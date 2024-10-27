https://ukraina.ru/20241027/1058400912.html

Скандалы недели: Зеленский, управляющий миром, ужас от плана победы и "не хотят, чтобы мы говорили с РФ"

Скандалы недели: Зеленский, управляющий миром, ужас от плана победы и "не хотят, чтобы мы говорили с РФ" - 27.10.2024 Украина.ру

Скандалы недели: Зеленский, управляющий миром, ужас от плана победы и "не хотят, чтобы мы говорили с РФ"

Мир переполнен скандалами, за которыми - хитрость, ложная многовекторность, неприятие чужого мнения и бесконечные интриги политиков и их обслуги. И в эпицентре этого круговорота - Украина с ее нелегитимным президентом, по сути узурпировавшим власть

2024-10-27T20:47

2024-10-27T20:47

2024-10-27T21:11

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Что происходит на Украине и в Европе?О чем говорят политики, что обсуждают в соцсетях?Какие новые скандалы произошли за неделю вокруг и в/на Украине?"Искушение в Казани"Самым главным скандалом недели, для властей и жителей Украины, стало появление генсека ООН на саммите БРИКС.Фотографии, на которых Антонио Гутерриш здоровается с Владимиром Путиным и обнимается с Александром Лукашенко, облетели весь мир.На Украине они вызвали прямо-таки лютую злобу. Генсека ООН сначала внесли в базу "Миротворца", потом, видимо, получили нагоняй и убрали из базы. Но злобу затаили.Сначала выступил Зеленский:"Мир не забывает о целях и принципах устава ООН... Хотя даже некоторые её функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани."Что он имел в виду под словом "искушения"? Антониу Гутерриша, поедающего каравай?С непередаваемой наглостью сообщает постпред Украины при ООН Кислица:"Украина ожидает от ООН чётких объяснений, какие именно вопросы решал Гутерриш с Путиным на саммите БРИКС".Правда, он рассказал об этом в интервью агентству "Укринформ", то есть информация предназначена для внутреннего потребителя.Но какой тон! Управляют Вселенной, не иначе. Не привлекая внимания санитаров.В ООН, конечно, только и думают, как бы объясниться с такими уважаемыми людьми, уже, наверное, готовят доклад Кислице и Зеленскому.Пусть и дальше ожидают.Визит Урсулы в Белград: "Дорогой Александр!"Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен посетила Белград.Она "похвалила президента Сербии за встречу с ней и другими лидерами ЕС вместо участия в организованном Россией саммите развивающихся экономик".Это сообщение Ассошиэйтед пресс."Похвалила!" "Развивающихся экономик". Да уж, наверное, экономики стран БРИКС действительно развиваются, в отличие от стран Европы."Строгая госпожа" в Сербии, поддерживает всеми силами иллюзию единства ЕС. Приехала и похвалить, и приструнить.На самом деле президент Вучич отправил на БРИКС внушительную сербскую делегацию. Сам не поехал, из-за встречи с греческой, польской делегацией и представителями ЕС.Есть даже такое ощущение, что эти встречи специально "подгадали" под время саммита БРИКС.Президенту Вучичу приходится поддерживать многовекторность или хотя бы имитировать её.Урсула, как обычно, не только похвалила Вучича, но и ласково пообещала "дорогому Александру", что "будущее Сербии в ЕС".Но сербские СМИ сообщили, что глава ЕС отказалась от встречи с премьером Сербии Вучевичем, так как тот только что встречался с делегацией из России.По этому поводу президент Сербии сказал, что "европейские политики не хотят, чтобы мы даже разговаривали с русскими"."Дорогой Александр" сказал:"Не может Урсула выдержать или не Урсула, а кто-то в Брюсселе, чтобы Вучевич принимал российского министра в 12 часов, а в 13 часов говорил с главой ЕС. Для них это невозможно, для нас совершенно нормально.""Легко ли мне было сказать Путину, что я не еду в Казань? Но что было бы, если бы я отменил все эти встречи?"В то же время европейские СМИ:"Не надо интерпретировать решение президента Сербии встретиться с лидерами ЕС вместо саммита БРИКС как знак лояльности ЕС."Это, как они пишут, просто попытка "балансировать"."Политико" возмущается:"На следующий день приезжает министр экономики России и Вучич объявляет, что будет присутствовать на параде в Москве."Так вот из чего состоит европейская политика высшего, высочайшего уровня. Выслеживают, кто куда едет, кто с кем встречается. Потом "ставят на вид". И это Сербия еще не член ЕС!