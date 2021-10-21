Сразу несколько украинских телеканалов заявили о давлении на них со стороны Офиса президента. Обвинения звучат не только со стороны оппозиционных СМИ, но и со стороны общественного вещателя

В ночь на 20 октября ведущая ток-шоу «Обратный отчёт» на телеканале «UA: Первый» Мирослава Барчук обвинила Офис президента в давлении на телеканал.

«Ну что же, пора об этом сказать вслух. Обслуживающий персонал Андрея Ермака обвинил ток-шоу «Обратный отчет» в несоблюдении журналистских стандартов (отсутствие баланса мнения вчера в студии)», — начала свой рассказ Барчук.

По ее словам, она бы не обращала внимания на это информационное киллерство от анонимных Telegram-каналов и бывших журналистов, «если бы это не было симптомом гораздо более серьезной проблемы».

Барчук заявила о том, что Офис президента (ОП) «давно и жестко» контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции «Слуга народа». Кандидаты, по словам ведущей, согласовывается с контактным лицом Михаила Подоляка - советника главы Офиса президента. В Офисе Зеленского ответили на обвинения в давлении на телеканал «UA: Первый» © president.gov.ua

Кроме того, в последнее время, по словам Барчук, ОП стал выдвигать редакции канала условия и ультиматумы по присутствию «слуг народа» на эфирах.

«Например, в прошлый понедельник был ультиматум №1: на тему энергетической безопасности в эфире «Обратного отсчета» будут присутствовать лило двое «слуг» (оба не экспертные) либо никого. Мы решили ультиматум не принимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая не покорялась указаниям ОП», — рассказала Барчук.

Второй ультиматум касался присутствия на телеканале опального нардепа Гео Лероса. И канал снова решил не идти на поводу у власти.

«Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было монобольшинства и что это «несоблюдение журналистских стандартов», — пояснила ведущая суть претензий Банковой.

Она отметила, что ее встревожила не столько подлость Офиса президента, сколько угроза свободе слова и независимости журналистки.

Это заявление Барчук вызвало «эффект домино»: один за другим украинские СМИ начали рассказывать о том, как на них давил Офис президента. И оправдания самого Подоляка делу не помогли. А скорее подстегнули критику ОП.

И примкнувшие товарищи

Спустя несколько часов Барчук поддержал телеканал «Прямой».

«Коллектив телеканала «Прямой» так же неоднократно сталкивался с требованиями Офиса президента через пресс-секретарей партии «Слуга народа», касающимися численности их депутатов на эфирах, а также присутствия тех или иных гостей вместе со «слугами», — указывалось в открытом заявлении канала.

После отказа выполнять ультиматумы «Прямому» отказали в визите представители партии власти. А после начала нынешней сессии украинского парламента Офис президента, как утверждалось в заявлении канала, дал указ на полное игнорирование «Прямого».

«Через пресс-службу неофициально сообщили, что «слугам» на высшем уровне запретили приходить на «Прямой». Кроме того, журналистов телеканала не единожды не аккредитовывали на мероприятия при участии президента Украины Владимира Зеленского. В том числе и при участие международных представительств», — сообщил «Прямой». Цугцванг успеха. Зачем Зеленскому гибридная диктатура © Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона" (2012)

Этот телеканал контролируется Петром Порошенко - пятым президентом Украины и политическим противником Зеленского. Поэтому его выступление с поддержкой обвинений Офиса президента в цензуре было ожидаемым.

А вот то, что против Банковой выступил телеканал «Украина 24», было довольно неожиданным. Этот телеканал контролируется олигархом Ринатом Ахметовым. А у того отношения с нынешней украинской властью складываются неплохие.

Тем не менее, 20 октября «Украина 24» была среди каналов, заявивших о цензуре со стороны Банковой.

«Первым об указаниях от Офиса президента заявил ведущий главного шоу Украины Савик Шустер. Позднее с подобной проблемой столкнулся телеканал «Украина 24», когда нашему телеканалу ставили условия. Мы на них не соглашались. Сейчас депутаты «Слуги народа» появляются только в некоторых программах, где устраивают скандалы и срывают эфиры», — заявила в прямом эфире канала ведущая Елена Чабак.

Ее слова нельзя считать эксцессом. На следующий день в издании «Сегодня», также подконтрольном Ахметову, вышел комментарий шеф-редактора ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Дарьи Тарасовой, которая заявила, что нынешние власти продолжают политику предшественников по удушению свободы слова.

«Нынешняя власть не принимает критику, даже конструктивную. Сотрудники Офиса президента, которые пытаются защитить президента от критики, на самом деле оказывают ему медвежью услугу. Власть вне критики неизбежно становится диктатурой», — заявила Чабак.

