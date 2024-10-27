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Глава МИД Венгрии поздравил победителей парламентских выборов Грузии
Глава МИД Венгрии поздравил победителей парламентских выборов Грузии - 27.10.2024 Украина.ру
Глава МИД Венгрии поздравил победителей парламентских выборов Грузии
Грузинский народ явил свою волю на парламентских выборах, на них победили патриоты своей страны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2024-10-27T12:24
2024-10-27T12:24
2024-10-27T12:24
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"Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляю!" – сообщил в своём аккаунте венгерский министр.Он также заверил, что официальный Будапешт будет всячески поддерживать своих грузинских друзей в их усилиях на пути европейской интеграции. Венгрия сейчас председательствует в Евросоюзе.Сийярто сделал заявление на фоне анонсированных грузинской оппозицией акций протеста по итогам состоявшихся накануне парламентских выборов в постсоветской республике. По данным Центризбиркома Грузии, боле половины проголосовавших отдали свои предпочтения правящей партии "Грузинская мечта".Накануне грузинских выборов Европарламент оказал давление на избирателей и власти Грузии, сделав ряд заявлений и приняв резолюцию "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии". Евродепутаты призвали исполнительные власти ЕС применить к Грузии санкции.Также известно о решениях Британии и правительств стран-членов ЕС накануне грузинских парламентских выборов 26 октября свернуть финансирование своих проектов в Грузии и снижении уровня сотрудничества. При этом Грузия вместе с Молдавией и Украиной является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство".Ранее в новостях: Грузинская оппозиция не признала итоги выборов и готовит протестные акции
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новости, грузия, венгрия, будапешт, петер сийярто, ес, европарламент, британия, санкции, парламентские выборы, бывший ссср, восточное партнерство, евроинтеграция, публичная дипломатия
Новости, Грузия, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, ЕС, Европарламент, Британия, санкции, парламентские выборы, бывший СССР, Восточное партнерство, евроинтеграция, публичная дипломатия
Глава МИД Венгрии поздравил победителей парламентских выборов Грузии
Грузинский народ явил свою волю на парламентских выборах, на них победили патриоты своей страны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляю!" – сообщил в своём аккаунте венгерский министр.
Он также заверил, что официальный Будапешт
будет всячески поддерживать своих грузинских друзей в их усилиях на пути европейской интеграции. Венгрия сейчас председательствует в Евросоюзе.
Сийярто сделал заявление на фоне анонсированных грузинской оппозицией акций протеста по итогам состоявшихся накануне парламентских выборов в постсоветской республике. По данным Центризбиркома Грузии, боле половины проголосовавших отдали свои предпочтения правящей партии "Грузинская мечта".
Накануне грузинских выборов Европарламент
оказал давление на избирателей и власти Грузии, сделав ряд заявлений и приняв резолюцию "Об отступлении от демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии". Евродепутаты призвали исполнительные власти ЕС применить к Грузии санкции.
Также известно о решениях Британии
и правительств стран-членов ЕС накануне грузинских парламентских выборов 26 октября свернуть финансирование своих проектов в Грузии и снижении уровня сотрудничества. При этом Грузия вместе с Молдавией
и Украиной
является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство".