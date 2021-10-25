Утром в понедельник, 25 октября, издание РБК-Украина опубликовало большое интервью с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. В нём он сделал ряд громких заявлений по внутренней и внешней политике

Данилов — второй секретарь СНБО при президенте Владимире Зеленском. В отличие от своего предшественника Александра Данилюка, Данилов смог практически повторить путь последнего секретаря СНБО при президенте Петре Порошенко — Александра Турчинова — и стать заметной фигурой на политической арене Украины.

В последнее время СНБО всё чаще называют карательным органом, а его заседания, проводимые, как правило, в пятницу, вызывают у СМИ больше интереса, чем иные заседания украинского парламента. И тому есть причина: подчас, принятые на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины решения имеют для страны куда большее значение, чем некоторые законы.

Поэтому неудивительно, что первым вопросом Данилову был вопрос о том, не подменяет ли СНБО «всё на свете: и суд, и исполнительную власть, и законодательную власть, и какую угодно другую».

СНБО и его аппарат

Отвечать на этот вопрос Данилов начал с чёткого разделения: есть СНБО, а есть аппарат СНБО. Последним и руководит Данилов.

«Аппарат — это орган, который обеспечивает подготовку, анализ и систематизацию нормативно-правовых актов и документов для подачи президенту Украины как главе СНБО. Мы ни в какой мере не подменяем ни суд, ни прокуратуру, ни другие органы. Мы обращаем внимание на те процессы, которые есть в нашей стране и, по нашему мнению, являются очень важными», — отметил Данилов. Сокуров: Мы не можем отменить глоссарий СНБО, но мы можем действовать через СМИ © bditelnost.info

При этом он подчеркнул, что и сам Совет национальной безопасности и обороны не является исключительно военным компонентом в структуре власти.

«Вся сфера нашей жизнедеятельности: информационная, энергетическая и, в том числе, политическая с учётом того, в каком внешнем окружении мы находимся — это точно сфера наших интересов, это точно сфера нашей безопасности», — рассказал секретарь СНБО.

Он добавил, что окончательное решение всегда за главой Совета — президентом Украины.

«У многих были фантазии, что Данилов якобы может там самостоятельно что-то делать — это всё не отвечает действительности. У нас чёткая субординация, мы понимаем роль, значение и место каждого», — указал Данилов.

Однако эти ответы журналиста издания РБК-Украина не удовлетворили. И он попытался указать на ситуацию с санкциями и рядом других решений СНБО, отмечая, что конструкция власти на Украине прописана в Конституции. И своими действиями СНБО подрывает конституционную конструкцию.

В ответ Данилов заявил: если бы в стране все без исключения органы выполняли качественно свои функциональные обязанности, то заседаний СНБО бы не было. Ну а пока СНБО и его аппарат вынуждены разгребать накопившиеся завалы. Среди таковых Данилов назвал даже сферу высшего образования.

Зеленскому — всю полноту власти

Рано или поздно, но в интервью должен был возникнуть вопрос о том, какую же форму правления предпочитает сам Данилов. И секретарь СНБО дал вполне ожидаемый ответ: нынешнюю парламентско-президентскую республику на Украине он рассматривает как крайне странную форму.

«У нас получается, что мы всенародно выбираем президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно выбирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право выборов президента», — рассказал Данилов. Сайт украинских социологов, рассказавших о падении рейтинга Зеленского, атаковали хакеры © Кадр из сериала «Слуга народа» / YouTube

На уточняющий вопрос, как можно урегулировать такую коллизию, Данилов ответил: нужно усилить фигуру президента.

«Я за жёсткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идёт, зачем и так далее», — отметил Данилов.

А вот парламентско-президентская республика среди прочего выгодна, по мнению Данилова, для олигархов. В то время как президентская республика означает не только полноту власти, но и полноту ответственности у президента.

Медведчук и суды

От вопрос государственного устройства журналист перешёл к преследованию лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идёт столкновение», — уверен Данилов.

Всего таких групп насчитывается три. Медведчук, по словам Данилова, возглавлял четвёртую группу, которая была в фаворе. Что это за группы и кто в них входит Данилов не уточнял. При этом Данилова раздражает украинская судебная система. Это раздражение позволяет предположить, что секретарь СНБО опасается победы Медведчука в судах.