Тем самым сложилась крайне редкая для Украины ситуация: против власти выступили не только оппозиционные СМИ, но и телеканал олигарха-союзника, а также общественное вещание. «Политический скунс» Лещенко. Почему Украина не может избавиться от героев Евромайдана

«UA: Первый» де-факто зависимое от власти масс-медиа, которое было создано на базе государственного телеканала и финансируется из госбюджета. При этом в 2021 году на этот канал впервые в истории выделили полный бюджет в размере свыше 2,27 млрд грн (окло 6,15 млрд руб. — Ред.)

Власть пытается погасить скандал. Но пока опытные медийщики из «Квартала 95» проигрывают СМИ.

И пошел журналист на журналиста

Человеком Ермака, который и спровоцировал Барчук на гневный пост в Facebook, мог быть бывший журналист и экс-нардеп, член наблюдательного совета «Укрзализныци» и человек, которого ряд украинских СМИ называет «соросенком» — Сергей Лещенко. Именно он 18 октября обвинил шоу Барчук в ангажированности и несоблюдении баланса мнений.

«Есть ток-шоу, которое называется «Обратный отсчет». Что я могу сказать? Это, друзья, очень грустное зрелище. Меня это печалит как гражданина — это содержится на мои налоги. Меня это печалит как журналиста — я профессиональный журналист — и как зрителя — я-потребитель информации», — начал Лещенко свой эфир от 18 октября.

Он раскритиковал и приглашение Гео Лероса на телеканал.

«Если бы я был «Cлугой народа», спикером фракции, если бы мне сказали, каких гостей пригласили, я бы сказал, что не вижу смысла идти на программу и копаться в отходах. Кого представляет Гео Лерос? Если вы меня приглашаете, чтобы я был стенкой для отбивания мяча, чтобы на моем фоне пиариться, я на это не пойду», — заявил Лещенко.

В итоге ему ответил соведущий Барчук — журналист Павел Казарин.

«Сергей записал видео, в котором обвинил «Обратный отчет» в том, что мы не позвали на эфир представителей монобольшинства. Сергей солгал. Мы звали «слуг», но они стали навязывать нам свой «стоп-лист». Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в самом начале программы. Зато Сергей отказываться не стал. Теперь он защищает Офис президента и правящую партию. Восхитительная преданность», — заявил Казарин.

Он также заметил, что конкретно его программа выпускается на деньги налогоплательщиков не украинских, а американских налогоплательщиков.

«Сергей, вы сказали, что нашу программу финансируют налогоплательщики. Только забыли упомянуть, что это американские налогоплательщики, потому что программа грантовая. А вот вы как раз живете на наши налоги. И потому у меня лишь один вопрос. Вам не стыдно?» — указал Казарин и прикрепил к своему ответу пост своей коллеги.

В итоге Лещенко подвергли жесткой критике. И бывший журналист и народный депутат вынужден был оправдываться. В своём ответе от попытался высмеять оппонентов.

«Это называется искусственное создание информационного повода для продуцирование негатива», — отметил Лещенко.

Он обвинил «UA: Первый» в приглашении людей «ахметовских» людей, а также в «мочилове» власти в отсутствие ее представителей на канале и в том, что приглашенные на канал эксперты не компетентны в темах, для обсуждения которых их приглашают.

Лещенко заявил, что журналисты канала «UA: Первый» стали участниками информационной войны против власти. При этом Лещенко невольно оскорбил депутатов от партии власти.

«Слуга народа» — это порождение президента Зеленского. Это его утробное дитя от тех 73%, которые этот политический продукт создали. И, соответственно, «Слуга народа» выступает не с отсебятиной и не играет на балалайке в эфире, а она должна выполнять программу, с которой шла на выборы с Зеленским. И эти люди стали депутатами не потому, что они выдающиеся публичные фигуры или гениальные экономисты, или звезды нашего политического небосклона, а потому, что они — от Разумкова до 226-го номера — их отобрал Зеленский, он на них пальцем показал и сказал: «Этот, этот и вот этот», — заявил Лещенко.

А ведь ровно такое утверждение, произнесённое два с лишним года назад Никитой Потураевым на тренинге для будущих надрдепов в Трускавце сильно покоробило многих «слуг народа» и вызвало пересуды в партии.

В общем, Лещенко не только не справился с возложенной на него задачей, чему свидетельство негодование в соцсетях, но и невольно оскорбил союзников власти.

Все это может еще сильнее ударить по и так просевшему рейтингу Зеленского. Скандал со СМИ уже успел даже получить своё имя — Темникгейт. Так, почти что позабытое слово эпохи президентства Леонида Кучмы — темник (указание СМИ от администрации президента как освещать те или иные события) получило второе рождение. И благодарить за всё это украинскому президенту нужно главу своей администрации.