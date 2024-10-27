Американская пресса обнаружила солдат КНДР в Курской области - 27.10.2024 Украина.ру
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Американская пресса обнаружила солдат КНДР в Курской области
Американская пресса обнаружила солдат КНДР в Курской области - 27.10.2024 Украина.ру
Американская пресса обнаружила солдат КНДР в Курской области
Военнослужащие лучших подразделений северокорейской армии прибыли в российскую Курскую область, где сразятся с украинскими интервентами. Об этом сообщила газета The New York Times
2024-10-27T13:31
2024-10-27T13:31
новости
россия
кндр
курская область
владимир путин
дональд трамп
мид
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"По словам двух официальных лиц США, солдаты элитного подразделения Корейской народной армии начали прибывать в Курскую область России", - поведало издание.По его информации, военнослужащие КНДР будут задействованы в боевых действиях на стороне российской армии против украинских подразделений, оккупировавших в августе часть территории российского региона."Несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область на западе России, где, как ожидается, они примут участие в предстоящем контрнаступлении, призванном выбить украинские войска", — сказано в публикации.Там также отмечено, что северокорейские военнослужащие перебрасывались военной авиацией из Владивостока."Северокорейские войска еще не вступили в бой, и пока не ясно, какую роль они будут играть, заявили официальные лица, говоря на условиях анонимности при обсуждении деликатных вопросов разведки. Какова бы ни была их роль, заявили чиновники, любой значительный контингент северокорейских войск позволит России держать больше своих сил на востоке Украины, где они смогут сосредоточиться на захвате как можно большей части украинской территории до наступления суровой зимней погоды", - сообщило издание.При таких источниках оно сослалось на данные украинской пропаганды, оценивающей численность северокорейских военнослужащих на территории России в 12 тысяч человек."Высокопоставленный украинский чиновник, осведомленный о передвижениях войск, сказал, что к понедельнику ожидается сбор до 5000 северокорейских солдат", - поведало американское издание.Ранее официальные лица Москвы и Пхеньяна заявили, что вопросы реализации двусторонних договорённостей в том числе в военной сферы являются внутренними делами двух стран. В частности, замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю заявил, что вопросы отправки военнослужащих его страны в Россию полностью соответствуют международному праву.По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также в новостях: Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР Официальное заявление на эту тему представлено в публикации "Снимки - они вещь серьёзная": Путин рассказал о солдатах Сверной Кореи в России Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, кндр, курская область, владимир путин, дональд трамп, мид, госдума, сво, кто, военная помощь
Новости, Россия, КНДР, Курская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД, Госдума, СВО, КТО, военная помощь

Американская пресса обнаружила солдат КНДР в Курской области

13:31 27.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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Военнослужащие лучших подразделений северокорейской армии прибыли в российскую Курскую область, где сразятся с украинскими интервентами. Об этом сообщила газета The New York Times
"По словам двух официальных лиц США, солдаты элитного подразделения Корейской народной армии начали прибывать в Курскую область России", - поведало издание.
По его информации, военнослужащие КНДР будут задействованы в боевых действиях на стороне российской армии против украинских подразделений, оккупировавших в августе часть территории российского региона.
"Несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область на западе России, где, как ожидается, они примут участие в предстоящем контрнаступлении, призванном выбить украинские войска", — сказано в публикации.
Там также отмечено, что северокорейские военнослужащие перебрасывались военной авиацией из Владивостока.
"Северокорейские войска еще не вступили в бой, и пока не ясно, какую роль они будут играть, заявили официальные лица, говоря на условиях анонимности при обсуждении деликатных вопросов разведки. Какова бы ни была их роль, заявили чиновники, любой значительный контингент северокорейских войск позволит России держать больше своих сил на востоке Украины, где они смогут сосредоточиться на захвате как можно большей части украинской территории до наступления суровой зимней погоды", - сообщило издание.
При таких источниках оно сослалось на данные украинской пропаганды, оценивающей численность северокорейских военнослужащих на территории России в 12 тысяч человек.
"Высокопоставленный украинский чиновник, осведомленный о передвижениях войск, сказал, что к понедельнику ожидается сбор до 5000 северокорейских солдат", - поведало американское издание.
Ранее официальные лица Москвы и Пхеньяна заявили, что вопросы реализации двусторонних договорённостей в том числе в военной сферы являются внутренними делами двух стран. В частности, замминистра МИД КНДР Ким Чон Гю заявил, что вопросы отправки военнослужащих его страны в Россию полностью соответствуют международному праву.
По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Также в новостях: Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР
Официальное заявление на эту тему представлено в публикации "Снимки - они вещь серьёзная": Путин рассказал о солдатах Сверной Кореи в России
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Участвует ли КНДР в СВО, угрозы Трампа, сорванные переговоры с Киевом: пресс-конференция Путина
 
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