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Глава МИД Венгрии поздравил победителей парламентских выборов Грузии

Глава МИД Венгрии поздравил победителей парламентских выборов Грузии - 27.10.2024 Украина.ру

Глава МИД Венгрии поздравил победителей парламентских выборов Грузии

Грузинский народ явил свою волю на парламентских выборах, на них победили патриоты своей страны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2024-10-27T12:24

2024-10-27T12:24

2024-10-27T12:24

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"Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляю!" – сообщил в своём аккаунте венгерский министр.Он также заверил, что официальный Будапешт будет всячески поддерживать своих грузинских друзей в их усилиях на пути европейской интеграции. Венгрия сейчас председательствует в Евросоюзе.Сийярто сделал заявление на фоне анонсированных грузинской оппозицией акций протеста по итогам состоявшихся накануне парламентских выборов в постсоветской республике. По данным Центризбиркома Грузии, боле половины проголосовавших отдали свои предпочтения правящей партии "Грузинская мечта".Накануне грузинских выборов Европарламент оказал давление на избирателей и власти Грузии, сделав ряд заявлений и приняв резолюцию "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии". Евродепутаты призвали исполнительные власти ЕС применить к Грузии санкции.Также известно о решениях Британии и правительств стран-членов ЕС накануне грузинских парламентских выборов 26 октября свернуть финансирование своих проектов в Грузии и снижении уровня сотрудничества. При этом Грузия вместе с Молдавией и Украиной является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство".Ранее в новостях: Грузинская оппозиция не признала итоги выборов и готовит протестные акции

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