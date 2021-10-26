Во вторник, 26 октября, апелляционный суд Амстердама после семи лет разбирательств счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Украине

Председательствующая судья заявила, что «хотя объекты происходят из Крыма,… они — часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году».

В постановлении говорится, что Музей Алларда Пирсона должен передать артефакты на хранение Украине «до стабилизации ситуации в Крыму».

Адвокат российских музеев Роб Мейер уточнил, что коллекция останется в стране как минимум еще на три месяца. Слушания в вышестоящей инстанции же могут занять около года, все это время золото также будет храниться в Нидерландах. Скифское золото на время обжалования решения не отдадут Киеву © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать постановление, отметив, что пока не видел его. Песков ранее заявлял, что тема скифского золота важна для Кремля, и там следят за его судьбой, хотя этим и занимаются юристы и Министерство культуры.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна определится с местом хранения артефактов после того, как получит решение суда.

Украина и четыре музея Крыма спорили за произведения искусства, предоставленные для выставки Музею Алларда Пирсона в 2013 году. Поскольку Крым перешел в состав РФ в марте 2014 года, руководство музея не знало, кому же передать ценности: в Крым, откуда они приехали, но формально их отправило государство Украина, или же в Киев.

История вопроса

В 2014 году экспонаты крымских музеев отправили на выставку «Крым — золотой остров в Черном море» в Нидерланды, но после отсоединения Крыма от Украины ценности на полуостров так и не вернулись.

В сентябре 2014 года на Украину вернули 19 экспонатов, ту часть коллекции, которая до описываемых событий хранилась в Национальном музее Украины. А 565 экспонатов из музеев Крыма остались в амстердамском Музее Алларда Пирсона.

На коллекцию претендовали сразу две стороны — Украина и Россия. В январе 2015 года в Амстердаме начались слушания по делу о возврате коллекции, на которую претендовали две страны. В Москве арестовали экс-депутата Одесского горсовета за контрабанду скифского золота © из открытых источников

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть скифское золото Киеву. Вердикт был вынесен на основании конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Суд обязал украинскую сторону выплатить амстердамскому Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов 111 тысяч евро. А музеи Крыма, потерявшие свою коллекцию, должны были выплатить Украине и упомянутому голландскому музею 2,8 тысячи евро.

Однако в июле 2019 года было принято промежуточное решение, в котором суд установил, что вышеупомянутый закон не применим к этому делу.

Подзаработали на сокровищах

Пока шло разбирательство по делу, на зависшие между двумя странами драгоценности положили глаз аферисты, которые по поддельным документам вывезли ценности из амстердамского музея и поместили в одном из банков Мадрида.

Мошенники собирались получить кредит в банке под залог скифского золота, о чем уже писало издание Украина.ру. При этом украинские специалисты оценили ценности в 1,5-2 миллиона долларов, а аферистам удалось застраховать их на 123 млн евро.

Директор Эрмитажа: Все понимают, что «скифское золото» должно вернуться в музеи Крыма © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк Владимир Индутный. В среде искусствоведов поговаривали, что Индутный помогал подделывать ценности и вывозить оригиналы за границу.

Более того, в искусстве фальшивки он превзошел всех великих махинаторов.

Несмотря на то, что в Министерстве культуры Украины уверяли, что скифское золото никуда не девалось и находится все в том же музее Амстердама, на Украине открывали уголовное производство по факту мошенничества в отношении трех украинцев, которых подозревали в перевозке по поддельным документам драгоценностей в Испанию и махинациях с кредитами.