/PoliWarcannel
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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