Да, Вучич, конечно, прозападный и даже подконтрольный ЕС президент, который с другой стороны, пытается сохранить важные для Сербии отношения с Россией.И всё-таки, несмотря на "многовекторность" Вучича и на то, что он прямо сейчас сдаёт интересы Сербии западным корпорациям (Урсула как раз приехала подписать договор о разработке месторождения лития, что нанесёт непоправимый ущерб природе Сербии).Несмотря на всё это - приятно было бы увидеть лицо Урсулы в ту минуту, когда она узнаёт, что её место в очереди к сербскому премьеру - сразу после российского министра.Разрушается система доминирования, к которой привыкла "строгая госпожа" Урсула и её многочисленные "коллеги из ЕС".С другой стороны, её можно понять. Такое унижение - и где? В какой-то Сербии?И на парад в Москву ещё собирается, этот "двуличный" "дорогой Александр". Ну, просто нет слов.А тем временем...ЕС "не может сократить"Агентство "Блумберг" сообщает:"Евросоюз не может сократить поставки российского газа, что ставит под угрозу планы союза отказаться от топлива из России к 2027 году. "Короткое красноречивое сообщение.А сколько было разговоров, угроз, обещаний. Всему миру рассказывали, как будут жить без "недемократичного российского топлива".Никто, видимо, и не собирался отказываться? Лицемер на лицемере.Но конечно, главный возмутитель спокойствия в Европе сегодня - это премьер Венгрии Виктор Орбан.Венгры, боритесь с ЕС!Виктор Орбан выступил на митинге в годовщину венгерского восстания 1956 года, и призвал "противостоять ЕС, так же, как вы противостояли советской армии в 1956".Руководители ЕС, сказал Орбан, "хотят вовлечь нас в войну на Украине, хотят навязать нам своих мигрантов и передать наших детей гендерным активистам."Также он сказал, что в планах ЕС - перебросить украинскую армию в Венгрию: "мы, венгры, однажды проснемся, и увидим, что солдаты с востока - на территории Венгрии"."Счастливая Европа", наверняка, готовится к чему-то подобному. Несогласных становится всё больше, поэтому Урсуле фон дер Ляйен понадобилась уже собственная разведка.Ущерб от ТрампаКак сообщает "Файненшл Таймс", в Европе проходят ежедневные встречи чиновников ЕС. Они пытаются оценить ущерб в случае победы Трампа.Какие сферы пострадают больше всего?Это будут последствия возможных торговых пошлин для Европы. И отмена американской поддержки для Украины.Неприятнейшие новости пришли из Европы и для Украины.Семеро против"Политико" пишет:"Против вступления Украины в НАТО выступает 7 стран. Это США, Германия, Испания, Бельгия, Словения, Словакия и Венгрия."Но на самом деле, как отмечают эксперты, таких стран гораздо больше. Просто пока они не сильно протестуют. И так есть, кому протестовать."Электоральная катастрофа"Так украинские СМИ назвали нежелание жителей Молдавии вступать в ЕС.Не понимают, как граждане страны могут в принципе хотеть сохранить свой суверенитет? Как?Глупые, недалёкие люди. Отказались от "билета в рай"."План победы" вызывает ужасА тем временем в ЕС реагируют на план победы Зеленского, который он, хоть и с опозданием, решил представить странам Европы.Орбан: "План победы вызывает ужас"Сикорский: "Мы изучаем план. Польша пока не решила, поддержит ли она план Зеленского".Польшу не ознакомили с какими-то секретными пунктами плана, чем она очень возмущена.И это тоже небольшой скандал, польские СМИ констатируют, что "вопрос Украины" решают без участия поляков. Еще одно разочарование Польши.От Зеленского уже отмахиваются, ставят знак "кирпич" на дороге в НАТО, пытаются с ним меньше контактировать (вспомним встречу "четвёрки": Байден, Макрон, Шольц и Стармер в Германии на прошлой неделе).Но он упорно делает вид, что управляет миром. Дает оценки генсеку ООН, призывает к ответу, пишет всё новые планы побед.И наверное, скоро напишет план управления миром.Подробнее о том, что думает и о чем говорит украинская элита - в статье Елены Мурзиной ""Лучший для Украины сценарий - это ультиматум Путина". Почему украинской элите так выгодна война"

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Елена Мурзина

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эксклюзив, сербия, украина, европа, александр вучич, владимир зеленский, виктор орбан, ес, оон, брикс