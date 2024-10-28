https://ukraina.ru/20241028/1058402022.html

"Вечный провокатор": Павлив о том, зачем Корчинский предлагает снизить до 14 лет призывной возраст в ВСУ

"Вечный провокатор": Павлив о том, зачем Корчинский предлагает снизить до 14 лет призывной возраст в ВСУ - 28.10.2024 Украина.ру

"Вечный провокатор": Павлив о том, зачем Корчинский предлагает снизить до 14 лет призывной возраст в ВСУ

Законопроект о снижении призывного возраста в украинском правительстве уже есть, он подготовлен. Идет много дискуссий по поводу того, какие последствия будет иметь данный закон для Зеленского, который рассчитывает пойти на выборы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив

2024-10-28T03:15

2024-10-28T03:15

2024-10-28T03:15

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президентские выборы

выборы

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Ранее националист Дмитрий Корчинский* предложил снизить призывной возраст до 14 лет, последовав примеру африканских стран. Тем временем украинские паблики сообщают, что Зеленский якобы к концу года понизит призывной возраст до 21 года.Я же давно говорил, что законопроект о снижении призывного возраста на Украине в правительстве есть, он подготовлен. Идет много дискуссий по поводу того, какие последствия будет иметь данный закон для Зеленского, сказал политолог.Ведь он рассчитывает пойти на выборы. Не исключено, что это случится в 2025-м году. Тогда кумулятивный эффект скажется на Зеленском крайне негативно, отметил эксперт.Нужно понимать, что Корчинский — вечный провокатор, постоянно устраивает разного рода перформансы. Для него подобные заявления — способ напомнить о себе. Некая возможность найти способ заработка, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Павлива: Зеленский планирует выборы в 2025-м и готов бросить на фронт десятки тысяч молодых людей на сайте Украина.руО том, что будет, если КНДР действительно отправит в добровольцев в зону СВО — в интервью Бориса Рожина об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции на сайте Украина.ру* повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ

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