Эксперт: будущий президент США переложит финансирование Украины на Евросоюз
Делегации США и Украины обсуждают военную помощь Запада. Киев, 21.10.2024.
Вне зависимости от того, Дональд Трамп или Камала Харрис сменят Джозефа Байдена на посту президента США, Вашингтон постарается переложить финансирование Украины на плечи Евросоюза. Об этом РИА "Новости" заявил главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко
"Демократы ведут себя более агрессивно, поставляя вооружение, а республиканцы говорят, что сократят эти поставки, но вопрос исключительно в деньгах, потому что и те, и другие будут перекладывать финансирование Украины на ЕС. Это уже делается: чиновники ЕС и Еврокомиссии говорят, что они должны будут любой ценой поддерживать Украину, несмотря на то, что США грозятся выйти из финансирования", - сообщил Дрозденко.
Он также отметил, что ЕС вынужден закупать вооружения в США взамен тем, которые отправил на Украину. Таким образом ВПК США обеспечивается заказами за счёт европейских бюджетов. Соответственно, меньше денег налогоплательщиков Евросоюза уйдёт на заказы европейским производителям вооружений, считает эксперт.
"Поэтому поддержка Украины, поставки будут продолжаться в том объеме, который необходим, чтобы истощать Россию и физически, и финансово. Вопрос только в том, чьими руками это будет в большей степени делаться - США или Евросоюза", - пояснил Дрозденко.
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