https://ukraina.ru/20241027/1058399030.html

Как быстро боевики ВСУ добегут от Курска до Днепра и что позволило России взять Селидово - Полищук

Как быстро боевики ВСУ добегут от Курска до Днепра и что позволило России взять Селидово - Полищук - 27.10.2024 Украина.ру

Как быстро боевики ВСУ добегут от Курска до Днепра и что позволило России взять Селидово - Полищук

Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС... Украина.ру, 27.10.2024

2024-10-27T14:13

2024-10-27T14:13

2024-10-27T14:13

видео

селидово

россия

курск

александр полищук

вооруженные силы украины

общественная палата

украина

всу

сво

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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал о тактике ВС России по обкладыванию противника с трёх сторон на примере освобождения города Селидово в ДНР, а также об основных проблемах ВСУ на фронте:❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:32 - Селидово: тактика обкладывания с трёх сторон; 08:35 - Об освобождении Селидово без уничтожения городской застройки; 11:22 - Исторические сравнения с современным освобождением населённых пунктов; 14:45 - Куда побегут ВСУ из Курской области? 17:27 - О техническом обеспечении армии противника; 22:48 - О зависимости тактики от мощностей ВПК; 25:43 - Об общественном сознании в ХМАО – Югра. ТГ-канал Александра Полищука - https://t.me/PoliWarcannelНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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