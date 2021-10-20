Во вторник, 19 октября, президент Белоруссии провел большое совещание, посвященное эпидемиологический ситуации и принимаемым мерам по борьбе с коронавирусом

Коронавирус и политика. Почему в Белоруссии ужесточили масочный режим © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Никого не отправляли на самоизоляцию, школы и вузы работали в обычном режиме. Но тут внезапно, 9 октября, масочный режим был объявлен обязательным, для проверки отрядили специальных инспекторов. Анонсировали штрафы, приостановили оказание плановой медицинской помощи, государственные СМИ начали вещать об опасности коронавируса, в Минск прилетел представитель ВОЗ.

Среди населения, которое не знало никаких ограничений, пошли слухи о локдауне и обязательной вакцинации. Лукашенко же анонсировал публичное мероприятие по эпидемической проблеме. Результат совещания оказался неожиданным.

Фальстарт

К 18 октября в стране ввели штрафы для индивидуальных предпринимателей на рынках и торговых сетей: 200 базовых величин, что составляет ни много ни мало 2000 евро. Все поняли, что власти не шутят, ждали самых жестких решений и жесточайшей ответственности от ответственных.

Во вторник во Дворце Независимости собрались высшие должностные лица страны, а также представители медицинской отрасли и эксперты. Кроме того, по видеосвязи о ситуации в регионах главе государства доложили губернаторы, в региональные студии были приглашены и ответственные по отрасли.

Опасения, что всех выведут из зоны комфорта, оказались напрасными. Александр Лукашенко поручил вернуть оказание плановой медпомощи, а еще отменить штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Также он потребовал никого не склонять к масочному режиму.

Лукашенко о штрафах: «Видите ли, людей они начали штрафовать! Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?».

Лукашенко о масках: «Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима? Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого. Вы кому подыгрываете?».

Лукашенко о вакцинации: «Несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей (маски и прочее), вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был».

И дальше в таком же духе.

Авторский стиль Лукашенко



Глава белорусской церкви рассказал о чипировании с помощью прививок © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Так, в 2008 году завернули концепцию перехода к 12-летнему образованию вместо 11-летки, к которой шли более 10 лет. Она была опубликована в 1994-м, а в 1998-м началась реализация. В год перехода проект раскритиковал президент и от него отказались.

1 августа 2009 года вступило в силу постановление № 991, которое запрещало на территории РБ деятельность посредников в купле-продаже. Оно вызвало негативную реакцию со стороны предпринимателей, и уже 4 августа Лукашенко поручил все отменить.

В 2011-м на дорогах прошли акции протеста водителей «Стоп-бензин», которые были вызваны повышением цен на топливо сразу на 31%. На следующий день Лукашенко распорядился снизить цены.

В апреле 2015 года издан президентский декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», который прозвали «тунеядским». Для неработающих трудоспособных граждан ввели ежегодный сбор в 20 базовых величин (200 долларов), если не работали более 183 календарных дней в году. В феврале и марте 2017 года в Минске и областных центрах прошли акции протеста, и в начале 2018 года Лукашенко отменил «тунеядский» декрет.

Было еще несколько случаев отмены решений, но они менее значимые. Кстати, как видно, Лукашенко отменял и собственные решения. В любом случае схема одна и та же: непопулярное решение проверяется на реакцию целевой аудитории и, если фиксируется массовое недовольство, его отменяют. Перспективой локдауна в Белоруссии были недовольны абсолютно все — локдауна не будет.

Локдаун сейчас крайне непопулярен. Белорусы не знали ограничений, и если бы их сейчас ввели, они бы реагировали очень болезненно, а главное — непредсказуемо.

В сухом остатке: обязательный масочный режим отменен, штрафов не будет, контроля тоже. Все напоминания и увещевания, включая социальные дистанции — все остается как было, то есть практически никак. Но вакцинацию никто не отменил.

Эпидемический фон

Министр здравоохранения Белоруссии привился «Спутником V» © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк Дмитрий Пиневич 9 октября заявил о четвертой волне коронавируса в стране. Поликлиники и больницы переведены на режим работы, характерный для роста числа случаев коронавируса.

Восемнадцатого октября минздрав Белоруссии сообщил, что постановил приостановить оказание плановой медпомощи в поликлиниках. Согласно последним данным Минздрава, с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 573 943 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 546 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4417 пациентов с выявленным коронавирусом.

Ежедневно в республике регистрируют около 2 тысяч новых случаев COVID-19, умирают около 15 человек. В Белоруссии более 2,55 миллиона человек получили первую дозу вакцины от COVID-19, из них более 1,865 миллиона прошли полный курс вакцинации.

Обязательная, но добровольная

Впрочем, о вакцинации Лукашенко говорил отдельно. Было сказано, что вакцинация — это главная задача.

Лукашенко отметил, что каждый человек сам хозяин своего здоровья, но он также должен понимать, что это не только его здоровье, ведь можно заразить других. По его словам, есть определенные группы людей, которых надо не заставлять, а попросить вакцинироваться.

«Думаю, врачей не надо убеждать в том, что надо вакцинироваться, что они работают с населением и так далее. Это просвещенные люди. И у нас среди врачей больше всего вакцинированных — более 70%. Есть еще некоторые категории людей, которые не только за себя отвечают, свое здоровье, но и за окружающих: продавцы, работники аптек, некоторые социальные службы. Но никто не имеет права никого принуждать. Попросите, убедите, у нас люди толковые. Никакой принудиловки!» — заявил Лукашенко.

Впрочем, есть еще один нюанс, о котором не стоит забывать. У Белоруссии есть соседи и партнеры — Россия и другие государства СНГ и ЕАЭС. Везде действуют жесткие требования к безопасности во время пандемии. Для открытия границ и возобновления поездок они могут требовать гарантий, подкрепленных государственными мерами в РБ. Этот фактор очень важен и обязательно будет мотивировать Минск работать дальше в этом направлении.