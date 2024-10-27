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В Чехии обеспокоились перспективой работы украинского ВПК на Россию

В Чехии обеспокоились перспективой работы украинского ВПК на Россию - 27.10.2024 Украина.ру

В Чехии обеспокоились перспективой работы украинского ВПК на Россию

Во время Второй мировой войны оружейники Чехословакии работала на Германию и теперь снова возникла перспектива работы предприятий ВПК на милость победителя, но в ситуации другой страны. Об этом в издании forum24 рассказал чешский аналитик Карел Долейши

2024-10-27T16:23

2024-10-27T16:23

2024-10-27T16:23

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"Те, кто интересуется (даже популярной) историей Второй мировой войны, хорошо знакомы с историей чехословацкой военной промышленности. Благодаря ему Чехословакия стала одним из ведущих мировых экспортеров оружия в 1930-е годы. Но затем оно попало в руки Гитлера и позволило ему быстро увеличить свои возможности по ведению собственной завоевательной войны", - сообщил сходу чешский автор.Он не акцентировал внимания на участниках "Мюнхенского сговора" и других обстоятельствах, при которых предприятия ВПК межвоенной Чехословакии оказались на службе нацистской Германии. Аналитик сосредоточился на работе чешских предприятий военпрома на нужды Евросоюза, оказывающего военную помощь Украине.По мнению Долейши, Евросоюз признал свою несостоятельность в обеспечении достаточной оружейной помощи нынешнему руководству Украины. Франция осваивает деньги ЕС на снабжение ВСУ, загружая своих производителей."А когда вскоре стало ясно, что европейская промышленность далеко не в состоянии доставить Киеву обещанный миллион артиллерийских снарядов вовремя, пришло время импровизированных закупок за пределами континента - такова, например, чешская инициатива", - констатировал автор.Он указал на закупки боеприпасов у развивающихся стран, в частности – Глобального Юга. При этом отметил, что не всегда удаётся купить такие товары даже среднего качества.В таких условиях, отметил Долейши, возникла перспектива военного производства на Украине. При этом есть два обстоятельства.Во-первых, вся территория Украины теперь является полем боя. Любое промышленное предприятие на её территории, даже в западноукраинской "глубокой глубинке", может быть атаковано и уничтожено русскими.Во-вторых, разнятся требования к промышленному производству и к энергетике и другой инфраструктуре, необходимой для поддержания промышленного производства. Помимо защиты каждого предприятия средствами ПВО требуется его оборудовать, наладить снабжение и решить много других вопросов."Решение вместо запуска европейских оборонно-промышленных мощностей сделать ставку на украинские представляет собой фактическое признание того, что мобилизация европейской промышленной базы против российской военной экономики провалилась. Но если Европа вкладывает миллиарды евро в украинский бизнес вместо того, чтобы быстро строить свой собственный, это должно быть, по крайней мере, частью хорошо продуманной более широкой стратегии", - отметил Долейши.Он же констатировал: такой стратегии у ЕС нет. Есть желание выделить деньги, которые придётся тратить на украинский ВПК, а он вскоре останется без коксующегося угля из Покровска (Красноармейска). Без этого невозможно производить качественную сталь.По его мнению, весьма вероятно, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США и это станет началом конца Североатлантического альянса. В этом случае Евросоюз и его зарождающиеся оборонные структуры должны взять на себя западную поддержку нынешнего руководства Украины."Однако в принципе никто ни к чему не готов. Не только с точки зрения собственных оборонно-промышленных мощностей или возможности поставить Киеву достаточное количество вооружений. Проблема гораздо глубже. Она заключается в неумении и, видимо, в страхе отказаться от устоявшихся шаблонов мышления, - констатировал автор. - У Евросоюза нет ни собственной концепции безопасности, ни стратегии, ни конкретного представления о том, чего он хочет добиться в войне на Украине".Ранее в новостях: Rheinmetall резко нарастил продажи благодаря военным поставкам на Украину Также на эту тему: "Ждём праздничного российского салюта": Медведев присмотрелся к заводам Rheinmetall на Украине

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