«Что такое юриспруденция? Она, к сожалению, в последнее время… Вот чем мне нравится английское право», — заявил Данилов.

При этом он заявил, что усматривает угрозу в украинских судах.

«Судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для нашей страны, чем олигархи. Они могут любой вопрос отложить, перенести, поднять, ускорить, замедлить. И они к этому относятся философски, они так видят», — отметил Данилов.

А вот на вопрос о том, опасается ли Данилов выигрыша Медведчуком своего дела в ЕСПЧ, секретарь СНБО комментировать не стал. Он лишь подчеркнул, что находится Медведчук под домашним арестом не из-за санкций.

Олигархи и недра

Говоря об олигархах, Данилов практически не сказал ничего нового. Он лишь отметил, что главная цель закона о борьбе с олигархами — не только и не столько лишение олигархов контроля над СМИ, но принуждение их к отказу от монополий (это даст, согласно Данилову, возможности свободной конкуренции) и к большему участию в росте благосостояния граждан. По словам Данилова, это выгодно и самим олигархам.

«Вот был парень, который скажем так, имеет отношение к Полтаве. У него был банк. Но тот бан кому выдаёт кредиты? Своим аффилированным лицам для того, чтобы был контроль. Но ведь банковская система не может так работать. Банковская система — это совсем другой организм, в котором совсем другие процессы должны происходить», — отметил Данилов. На Украине установлен кланово-олигархический экономический строй - Данилов © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

Он не назвал имя олигарха, но под это описание подпадает Константин Жеваго — бывший народный депутат, который в 2021 году по оценке Forbes, стал третьим в списке богатейших людей на Украине. Его состояние оценили в $2,4 млрд. В июле Интерпол по запросу Государственного бюро расследований Украины объявил Жеваго в розыск — олигарха обвиняют в организации растраты $113 млн украинского банка «Финансы и кредит», владельцем которого он являлся.

От олигархов журналист перешёл к вопросу о недрах. Особый интерес у него вызывали месторождения лития и редкоземельных металлов — они в особой цене в эру «зелёной энергетики».

Данилов отметил, что в первую очередь СНБО хочет не забирать у кого бы то ни было лицензии на пользование месторождениями.

«Нет. Давайте выясним, у нас сегодня всё довольно просто. Есть энергетика — давайте все скважины, которые у нас есть, чтобы мы поняли, что у нас есть, какие запасы, какой дебет. Что мы можем себе позволить оттуда поднимать. Давайте решим, сколько мы будем поднимать, а сколько оставим следующим поколениям потому, что это ресурс, который не возобновляется быстро», — отметил Данилов, подчеркнув, что «это должна быть понятная процедура и публичная карта».

По его словам, СНБО на сегодняшний момент практически закончил её делать. И благодаря этой карте станет понятно, какая компания владеет месторождениями и сколько платит в бюджет за их использование.

Что же касается конкретно месторождений редкоземельных металлов, то к ним у СНБО особый интерес.

«У нас, если я не ошибаюсь, 37 элементов, в которые входит литий, которые находятся под более тщательным контролем государства, которые должны передаваться под особой процедурой, потому что там должен быть контроль и ещё раз контроль», — пояснил Данилов. Радужные, трагические и в застенках: астролог предсказал судьбы украинских олигархов

Он отметил в целых отраслях на Украине не хватает учёта и контроля.

Остальная часть интервью Данилова казалась его связей с политиками вроде Михаила Бродского, отношений с Россией и коронавирусной инфекцией на Украине. Но здесь Данилов практически ничего нового не сказал. Разве что он признался: верит, что COVID-19 появился по воле человека.

Интервью Данилова свидетельствует: он всецело преданный Зеленскому человек. При этом он идейный продолжатель дела «порошенковского» секретаря СНБО Турчинова — одного из «ястребов» украинской политики, а не своего предшественника Данилюка. И это в свою очередь ставит вопрос: а так ли сильно отличается Зеленский от Порошенко? Одно можно сказать: украинская власть в ближайшее время будет бороться не только с олигархами, но и с украинскими судами. И последним не позавидуешь.