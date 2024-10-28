"Вечный провокатор": Павлив о том, зачем Корчинский предлагает снизить до 14 лет призывной возраст в ВСУ
Законопроект о снижении призывного возраста в украинском правительстве уже есть, он подготовлен. Идет много дискуссий по поводу того, какие последствия будет иметь данный закон для Зеленского, который рассчитывает пойти на выборы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
Ранее националист Дмитрий Корчинский* предложил снизить призывной возраст до 14 лет, последовав примеру африканских стран. Тем временем украинские паблики сообщают, что Зеленский якобы к концу года понизит призывной возраст до 21 года.
Я же давно говорил, что законопроект о снижении призывного возраста на Украине в правительстве есть, он подготовлен. Идет много дискуссий по поводу того, какие последствия будет иметь данный закон для Зеленского, сказал политолог.
Ведь он рассчитывает пойти на выборы. Не исключено, что это случится в 2025-м году. Тогда кумулятивный эффект скажется на Зеленском крайне негативно, отметил эксперт.
"Понижения призывного возраста до 18 лет [на Украине] на данный момент ждать не стоит. Хотя, прозвучали интересные заявления от министра образования: "Давайте не выпускать детей 16-17 лет из Украины". Достаточно двусмысленно", — подчеркнул Павлив.
Нужно понимать, что Корчинский — вечный провокатор, постоянно устраивает разного рода перформансы. Для него подобные заявления — способ напомнить о себе. Некая возможность найти способ заработка, резюмировал собеседник издания.
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