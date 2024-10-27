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Эксперт: будущий президент США переложит финансирование Украины на Евросоюз

Эксперт: будущий президент США переложит финансирование Украины на Евросоюз - 27.10.2024 Украина.ру

Эксперт: будущий президент США переложит финансирование Украины на Евросоюз

Вне зависимости от того, Дональд Трамп или Камала Харрис сменят Джозефа Байдена на посту президента США, Вашингтон постарается переложить финансирование Украины на плечи Евросоюза. Об этом РИА "Новости" заявил главный редактор интернет-портала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко

2024-10-27T12:44

2024-10-27T12:44

2024-10-27T12:44

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"Демократы ведут себя более агрессивно, поставляя вооружение, а республиканцы говорят, что сократят эти поставки, но вопрос исключительно в деньгах, потому что и те, и другие будут перекладывать финансирование Украины на ЕС. Это уже делается: чиновники ЕС и Еврокомиссии говорят, что они должны будут любой ценой поддерживать Украину, несмотря на то, что США грозятся выйти из финансирования", - сообщил Дрозденко.Он также отметил, что ЕС вынужден закупать вооружения в США взамен тем, которые отправил на Украину. Таким образом ВПК США обеспечивается заказами за счёт европейских бюджетов. Соответственно, меньше денег налогоплательщиков Евросоюза уйдёт на заказы европейским производителям вооружений, считает эксперт.Ранее в новостях: "Ждём праздничного российского салюта": Медведев присмотрелся к заводам Rheinmetall на УкраинеТакже сообщалось, что США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО

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новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, камала харрис, ес, еврокомиссия, впк, военная помощь